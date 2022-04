Miền Bắc mưa rét đến khi nào?

Theo Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến phía Đông Bắc Bộ, một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.

Mưa rét ở miền Bắc có thể kéo dài đến 19-20/4. Ảnh: Phạm Hải

Dự báo trong đêm nay và ngày mai (18/4), không khí lạnh được tăng cường mạnh hơn và ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía Tây Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, một số nơi ở Trung Trung Bộ.

Từ nay đến ngày mai, ở khu vực Tây Bắc và Việt Bắc có mưa vừa, mưa to và giông, có nơi mưa rất to; ở Đông Bắc, đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rào và giông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ 17-19/4, Bắc Bộ trời rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 16-19 độ, vùng núi từ 13-16 độ. Từ đêm nay đến ngày 19/4 ở Bắc Trung Bộ trời chuyển lạnh với nhiệt độ thấp nhất từ 18-20 độ.

Khu vực Hà Nội hôm nay và ngày mai có lúc có mưa rào và giông.

Không khí lạnh có thể gây nguy cơ cao về giông, lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Các tỉnh vùng núi, nhất là Tây Bắc và Việt Bắc cần đề phòng khả năng lũ quét, sạt lở đất khi mưa lớn có thể xảy ra cục bộ những ngày tới.

Dự báo đợt không khí lạnh này có thể kéo dài đến 19-20/4, sau đó nền nhiệt tăng dần khi không khí lạnh suy yếu.

Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia cũng cho hay, dự báo 10 ngày tới chưa có tác động của đợt không khí lạnh nào. Khoảng cuối tuần sau Bắc Bộ có thể tăng nhiệt khá mạnh, một số nơi ở Tây Bắc có thể xuất hiện nắng nóng cục bộ.

Hương Quỳnh