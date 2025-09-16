Xem video: Phó Thủ tướng Lê Thành Long trình bày một số nội dung chính của Nghị quyết số 72 và kế hoạch hành động của Chính phủ

Nguồn: VTV1

Bộ Chính trị, Ban Bí thư sáng nay tổ chức hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện 4 nghị quyết, trong đó có Nghị quyết số 72 về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Phó Thủ tướng Lê Thành Long trình bày một số nội dung chính của Nghị quyết số 72 và kế hoạch hành động của Chính phủ.

"Nghị quyết số 72 không thay thế mà là một bộ phận cấu thành, tiếp tục kế thừa quan điểm của Đảng về bảo vệ sức khỏe nhân dân... Tuy nhiên, nghị quyết có một số điểm nhấn và mang tính đặc thù, cụ thể hơn" - Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

"Cụ thể, chúng ta nhìn nhận việc chăm sóc sức khỏe nhân dân với phạm vi toàn diện hơn, từ yếu tố sức khỏe, ăn uống đến tập thể dục... Cộng các yếu tố vào sẽ có một con người khỏe mạnh, và khi đã khỏe mạnh thì bệnh tật giảm. Một trong những điểm nhấn của Nghị quyết số 72 là ở đó" - Phó Thủ tướng nêu rõ.

Tổng Bí thư Tô Lâm và lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham quan trưng bày về thành tựu ngành Y tế

Phó Thủ tướng cho biết Nghị quyết số 72 đề ra 5 quan điểm chỉ đạo, trong đó, việc bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân là mục tiêu, động lực, nhiệm vụ chính trị hàng đầu, giữ vị trí ưu tiên trong các chiến lược, chính sách phát triển. Đó là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, toàn xã hội và mọi người dân.

Người dân là chủ thể trung tâm, được ưu tiên cao nhất trong việc xây dựng và thực hiện chính sách tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe thể chất, sức khỏe tinh thần, tầm vóc, tuổi thọ, số năm sống khỏe để phát triển toàn diện, được tiếp cận đầy đủ, công bằng, bình đẳng các dịch vụ y tế.

Theo Phó Thủ tướng, cần quan tâm đào tạo, phát triển nguồn nhân lực y tế chất lượng, cân đối, đủ phẩm chất đạo đức, năng lực, có chính sách ưu đãi, đãi ngộ đặc biệt đối với đội ngũ cán bộ y tế.

Nghị quyết nêu việc chuyển mạnh từ tư duy tập trung khám bệnh, chữa bệnh sang chủ động phòng bệnh, xác định đúng vị thế, vai trò của y tế dự phòng, y tế cơ sở, y học cổ truyền, bảo đảm phòng bệnh từ sớm, từ xa, từ cơ sở, nâng cao toàn diện chất lượng dịch vụ chăm sóc sức khỏe, phát triển y tế chuyên sâu và bảo đảm an ninh y tế.

Đồng thời, cần có chính sách, cơ chế đột phá trong huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực để nâng cao chất lượng công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, đẩy mạnh phát triển khoa học, công nghệ và chuyển đổi số trong y tế, cải cách mạnh mẽ tài chính y tế, bảo đảm hiệu quả, bền vững của chính sách BHYT.

Phó Thủ tướng Lê Thành Long trình bày nội dung của Nghị quyết số 72

Nghị quyết số 72 đề ra mục tiêu đến năm 2030 nâng cao thể lực, trí lực, tầm vóc và tuổi thọ khỏe mạnh của nhân dân, tăng chiều cao trung bình của trẻ em và thanh thiếu niên từ 1-18 tuổi thêm tối thiểu 1,5cm; tuổi thọ trung bình đạt 75,5 tuổi, trong đó số năm sống khỏe mạnh đạt tối thiểu 68 năm...

Từ năm 2026, người dân được khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí ít nhất mỗi năm 1 lần, được lập sổ sức khỏe điện tử để quản lý sức khỏe theo vòng đời, từng bước giảm gánh nặng chi phí y tế.

