Tối 10/10, chung kết Miss Grand International 2026 (Hoa hậu Hòa bình Quốc tế) diễn ra tại Bangkok, Thái Lan. Đại diện Tanzania, Jihan Dimack đăng quang ngôi vị cao nhất.

Emoura Phạm đạt Á hậu 4 tại Miss Grand International 2026:

Emoura Phạm cao 1,70m, số đo 80-58-92cm dừng chân ở danh hiệu Á hậu 4 cuộc thi để lại nhiều tiếc nuối cho các khán giả yêu cái đẹp. Nhiều người đã có dòng chia sẻ ngay sau khi cuộc thi kết thúc bày tỏ tình cảm dành cho đại diện Việt Nam khi cô chủ động, tự tin, thông minh và thể hiện sự hoà đồng và sắc sảo trong các tuần thi tại Miss Grand International 2026.

Chia sẻ với phóng viên VietNamNet, anh Đức Thắng - người từng viết bài về nhiều cuộc thi nhan sắc hiện đang làm việc trong lĩnh vực truyền thông marketing nhận định Emoura Phạm hội tụ nhiều yếu tố, năng lực nổi trội nhưng chưa may mắn để chạm tay tới vương miện. "Tôi rất tiếc khi Emoura Phạm chỉ đoạt Á hậu 4 Miss Grand International. Yêu, ôm và thương Emoura Phạm!'', anh Đức Thắng nói.

bằng kết quả mà hoa hậu Lê Hoàng Phương cũng đoạt được tại Miss Grand International 2023. Thành tích cao nhất của Việt Nam ở đấu trường này vẫn là vương miện của Nguyễn Thúc Thùy Tiên năm 2021.

Emoura Phạm trong đêm chung kết.

3 giây im lặng giữa sân khấu chung kết

Năm nay, Top 11 bước vào phần hùng biện riêng với chủ đề Chấm dứt chiến tranh và xung đột, mỗi người có khoảng 1 phút. Emoura Phạm chọn cách mở đầu khác biệt: đề nghị cả khán phòng giữ im lặng trong 3 giây, sau đó hỏi khán giả có nghe thấy gì không. Theo cô, khoảng lặng ấy chính là âm thanh của hòa bình - không tiếng súng, không bom đạn, không tiếng thét sợ hãi - thứ mà hàng triệu người đang sống giữa chiến tranh khao khát được nghe nhất.

Người đẹp tiếp tục nói về nỗi đau của người mẹ mất con hay đứa trẻ mất cha, vốn giống nhau dù dưới lá cờ nào, nói ngôn ngữ nào. "Nỗi đau không cần hộ chiếu. Nước mắt không mang quốc tịch", cô nhấn mạnh, đồng thời cho rằng quyền được sống trong hòa bình không nên bị giới hạn bởi đường biên giới. Kết thúc phần thi, Emoura Phạm cất giọng hát một đoạn trong ca khúc Heal the world của Michael Jackson.

Emoura Phạm luôn nỗ lực ở Miss Grand International 2026

2 lượt ứng xử, một hình ảnh cây cầu

Ở vòng ứng xử Top 11, mỗi thí sinh nhận một câu hỏi riêng. Emoura Phạm được hỏi cô truyền cảm hứng cho bản thân và những người xung quanh như thế nào. Trả lời bằng tiếng Anh, cô cho biết động lực của mình đến từ mẹ, bà ngoại và lịch sử Việt Nam. Người đẹp kể mẹ cô từng đi bộ hơn 10km mỗi ngày để đến trường, nhiều hôm học trong cơn đói, có lần ngất xỉu dọc đường. Câu chuyện ấy, theo cô cho thấy sức mạnh của giáo dục và nghị lực vượt nghịch cảnh. Emoura Phạm tin rằng khi trở thành người mà chính mình ngưỡng mộ, cô cũng có thể truyền cảm hứng cho người khác.

