Carlos Baleba dính chấn thương gân kheo đáng lo ngại, trong chiến thắng ngược dòng đầy kịch tính của MU trước Roma.

Quỷ đỏ trải qua hiệp một đáng thất vọng và bị đội bóng Italia dẫn trước hai bàn ngay tại Old Trafford, trước khi vùng lên mạnh mẽ để giành chiến thắng 3-2.

MU nhập cuộc đầy khí thế sau giờ nghỉ, và Baleba có pha lên bóng tưởng chừng sẽ tạo ra bước ngoặt.

Baleba rời sân vì chấn thương - Ảnh: SunSport

Tiền vệ này đoạt bóng rồi tăng tốc xuyên qua hàng phòng ngự Roma, hướng thẳng về phía khung thành.

Tuy nhiên, ngay trước khi có thể căng ngang hoặc dứt điểm, tiền vệ người Cameroon bất ngờ khựng lại, có dấu hiệu bị chấn thương gân kheo.

Carlos Baleba tỏ ra vô cùng đau đớn khi bước đi rồi đổ gục xuống sân trong khu vực cầu môn.

Đội ngũ y tế MU lập tức chạy vào sân để hỗ trợ. Đồng đội Diogo Dalot và hậu vệ Roma Mario Hermoso cũng đến hỏi thăm khi anh vẫn nằm trên mặt cỏ.

Sau đó, Baleba được dìu rời sân. Tiền vệ người Cameroon dường như rơm rớm nước mắt khi phải sớm kết thúc trận đấu.

Dù vậy, anh vẫn có hành động đẹp trên đường đi vòng quanh sân khi tặng áo đấu cho một cổ động viên nhí trên khán đài.

Trên mạng xã hội, người hâm mộ đồng loạt gửi lời chúc Baleba sớm bình phục. Một người viết: "Mau khỏe nhé, thật buồn khi chứng kiến cảnh này".

Người thứ hai bình luận: "Cứ ngỡ mọi chuyện không thể tệ hơn được nữa". Một ý kiến khác tiếc nuối: "Tiền vệ duy nhất chơi tích cực lại bất ngờ phải rời sân vì chấn thương".

Chấn thương liên tục đeo bám Baleba kể từ khi anh chuyển từ Brighton sang MU với mức phí 70 triệu bảng. Anh mới có 7 lần ra sân trên mọi đấu trường và giờ lại đứng trước nguy cơ phải nghỉ thi đấu dài hạn.