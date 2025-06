XEM VIDEO:

Chiều tối 21/6, bà Nguyễn Thị Như Quỳnh, Phó trưởng phòng Dự báo Thủy văn, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đưa ra đánh giá bước đầu về đợt mưa lớn diện rộng đang xảy ra ở miền Bắc, đồng thời đưa ra những dự báo, cảnh báo tiếp theo.

Theo bà Quỳnh, do chịu ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén dịch xuống khu vực Bắc Bộ kết hợp với hội tụ gió lên trên cao, khu vực miền núi và trung du Bắc Bộ đã có mưa vừa, mưa to đến rất to, phổ biến 50-100mm. Đặc biệt ở khu vực tỉnh Thái Nguyên, trong 24h qua có trạm đo được hơn 300mm.

Do ảnh hưởng của mưa lớn trên lưu vực, nên nguy cơ rất cao xảy ra ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông và các khu vực đô thị.

Hiện nay, ở tỉnh Thái Nguyên rất nhiều khu vực đã ngập sâu, có nơi từ 2-3m, ảnh hưởng rất lớn đến các hoạt động kinh tế - xã hội ở nơi đây.

Ngoài ra, cơ quan khí tượng ghi nhận, lượng mưa tính từ 7-15h ngày 21/6 có nơi trên 90mm như: Cúc Đường (Thái Nguyên) 131.2mm, Việt Yên (Bắc Giang) 113.2mm, Tiên Nguyên (Hà Giang) 106.8mm, TP. Bắc Ninh (Bắc Ninh) 101.4mm, Thân Thuộc (Lai Châu) 95.6mm, Bảo Hà (Lào Cai) 93.0mm, Tân Tri (Lạng Sơn) 94.4mm,…

Cơ quan khí tượng dự báo, từ chiều tối 21/6 đến ngày 22/6, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ tiếp diễn mưa lớn với lượng mưa phổ biến từ 40-90mm, cục bộ có nơi trên 200mm. Đêm 22/6, mưa lớn còn xảy ra ở khu vực Việt Bắc và Tây Bắc Bắc Bộ với lượng mưa phổ biến từ 20-40mm, cục bộ có nơi trên 80mm.

Cảnh báo nguy cơ có mưa cục bộ cường suất lớn (>100mm/3h).

Ngoài ra, đêm 21 và ngày 22/6, vùng đồng bằng Bắc Bộ cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa trên 50mm. Từ 23/6, mưa lớn ở vùng núi và trung du Bắc Bộ có xu hướng giảm dần.

Sông Cầu tại Thái Nguyên có khả năng lên mức trên BĐ3 trong đêm nay

Bà Nguyễn Thị Như Quỳnh thông tin, do ảnh hưởng của mưa trên lưu vực, lũ trên thượng lưu sông Cầu tại Gia Bảy, Thái Nguyên đang lên nhanh, lúc 18h ngày 21/6 mực nước là 26,98 m (trên báo động (BĐ)2 là 0,98m), hạ lưu sông Cầu tại Đáp Cầu đang lên; mực nước các sông chính khác thuộc hệ thống sông Hồng - Thái Bình đang dao động và ở dưới mức BĐ1.

Lực lượng chức năng hỗ trợ đưa người dân xã An Khánh, huyện Đại Từ, Thái Nguyên đến nơi an toàn. Ảnh: CTV

Bà Quỳnh nhận định, từ chiều 21-22/6, trên thượng lưu sông Thao, sông Lô, hạ lưu sông Cầu, các sông nhỏ ở khu vực Bắc Bộ có khả năng xuất hiện 1 đợt lũ, biên độ lũ lên trên các sông từ 2-5m.

Trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên các sông nhỏ có khả năng lên mức BĐ1-BĐ2. Mực nước hạ lưu sông Thao, sông Lô ở dưới mức BĐ1; hạ lưu sông Cầu tại Đáp Cầu có khả năng ở mức BĐ1 đến trên BĐ1. Riêng thượng lưu sông Cầu tại Gia Bảy, Thái Nguyên có khả năng lên mức trên BĐ3 trong 12 giờ tới.

Chuyên gia khí tượng cảnh báo, mực nước lũ trong sông ở mức cao gây ngập lụt ven sông, sạt lở bờ sông, ảnh hưởng đến các công trình xây dựng trên sông và ven sông, ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thuỷ sản và dân cư của địa phương; ngập lụt và sạt lở đất đá đe dọa đến tính mạng, tài sản của nhân dân và các hoạt động kinh tế - xã hội…

Theo Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai tỉnh Bắc Kạn, mưa lũ đã làm bà Bế Thị Cát (49 tuổi, trú tại xã Tân Tú, huyện Bạch Thông) tử vong; do nhà bà bị sạt lở vùi lấp trong đêm 20/6.