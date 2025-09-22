Chiều nay, Tỉnh ủy An Giang tổ chức họp báo thông tin về Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030 (đại hội).

Đại hội sẽ diễn ra từ ngày 2-3/10 tới đây. Tham dự đại hội có 448 đại biểu đại diện cho hơn 130.000 đảng viên trong Đảng bộ tỉnh.

Quang cảnh buổi họp báo. Ảnh: Trần Tuyên

Tại buổi họp báo, ông Tống Phước Trường - Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận tỉnh ủy - cho biết đại hội diễn ra trong bối cảnh vừa trải qua quá trình hợp nhất Kiên Giang và An Giang, mở ra thời kỳ phát triển mới, toàn diện, bền vững, cùng cả nước bước vào kỷ nguyên mới.

Theo ông Trường, đại hội sẽ tập trung vào 3 nội dung chính, gồm: Tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025; thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện Đại hội 14 của Đảng; công bố các quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025-2030 và đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc.

“Văn kiện đại hội được chuẩn bị công phu, bài bản, có sự tham gia đóng góp ý kiến rộng rãi của cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân, nhà khoa học, chuyên gia, ban, bộ, ngành Trung ương và đã thông qua Bộ Chính trị” - Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận tỉnh ủy thông tin.

Trong nhiệm kỳ 2025-2030, An Giang dự kiến số lượng Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh có 66 thành viên, trong đó 2 thành viên tham gia lần đầu.