Hôm nay, HĐND tỉnh An Giang họp kỳ thứ 3, thông qua 14 nghị quyết, trong đó có quy định mức phụ cấp hàng tháng đối với ấp, khu, khóm đội trưởng là 2,7 triệu đồng/người/tháng (tương đương gần 60 tỷ đồng/năm từ nguồn ngân sách địa phương).

Bên cạnh đó, đại biểu cũng thống nhất các nghị quyết chuyển hơn 300ha rừng tại 2 đặc khu Phú Quốc, Thổ Châu làm hồ chứa nước Cửa Cạn, nhà máy xử lý chất thải rắn An Thới, khu tái định cư Hàm Ninh, mở rộng nghĩa trang Phú Quốc và xây dựng trạm ra-đa.

Đại biểu HĐND tỉnh An Giang biểu quyết thông qua các nghị quyết tại kỳ họp thứ 3. Ảnh: Trần Tuyên

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh thực hiện quy trình, thủ tục miễn nhiệm Phó chủ tịch UBND tỉnh đối với ông Giang Thanh Khoa do nghỉ hưởng chính sách, chế độ theo Nghị định 178.

Sau hợp nhất Kiên Giang với An Giang, ông Hồ Văn Mừng làm Chủ tịch UBND tỉnh An Giang mới. 5 Phó chủ tịch gồm: Bà Nguyễn Thị Minh Thúy và các ông Nguyễn Thanh Phong, Lê Văn Phước, Lê Trung Hồ, Ngô Công Thức.

Ông Giang Thanh Khoa, 51 tuổi, quê huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang (cũ). Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ xây dựng cầu hầm, cao cấp lý luận chính trị. Trước khi được bầu giữ chức Phó chủ tịch UBND tỉnh vào cuối tháng 8/2024, ông Khoa từng kinh qua các chức vụ như Giám đốc Sở KH&ĐT, Bí thư Huyện ủy Kiên Lương.