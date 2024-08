Tại buổi họp báo cuối tháng 7, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, nhóm lừa đảo liên quan đến vụ việc bà Hương là người Việt sống ở Campuchia. Nhóm tội phạm đã sử dụng 109 tài khoản ngân hàng để lừa đảo. Cơ quan CSĐT xác định 12 người Việt Nam sử dụng chứng minh nhân dân giả để đăng ký nhiều tài khoản ngân hàng, sau đó bán lại cho nhóm lừa đảo ở Campuchia. Bước đầu, Công an tỉnh đã khởi tố 12 bị can liên quan về tội sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức. Vụ việc được Công an tỉnh phối hợp với Bộ Công an tiếp tục điều tra, làm rõ.