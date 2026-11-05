MU được loan tin đẩy nhanh bán Lisandro Martinez, thêm chi phí tậu 2 hợp đồng mới: 1 hậu vệ trái, 1 tiền đạo ở kỳ chuyển nhượng mùa Đông (tháng 1/2027).

Theo Teamtalk, MU tăng tốc kế hoạch bán đứt một số cầu thủ trong tháng Giêng để chuẩn bị cho việc chiêu mộ 1 hậu vệ trái và 1 tiền đạo.

Chuyển nhượng giữa mùa thường dành cho các đội bóng ở thế khó, cần phải bổ sung người gấp và MU chính là đang trong cảnh như vậy.

Nguồn Flashscore cho hay: “MU đang đẩy nhanh kế hoạch bán bớt cầu thủ vào tháng 1 tới đây. Điều này đóng vai trò rất quan trọng cho việc mua sắm mới của họ”.

MU được cho muốn bán Lisandro Martinez ngay trong tháng Giêng tới đây. Ảnh: Teamtalk

The Peoplesperson cung cấp thêm: “Lisandro Martinez đang nằm trong số những cái tên được MU xem xét để bán. Họ muốn thu được một khoản từ trung vệ người Argentina”.

Hợp đồng hiện tại của Lisandro Martinez với MU hết hạn vào cuối mùa và dù đôi bên có thỏa thuận gia hạn thêm 12 tháng, nhưng diễn biến gần đây cho thấy giữa họ khó kéo dài mối lương duyên.

Caughtoffside thậm chí còn nêu ra bến đỗ mới của Lisandro Martinez, với tuyên bố trung vệ người Argentina đã đạt thỏa thuận sơ bộ các điều khoản cá nhân với Atletico Madrid.

Liên quan đến kế hoạch mang về 1 hậu vệ trái mới, MU được cho nhắm Rayan Ait-Nouri của hàng xóm Man City, người sẵn sàng rời Etihad trong tháng Giêng, do có ít thời gian ra sân.

Theo Sky Đức, nếu MU thực sự muốn Rayan Ait-Nouri thì việc đạt các thỏa thuận cá nhân với cầu thủ này là dễ dàng.

Trong khi đó, cả Caughtoffsise và Football Insider đều đưa tin, MU hiện rất quan tâm đến tiền đạo Ivan Toney, người đang chơi cho Al-Ahli và ghi trung bình gần 1 bàn/trận. trong bối cảnh Sesko chấn thương và Joshua Zirkzee không tạo được chỗ đứng.

Ivan Toney, từng chơi cho Brentford 3 mùa, được cho sẵn sàng trở lại Anh vào tháng 1 tới đây, nhưng MU có vẻ thích một hợp đồng cho mượn hơn là mua đứt.

MU hiện xếp thứ 17 Ngoại hạng Anh sau 9 vòng đấu, với áp lực sa thải luôn rình rập Carrick. Phải đến trận gặp AS Roma rạng sáng 4/11, ‘Quỷ đỏ’ mới chấm dứt chuỗi 9 trận chỉ thua và hòa, với màn ngược dòng thắng 3-2 tại Cúp C1.