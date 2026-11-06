Truyền thông Pháp cho hay, MU đang cân nhắc bổ nhiệm Didier Deschamps nếu quyết định chia tay HLV Michael Carrick.

Foot Mercato tiết lộ, lãnh đạo MU đã đưa cựu Deschamps vào tầm ngắm trong bối cảnh tương lai Carrick tại Old Trafford đang hết sức bấp bênh.

Chiến thắng ngược dòng trước Roma ở Champions League chỉ giúp nhà cầm quân người Anh có thêm chút thời gian.

Lãnh đạo MU đang tính đến phương án mời về Didier Deschamps - Ảnh: SunSport

Didier Deschamps từng có 14 năm dẫn dắt tuyển Pháp, với đỉnh cao là chức vô địch World Cup 2018. Trước khi nắm Les Bleus, chiến lược gia 58 tuổi từng gặt hái thành công ở cấp CLB cùng Monaco, Juventus và Marseille.

Ông đưa Juventus trở lại Serie A sau khi đội bóng bị giáng xuống Serie B vì bê bối dàn xếp tỷ số, giúp Marseille vô địch Ligue 1 và dẫn dắt Monaco vào chung kết Champions League.

Deschamps cũng phần nào am hiểu bóng đá Anh nhờ một mùa (1999/20) khoác áo Chelsea vào giai đoạn cuối sự nghiệp cầu thủ.

Sau khi rời ghế HLV tuyển Pháp hồi hè, Deschamps muốn dẫn dắt Real Madrid. Tuy nhiên, ông thất thế trước Mourinho khi nhà cầm quân Bồ Đào Nha trở lại Bernabeu làm việc lần thứ hai.

Dù Real Madrid là lựa chọn ưu tiên, Deschamps vẫn khá thoải mái với việc chờ cơ hội trở lại băng ghế huấn luyện nên chưa vội quyết định tương lai.

Theo nguồn tin từ Pháp, ông sẵn sàng lắng nghe các đề nghị, trong đó có khả năng tiếp quản ghế nóng tại Old Trafford.

Những tuần gần đây, MU đã tính đến phương án chia tay Carrick, nhưng chưa có ứng viên nào thuyết phục để họ có thể mời về tiếp quản đội ngay.

Các nguồn tin nội bộ cho biết, giới chóp bu tại Old Trafford không ấn tượng với 3 cái tên đang sẵn sàng nhận việc là Antonio Conte, Eddie Howe và Julian Nagelsmann.

Fabian Hurzeler bị gạch tên vì khoản phí giải phóng hợp đồng chót vót. Trở ngại tương tự cũng khiến Unai Emery - nhà cầm quân được lãnh đạo MU đánh giá cao, khó rời Aston Villa để đến Old Trafford.