Bước vào Top 5, các thí sinh trả lời chung câu hỏi: một người phụ nữ bản lĩnh, tự chủ cần sở hữu những phẩm chất nào. Emoura Phạm ví người phụ nữ bản lĩnh như một cây cầu kết nối và nâng đỡ người khác. Cô dẫn chứng dự án xây 100 cây cầu dân sinh ở đồng bằng sông Cửu Long mà gia đình đang theo đuổi, giúp trẻ em đến trường thuận lợi hơn và cải thiện đời sống các gia đình khó khăn. "Một người phụ nữ bản lĩnh nên là nhịp cầu giúp người khác có thêm sức mạnh, cơ hội và khả năng vươn lên", cô nói.

Emoura Phạm được các thí sinh rất yêu mến vì sự chân thành.

Hình ảnh cây cầu không phải xuất hiện ngẫu nhiên. Ở vòng phỏng vấn kín ngày 4/10, khi đáp lại bộ tiêu chí 4B của cuộc thi gồm sắc đẹp, hình thể, trí tuệ và kinh doanh, Emoura Phạm cho rằng cô mang đến chữ B thứ 5 là bridge - cây cầu. Cô lý giải bằng chính cuộc đời mình: lớn lên ở Việt Nam, sống 10 năm tại Mỹ nên muốn làm nhịp nối giữa 2 nền văn hóa. Đến nay, dự án của gia đình đã hoàn thành 18 cây cầu, cây thứ 19 và 20 sắp về đích.

3 tuần nhiều dấu ấn trong một mùa giải biến động

Emoura Phạm, tên tiếng Việt Phạm Chấn Phương, sinh năm 2000, mang 2 dòng máu Việt - Anh, sang Mỹ học từ năm 15 tuổi và tốt nghiệp chuyên ngành diễn xuất. Tối 31/7, cô vượt 29 thí sinh để đăng quang Miss Grand Vietnam 2026 tại TPHCM, kèm giải Thuyết trình về hòa bình.

Ngày 18/9, người đẹp lên đường sang Thái Lan với hơn 40 trang phục do ê-kíp chuẩn bị. Trước khi cuộc thi khởi động, cô đã lọt Top 10 bình chọn Pre-Arrival và dẫn đầu bình chọn Grand Day Experience, là đại diện châu Á duy nhất trong Top 10 hạng mục này.

Hành trình không ít sự cố. Tại lễ khai mạc tối 23/9, Emoura Phạm bị vấp khiến vương miện bật ra nhưng nhanh chóng lấy lại phong thái và hoàn thành màn trình diễn, được khán giả quốc tế khen ngợi. Ngày 24/9, màn vừa hát vừa nhảy trên nền ca khúc Espresso của Sabrina Carpenter giúp cô vào Top 15 Tài năng. Trước phần thi áo tắm sáng 29/9, cô tập luyện đến 1h sáng.

Sau vòng phỏng vấn kín, Emoura Phạm là thí sinh được nhiều đối thủ chọn nhất khi trả lời câu hỏi ai xứng đáng đăng quang nếu không phải mình, với 14 lượt, nhiều hơn người đẹp Tanzania 1 lượt.

Đêm bán kết ngày 7/10, ê-kíp bất ngờ thay đầm dạ hội khoảng 6 tiếng trước giờ diễn sau khi các phương án công bố trước đó nhận nhiều ý kiến trái chiều. Thiết kế thay thế là đầm đuôi cá nền lưới màu da, đính họa tiết phượng hoàng bằng pha lê đỏ, cam và vàng ánh kim. Trang phục dân tộc của cô là Vinh quy bái tổ, thiết kế từng đoạt giải Nhất tại Miss Grand Vietnam 2026, do tác giả Phạm Minh Mẫn thực hiện với sự tư vấn của nhà thiết kế Ivan Trần.

Mùa giải năm nay cũng nhiều biến động. Cuộc thi ban đầu dự kiến tổ chức tại Ấn Độ nhưng được chuyển về Thái Lan chỉ vài tuần trước ngày thí sinh tập trung, theo ban tổ chức là do phía chủ nhà không đáp ứng tiêu chuẩn. Cuối tháng 9, Tổ chức Miss Grand International thông báo Thái Lan sẽ đăng cai mùa thứ 15 năm 2027, thay cho Việt Nam như công bố trước đó. Đầu tháng 9, ông Nawat Itsaragrisil vẫn khẳng định Việt Nam giữ quyền đăng cai, nhưng ban tổ chức chưa công bố lý do thay đổi.