Công ty Cổ phần Tin học Mi2 (Mi2 JSC) vừa chính thức trở thành nhà phân phối các giải pháp của Corero Network Security tại thị trường Việt Nam.

Sự hợp tác này mang đến giải pháp bảo vệ biên mạng tự động trước tấn công DDoS và các rủi ro từ Internet, giúp phát hiện và chặn mối đe dọa ngay trên đường truyền chỉ trong chưa đầy 1 giây.

Thách thức DDoS hiện đại và vai trò tiên phong của Corero Network Security

Trong bối cảnh các đợt tấn công DDoS gia tăng mạnh mẽ về cả quy mô lẫn độ phức tạp - đặc biệt khi lưu lượng độc hại thường ẩn nấp tinh vi trong các kết nối mã hóa - những phương thức phòng thủ truyền thống mất từ vài phút đến hàng chục phút để ứng phó dần trở nên kém hiệu quả. Việc gián đoạn dịch vụ dù chỉ trong khoảng thời gian ngắn cũng gây tổn thất nghiêm trọng về doanh thu lẫn uy tín doanh nghiệp. Giải pháp của Corero giúp khắc phục lỗ hổng này nhờ cơ chế phát hiện và ngăn chặn tự động ngay trên đường truyền Internet.

Corero Network Security là hãng bảo mật hàng đầu thế giới chuyên cung cấp các giải pháp bảo vệ và phòng chống tấn công DDoS cho doanh nghiệp, ISP, đơn vị cung cấp hosting và dịch vụ SaaS. Sản phẩm trọng tâm của Corero bao gồm SmartWall ONE™ (nền tảng DDoS linh hoạt tích hợp kiểm tra lưu lượng mã hóa TLS) và CORE (nền tảng mở rộng cung cấp khả năng phân tích lưu lượng chuyên sâu kết hợp với kiểm soát truy cập Zero Trust).

Năm 2026, Corero tiếp tục khẳng định vị thế khi năm thứ hai liên tiếp được tổ chức nghiên cứu của MarketsandMarkets xếp vào nhóm “Stars” trong báo cáo thị trường chống tấn công DDoS, đồng thời vươn lên vị trí cao hơn trong bảng xếp hạng. Hiện tại, các giải pháp của hãng đã được triển khai rộng khắp tại Bắc Mỹ, Châu Âu, Châu Á - Thái Bình Dương, Trung Đông - Châu Phi và Mỹ Latinh. Đặc biệt, công nghệ của Corero còn tích hợp trực tiếp trong giải pháp Akamai Prolexic On-Prem, bên cạnh mối quan hệ hợp tác chiến lược cùng HPE Juniper Networking.

Giải pháp phòng chống DDoS đa lớp của Corero

Danh mục sản phẩm của Corero tập trung vào hai dòng giải pháp chính, cung cấp khả năng bảo vệ đa lớp hiệu quả:

● SmartWall ONE™: Nền tảng bảo vệ đặt trực tiếp trên đường truyền Internet (inline), tự động phát hiện và chặn tấn công DDoS trong dưới 1 giây. Hệ thống ứng dụng công nghệ kiểm tra gói tin sâu (DPI) để phân tích toàn bộ thông tin tiêu đề cùng 128 byte dữ liệu mở đầu của mỗi gói tin, giúp nhận diện chính xác lưu lượng độc hại mà không gây trễ mạng.

● Nền tảng CORE: Giải pháp thiết kế theo kiến trúc Cloud-Native, mở rộng khả năng bảo vệ cho lớp ứng dụng, ngăn chặn bot độc hại, phân tích lưu lượng theo thời gian thực và tích hợp kiểm soát truy cập Zero Trust (Zero Trust Admission Control) ngay tại biên mạng.

Giải pháp CORE vận hành theo mô hình đăng ký dịch vụ, dễ dàng tích hợp vào hạ tầng hiện có mà không yêu cầu đầu tư lại phần cứng phức tạp. Theo ghi nhận từ Giám đốc An toàn Thông tin (CISO) của một khách hàng sử dụng dịch vụ, thời gian ứng phó và giảm thiểu sự cố DDoS của họ đã rút ngắn từ 6 phút xuống còn 18 giây sau khi triển khai Corero.

Mô hình triển khai linh hoạt và ứng dụng thực tế tại Việt Nam

Corero hỗ trợ nhiều mô hình triển khai linh hoạt: đặt thiết bị inline tại cổng vào (Inline/Data Path), phát hiện và chuyển hướng lưu lượng về thiết bị lọc tập trung (Scrubbing), tận dụng router biên sẵn có để chặn tấn công (Edge Mitigation), và mô hình Hybrid kết hợp cloud khi quy mô tấn công vượt quá dung lượng đường truyền. Giải pháp có bản phần cứng, ảo hóa và phần mềm.

Các nhóm giải pháp phòng chống DDoS phổ biến trên thị trường hiện nay:

Tại Việt Nam, giải pháp của Corero là lựa chọn tối ưu cho các khối ngành đặc thù như: nhà mạng viễn thông và nhà cung cấp dịch vụ Internet (ISP); trung tâm dữ liệu và đơn vị cung cấp dịch vụ lưu trữ; các tổ chức Tài chính - Ngân hàng - Thương mại điện tử; các nhà phát triển Game và các nền tảng phần mềm dịch vụ (SaaS); các cơ quan, tổ chức nhà nước; các nhà cung cấp dịch vụ bảo mật quản trị (MSSP) muốn mở rộng danh mục dịch vụ giá trị gia tăng.

Giải pháp giúp các đơn vị này duy trì tính sẵn sàng cao cho hệ thống, giảm thiểu tối đa rủi ro gián đoạn vận hành và hạn chế phụ thuộc vào thao tác xử lý thủ công.

Là nhà phân phối chính thức của Corero Network Security tại Việt Nam, Mi2 JSC sẵn sàng đồng hành cùng khách hàng từ khâu khảo sát, tư vấn mô hình đến triển khai và vận hành hệ thống. Liên hệ hỗ trợ tư vấn: · Hà Nội: (84-24) 3938 0390 · TP.HCM: (84-28) 3845 1542 · Website: mi2.com.vn

(Nguồn: Mi2 JSC)