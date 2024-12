Chiều nay (19/12), Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ dự báo, trong 1-2 ngày tới, không khí lạnh tiếp tục tăng cường xuống các tỉnh Bắc Bộ, Trung Bộ và khuếch tán yếu xuống Nam Bộ. Trên cao áp cao cận nhiệt đới có trục qua Trung Bộ. Gió Đông Bắc trên vùng biển phía đông Nam Bộ hoạt động với cường độ mạnh.

Dự báo, khoảng 21-22/12, không khí lạnh tăng cường mạnh hơn xuống Bắc Bộ. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới có trục qua Nam Trung Bộ - Nam Bộ suy yếu và rút dần ra phía Đông, khoảng ngày 23-24/12 xu hướng lấn tây có trục qua Trung Bộ. Đồng thời, khoảng ngày 24/12, nhiễu động hình thành ở ngoài khơi Nam Biển Đông di chuyển hướng tây tây bắc về phía đất liền Nam Bộ. Gió Đông Bắc trên vùng biển phía đông Nam Bộ hoạt động trung bình đến mạnh.

Thời tiết miền Bắc rét sâu về đêm. Ảnh minh họa: Đình Hiếu

Với những hình thái trên, những ngày này, thời tiết miền Bắc duy trì ngày nắng, trời lạnh với nền nhiệt chủ yếu quanh ngưỡng 20 độ; đặc biệt, từ tối đêm đến sáng, nền nhiệt hạ rất thấp, chênh lệch lớn với ban ngày, luôn ở mức rét đậm khoảng 9-13 độ.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia nhận định thời tiết các khu vực từ nay đến khoảng ngày 29/12. Trong đó, Bắc Bộ, Thanh Hóa từ đêm nay (19/12) không mưa, ngày nắng, sáng sớm có nơi có sương mù; trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại.

Từ đêm 21/12, khu vực có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù; riêng thời kỳ từ đêm 21-22/12 đêm không mưa, ngày nắng; trời rét, vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm, rét hại.

Khu vực Nghệ An, Hà Tĩnh có mưa vài nơi, từ ngày 21/12 có mưa rải rác. Trời rét.

Do ảnh hưởng của những hình thái không khí lạnh, nhiễu động nêu trên, những ngày tới Trung và Nam Trung Bộ có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có giông; từ khoảng 23-25/12 có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to đến rất to và giông; từ ngày 26/12 mưa giảm dần.

Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và giông vài nơi; từ khoảng đêm 23-25/12 có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.