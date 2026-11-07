Tiền vệ Carlos Baleba sẽ phải xa sân cỏ đến tháng 12 vì chấn thương gân kheo.

Baleba buộc phải rời sân đầu hiệp hai trận MU thắng Roma 3-2 tại Champions League tối thứ Ba. Anh dự kiến bỏ lỡ toàn bộ các trận còn lại của Quỷ đỏ trong tháng 11.

Sau cuộc đấu Aston Villa, Quỷ đỏ sẽ bước vào kỳ nghỉ nhường chỗ cho các ĐTQG. Khi trở lại, thầy trò Michael Carrick lần lượt làm khách trên sân Liverpool và Sporting Lisbon, rồi tiếp Brentford tại Old Trafford.

Baleba sẽ phải nghỉ thi đấu vài tuần - Ảnh: SunSport

Đầu tháng 12, MU hành quân đến sân Newcastle, sau đó tiếp Coventry City và RB Leipzig. Trước Giáng sinh, đội bóng thành Manchester còn hai chuyến làm khách tại London để gặp Crystal Palace và Arsenal.

Ở buổi họp báo hôm qua, HLV Michael Carrick xác nhận, Baleba sẽ phải nghỉ thi đấu trong vài tuần.

"Chúng tôi chưa biết chính xác Carlos sẽ nghỉ bao lâu, nhưng chắc chắn là vài tuần. Cậu ấy cần thêm thời gian sau khi đợt tập trung đội tuyển kết thúc" - Carrick cho biết.

Sự vắng mặt của Baleba có thể mở đường cho Youri Tielemans trở lại đội hình xuất phát, sau khi ngồi dự bị ở hai trận gặp Chelsea và Roma.

Trước thất bại 0-2 tại Stamford Bridge, Tielemans là cầu thủ duy nhất của MU đá chính cả 12 trận đầu mùa.

Trong khi đó, Patrick Dorgu đã trở lại tập luyện nhưng vắng mặt trong danh sách đăng ký thi đấu trước Roma. Cầu thủ chạy cánh trái có thể góp mặt trên ghế dự bị khi MU tiếp Aston Villa.

"Patrick đã tập nhẹ trong tuần này, với khối lượng rất ít. Chúng tôi cần kiên nhẫn vì cậu ấy gặp hai chấn thương gân kheo trong thời gian qua" - Carrick nói thêm.