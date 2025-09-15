Sắp xếp đơn vị sự nghiệp

Ở Trung ương, Ban Chỉ đạo định hướng đẩy mạnh xã hội hóa, cơ cấu lại hoặc giải thể những đơn vị sự nghiệp công lập hoạt động không hiệu quả. Sắp xếp theo hướng tinh gọn, giảm số lượng các ban quản lý (BQL) dự án của các bộ, ngành Trung ương; sáp nhập, giải thể các tổ chức khoa học và công nghệ hoạt động không hiệu quả.

Phát triển hệ thống các trung tâm nghiên cứu, thử nghiệm, các phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia, tập trung cho phát triển công nghệ chiến lược; các trung tâm dữ liệu vùng.

Sắp xếp, tinh gọn đầu mối bên trong các cơ quan thuộc Chính phủ và các đơn vị thuộc cơ quan thuộc Chính phủ; đầu mối bên trong các đơn vị sự nghiệp thuộc ban, bộ, ngành, cơ quan, đơn vị ở Trung ương.

Ở địa phương, Ban Chỉ đạo định hướng sắp xếp theo hướng tinh gọn, giảm số lượng các BQL dự án cấp tỉnh; tối đa mỗi tỉnh, thành phố có không quá 3 BQL dự án cấp tỉnh; căn cứ yêu cầu thực tiễn của địa phương, có thể lập các BQL dự án khu vực liên xã, phường; BQL dự án cấp xã nếu cần thiết. Các BQL dự án hoạt động theo cơ chế tự chủ tài chính, tự bảo đảm kinh phí hoạt động.

Sắp xếp, tinh gọn đầu mối bên trong các đơn vị sự nghiệp cấp tỉnh và đơn vị sự nghiệp thuộc ban, sở, ngành, cơ quan, đơn vị cấp tỉnh. Cơ cấu lại hoặc giải thể những đơn vị sự nghiệp công lập cấp tỉnh hoạt động không hiệu quả, bảo đảm nâng cao chất lượng dịch vụ công cơ bản, thiết yếu gắn với cơ cấu lại, giảm viên chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước; đẩy mạnh xã hội hóa đơn vị sự nghiệp công lập ở những nơi có đủ điều kiện.

Nghiên cứu tổ chức 1 đơn vị sự nghiệp công lập cấp xã cung cấp dịch vụ công cơ bản, thiết yếu cho người dân trên địa bàn (như các lĩnh vực văn hóa, thể thao, thông tin, truyền thông, môi trường, nông nghiệp…); đẩy mạnh xã hội hóa ở những nơi có đủ điều kiện.

Sắp xếp trường học

Ở Trung ương, Ban Chỉ đạo định hướng xây dựng một số trường, trung tâm đào tạo tiên tiến chuyên sâu về trí tuệ nhân tạo.

Tập trung phát triển hệ thống các cơ sở giáo dục nghề nghiệp; sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp hiện có bảo đảm tinh gọn, hiệu quả, đạt chuẩn. Phân cấp mạnh quản lý các cơ sở giáo dục nghề nghiệp về chính quyền địa phương.

Các trường THPT, THCS, tiểu học, các trường liên cấp, mầm non công lập cơ bản giữ nguyên. Ảnh: Trọng Tùng

Sắp xếp, tái cấu trúc các cơ sở giáo dục đại học; sáp nhập, giải thể các cơ sở giáo dục đại học không đạt chuẩn; xoá bỏ cấp trung gian, bảo đảm quản trị tinh gọn, thống nhất, hiệu quả; nghiên cứu sáp nhập các viện nghiên cứu với các cơ sở giáo dục đại học, chuyển một số trường đại học về địa phương quản lý.

Ở địa phương, Ban Chỉ đạo định hướng cơ bản giữ nguyên các trường THPT, THCS, tiểu học, các trường liên cấp, mầm non công lập hiện có, đề xuất sắp xếp, điều chỉnh nếu cần thiết theo hướng thuận tiện phục vụ nhu cầu của người dân, học sinh; đẩy mạnh xã hội hóa ở những nơi có đủ điều kiện.

Sắp xếp theo hướng tinh gọn, giảm đầu mối, nâng cao chất lượng hoạt động: Hợp nhất trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trung tâm giáo dục thường xuyên thành trung học nghề tương đương cấp trung học phổ thông trực thuộc sở giáo dục và đào tạo để cung ứng dịch vụ công theo khu vực liên phường, xã.

Tối đa mỗi tỉnh, thành có không quá 3 trường dạy nghề để đào tạo lao động lành nghề phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, thu hút đầu tư ở địa phương (không tính các trường tự bảo đảm chi thường xuyên trở lên).

Sắp xếp cơ sở y tế

Ban Chỉ đạo định hướng nghiên cứu chuyển một số bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế về cấp tỉnh quản lý; kiện toàn hệ thống y tế dự phòng hiện đại, đủ năng lực giám sát, cảnh báo sớm, khống chế kịp thời dịch bệnh và chủ động tổ chức triển khai các hoạt động phòng bệnh.

Giữ nguyên các bệnh viện công lập cấp tỉnh hiện có; đẩy mạnh xã hội hóa ở những nơi có đủ điều kiện. Mỗi tỉnh, thành phố có ít nhất 1 bệnh viện đạt cấp chuyên sâu; có bệnh viện lão khoa hoặc bệnh viện đa khoa có khoa lão khoa.

Mỗi tỉnh, thành phố có ít nhất 1 bệnh viện đạt cấp chuyên sâu. Ảnh: Thạch Thảo

Thành lập trạm y tế xã, phường, đặc khu trực thuộc UBND cấp xã và các điểm khám bệnh trên cơ sở các trạm y tế cấp xã trước đây để đáp ứng nhu cầu phòng bệnh, chăm sóc sức khỏe ban đầu, khám chữa bệnh cơ bản cho nhân dân trên địa bàn.

Chuyển trung tâm y tế, bệnh viện đa khoa cấp huyện trước đây về trực thuộc sở y tế để tổ chức chăm sóc, khám, chữa bệnh theo khu vực liên phường, xã.

Sắp xếp doanh nghiệp nhà nước

Ban Chỉ đạo định hướng nghiên cứu phát triển một số doanh nghiệp công nghệ số chiến lược trong nước quy mô lớn để phát triển hạ tầng số, dẫn dắt định hướng hoạt động chuyển đổi số quốc gia, có khả năng, năng lực cạnh tranh quốc tế.

Cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước, cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước theo nguyên tắc: Doanh nghiệp nhà nước chỉ tập trung vào những lĩnh vực then chốt, thiết yếu mang tính chiến lược; những địa bàn quan trọng và quốc phòng, an ninh; những lĩnh vực cần thiết mà doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế khác không đầu tư.