Microsoft 365 Business nên chọn Basic, Standard hay Premium? Tìm hiểu sự khác biệt về tính năng, bảo mật, giá bản quyền một năm và địa chỉ mua Microsoft 365 chính hãng tại Việt Nam.

Ba gói Microsoft 365 Business phổ biến là Basic, Standard và Premium. Ảnh: Adtimin.

Microsoft 365 Business Basic, Standard và Premium khác nhau thế nào?

Theo Microsoft Việt Nam, cả ba gói dành cho tổ chức tối đa 300 người dùng, gồm email doanh nghiệp theo tên miền riêng, 1 TB OneDrive, Microsoft Teams và các ứng dụng như Bookings, Planner, Forms. Khác biệt chính nằm ở ứng dụng Office và bảo mật.

Business Basic: Word, Excel, PowerPoint, Outlook phiên bản web và di động.

Business Standard: thêm Office cài trên máy tính, cùng Loop và Clipchamp.

Business Premium: gồm tính năng Standard, bổ sung quản lý thiết bị, bảo vệ trước lừa đảo, tấn công mạng và các thành phần Microsoft Entra ID, Defender, Purview.

Cách chọn nhanh: Làm việc chủ yếu trên trình duyệt, điện thoại thì chọn Basic; cần Word, Excel, Outlook cài trên máy thì chọn Standard; doanh nghiệp lưu trữ dữ liệu khách hàng, tài chính nhạy cảm hoặc có nhân sự làm việc từ xa bằng thiết bị cá nhân nên cân nhắc Premium.

Khác biệt chính giữa Basic và Standard là Office bản web hay bản cài trên máy. Ảnh: Adtimin.

“No Teams” là gì và có nên chọn?

Microsoft có hai phiên bản cho mỗi gói: có Microsoft Teams và không có Teams (thường gọi là “no Teams”). Phiên bản không Teams phù hợp với doanh nghiệp đã dùng công cụ họp, nhắn tin khác và chỉ cần email, lưu trữ, Office.

Trên trang Microsoft Việt Nam, Business Basic được niêm yết 3,50 USD mỗi người dùng mỗi tháng, thanh toán hằng năm, chưa gồm thuế; bản không Teams là 2,70 USD.

Tại Adtimin, mức chênh lệch theo từng gói như sau (đăng ký mới, đồng/người/năm, chưa gồm VAT 10%):

Nếu nhân viên cần nhắn tin, gọi và họp nội bộ ngay trong hệ sinh thái Microsoft, nên chọn bản có Teams. Ngược lại, bản không Teams giúp tiết kiệm khi đội ngũ đã quen công cụ khác.

Giá tham khảo bản có Teams và không Teams của ba gói. Ảnh: Adtimin.

Mua “Outlook” cho công ty thực chất là mua gì?

Nhiều người tìm “mua Outlook mail” hay “tạo mail Outlook cho công ty”. Cần phân biệt: Outlook là ứng dụng email, còn địa chỉ dạng ten@congty.com được cung cấp qua dịch vụ email doanh nghiệp đi kèm các gói Microsoft 365 Business. Tài khoản Outlook cá nhân miễn phí không gắn với tên miền của công ty và doanh nghiệp không có quyền quản trị tập trung.

Vì vậy, doanh nghiệp cần email Outlook theo tên miền riêng thường bắt đầu từ Business Basic. Muốn dùng ứng dụng Outlook cài trên máy tính thì chọn Standard hoặc Premium.

Bản quyền Microsoft 365 một năm giá bao nhiêu?

Theo bảng giá công bố trên website Adtimin, đơn giá cho 1 người dùng, thanh toán theo năm, chưa gồm VAT 10%:

Giá gia hạn hằng năm của Basic là 1.128.000 đồng, Standard 3.516.000 đồng, Premium 6.912.000 đồng và Apps for business 3.144.000 đồng. Doanh nghiệp 10 nhân sự dùng Business Basic tốn 9.840.000 đồng/năm trước VAT, tương đương 82.000 đồng/người/tháng; sau VAT 10% là 10.824.000 đồng. Giá có thể thay đổi, doanh nghiệp nên xác nhận trước khi mua. Microsoft có bản dùng thử miễn phí một tháng.

Business hay Enterprise, Copilot thì sao?

Các gói Business dành cho tổ chức tối đa 300 người dùng. Nhóm Enterprise, như Apps for enterprise, hướng tới tổ chức lớn hơn; doanh nghiệp nhỏ và vừa thường chỉ cần nhóm Business.

Microsoft cho biết các gói đủ điều kiện được dùng Microsoft 365 Copilot Chat. Trang giá còn giới thiệu Standard và Premium kèm Microsoft 365 Copilot Business. Doanh nghiệp cần xác nhận báo giá có hoặc không có Copilot để so sánh.

Vì sao nên mua qua đại lý Microsoft như Adtimin?

Mua trực tiếp trên website Microsoft là một lựa chọn, nhưng doanh nghiệp nhỏ thường cần báo giá bằng đồng Việt Nam, tư vấn chọn gói và hỗ trợ bằng tiếng Việt. Adtimin (Công ty TNHH Truyền Thông Adtimin, TP.HCM) là đại lý Microsoft 365 tại Việt Nam, có hồ sơ đối tác trên Microsoft Marketplace, cung cấp các gói Business Basic, Standard, Premium và Apps for business.

Khi mua qua đại lý, doanh nghiệp nên kiểm tra hồ sơ đối tác trên Microsoft Marketplace, bảo đảm bản quyền được cấp vào tài khoản quản trị (tenant) của doanh nghiệp và báo giá ghi rõ VAT.

Ba bước chọn gói nhanh

Bước 1: Đếm người dùng: xác định ai cần tài khoản, ai làm việc chủ yếu trên điện thoại.

Bước 2: Chọn mức Office và bảo mật: web và di động là Basic, cài trên máy là Standard, cần bảo mật nâng cao là Premium.

Bước 3: Quyết định Teams: Cần họp, nhắn tin nội bộ thì chọn bản có Teams; đã có công cụ khác thì cân nhắc bản không Teams và đừng quên hỏi giá gia hạn.

Thông tin tham khảo

Công ty TNHH Truyền thông Adtimin – đại lý cung cấp Microsoft 365 tại Việt Nam.

Bảng giá và tư vấn: https://microsoft.adtimin.vn/

Hotline: 0918.437.227 – 0917.457.337

Email: info@adtimin.com

Địa chỉ: 12/25 đường số 49, phường Hiệp Bình, TP. Hồ Chí Minh.

(Nguồn: Công ty TNHH Truyền thông Adtimin)