Đến năm 2030, người dân được miễn viện phí ở mức cơ bản trong phạm vi quyền lợi BHYT theo lộ trình, 100% trạm y tế cấp xã được đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị y tế, nhân lực theo chức năng, nhiệm vụ, đến năm 2027 có ít nhất từ 4-5 bác sỹ, tăng tỷ lệ khám bệnh, chữa bệnh BHYT tại trạm y tế cấp xã lên trên 20%.

Đến năm 2026, tỷ lệ bao phủ BHYT đạt trên 95% dân số, đến năm 2030 đạt bao phủ BHYT toàn dân, phát triển các loại hình bảo hiểm sức khỏe.

Đến năm 2045, phấn đấu môi trường sống có chất lượng tốt, các chỉ số sức khỏe của người dân, chỉ số bao phủ dịch vụ chăm sóc sức khỏe thiết yếu ngang tầm các nước phát triển trong khu vực và trên thế giới.

Người dân có tuổi thọ trung bình đạt trên 80 tuổi, trong đó, số năm sống khỏe mạnh tăng lên trên 71 tuổi, tầm vóc, thể lực, chiều cao trung bình của thanh niên tương đương các quốc gia có cùng mức phát triển, hệ thống y tế hiện đại, công bằng, lấy phòng bệnh làm ưu tiên hàng đầu, đáp ứng yêu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng cao và đa dạng của nhân dân.

Ước tính kinh phí để khám sức khỏe định kỳ và miễn viện phí

Về tổ chức thực hiện, Phó Thủ tướng cho biết trong Nghị quyết số 72 có nhiều nội dung nhưng có 3 nội dung được xã hội đặc biệt quan tâm và việc Nhà nước có đủ nguồn lực thực hiện hay không.

Cụ thể, về phụ cấp ưu đãi nghề ở các mức khác nhau cho các đối tượng khác nhau, trong đó có thể 70%, 100% so với mức lương cho các nhóm nhân viên y tế làm việc tại cơ sở y tế công lập ở vùng sâu, xa, miền núi khó khăn, những nơi được ưu tiên, y tế cơ sở, y tế dự phòng. Liên quan đến vấn đề này, Phó Thủ tướng thông tin dự kiến sẽ phải chi 4.335 tỷ đồng/năm, nhiều hơn so với hiện hành. Nội dung này, theo ông là cân đối được.

Về kinh phí khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc, Phó Thủ tướng cho biết nếu tính tròn dân số là 100 triệu người (thực tế khoảng 106 triệu) và mỗi lần khám sức khỏe định kỳ dự trù kinh phí 300 nghìn đồng/người thì sẽ cần 30.000 tỷ đồng. Trong đó, với số người lao động khám định kỳ, khám sàng lọc thì người sử dụng lao động phải chi trả. Như vậy, 30.000 tỷ đồng này trừ được khoảng 4.800 tỷ cho 16 triệu lao động (tính tròn). Do đó, Phó Thủ tướng ước tính phần Nhà nước phải chi là 25.200 tỷ.

Với chính sách miễn viện phí, Phó Thủ tướng cho biết các nước rất thận trọng khi tính toán và có nhiều cách khác nhau. Có thể áp dụng một khoản nhất định tính vào tiền thuế của dân, hoặc một khoản hỗ trợ cho những người đáp ứng đủ điều kiện hay đi theo mạch thu BHYT.

Ảnh: Thạch Thảo

Phó Thủ tướng cho biết hiện các con số mới là ước tính và Bộ Y tế lấy số liệu của năm 2024. Theo đó, quỹ BHYT thanh toán khoảng 140.000 tỷ đồng, còn người bệnh tự chi trả khoảng 21.545 tỷ.

"Nếu tính như vậy và đương nhiên phải tính phần tăng thêm thì từ 2026, Nhà nước phải chi tối đa 21.545 tỷ/năm. Hiện kết dư của quỹ BHYT còn trên dưới 49.000-50.000 tỷ. Như vậy, có thể làm tạm cho 2 năm đầu, còn sau này phải tính lộ trình tăng thu BHYT để cân đối dần" - Phó Thủ tướng nêu.

Theo ông, đây là một số thông tin về số liệu chi tiết kinh phí. Bộ Y tế, Chính phủ đã có tính toán tương đối kỹ và có khả năng cân đối được, khả thi trong thời gian tới.