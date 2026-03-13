Thị trường đang tái định nghĩa giá trị hạng sang

Theo The Wealth Report của Knight Frank, số lượng người siêu giàu trên toàn cầu đã tăng hơn 40% trong thập kỷ qua, đặc biệt tại các nền kinh tế tăng trưởng nhanh. Sự gia tăng này kéo theo nhu cầu ngày càng rõ rệt đối với những không gian sống có tiêu chuẩn cao hơn - nơi giá trị không chỉ nằm ở vị trí hay quy mô đầu tư, mà còn ở chất lượng quy hoạch, tiêu chuẩn xây dựng và trải nghiệm sống tổng thể.

Để đáp ứng những kỳ vọng ngày càng cao này, các dự án bất động sản hạng sang trên thế giới thường được kiến tạo theo những tiêu chí nghiêm ngặt: từ việc lựa chọn vị trí hiếm có, quy hoạch mật độ thấp cho đến hệ tiêu chuẩn thiết kế, thi công và vận hành được kiểm soát chặt chẽ nhằm đảm bảo giá trị lâu dài của tài sản.

Các dự án bất động sản hạng sang được phát triển theo tiêu chuẩn thiết kế và vận hành ngày càng khắt khe

Một xu hướng đáng chú ý khác là quốc tế hóa tiêu chuẩn phát triển dự án. Nhiều dự án hạng sang được hình thành từ sự hợp tác của các đơn vị quy hoạch, thiết kế và quản lý xây dựng hàng đầu thế giới. Sự cộng hưởng của các đối tác quốc tế không chỉ nâng cao chất lượng dự án mà còn góp phần thiết lập những chuẩn mực phát triển mới cho phân khúc cao cấp.

Những xu hướng này đang ngày càng rõ nét tại Việt Nam khi thị trường bước sang một giai đoạn phát triển mới. Theo Knight Frank, năm 2025 Việt Nam ghi nhận hơn 5.400 cá nhân sở hữu tài sản trên 10 triệu USD, xếp thứ 6 tại Đông Nam Á và tiếp tục được dự báo gia tăng mạnh trong những năm tới. Sự gia tăng của tầng lớp giàu có kéo theo nhu cầu ngày càng rõ rệt đối với những không gian sống có chất lượng quy hoạch cao hơn, trải nghiệm sống hoàn thiện hơn và giá trị tài sản bền vững hơn.

Trong bối cảnh đó, khái niệm “bất động sản hạng sang” tại Việt Nam cũng đang dần được nhìn nhận theo những chuẩn mực phát triển cao hơn, đặc biệt ở các yếu tố quy hoạch tổng thể, chất lượng thiết kế và trải nghiệm sống dài hạn.

M Series - hệ tiêu chuẩn riêng cho bất động sản hạng sang

Chọn cho mình một bước đi thận trọng nhưng nhất quán, MIK Group từng bước khẳng định uy tín trên thị trường thông qua những dự án được đầu tư đồng bộ. Bước sang năm 2026, nhà phát triển này tiếp tục hoàn thiện định hướng đó khi xây dựng một hệ tiêu chí phát triển riêng cho phân khúc bất động sản hạng sang thông qua M Series.

Theo đại diện MIK Group, M Series không đơn thuần là bước mở rộng sang phân khúc cao hơn, mà là một dòng sản phẩm được định hình với hệ tiêu chuẩn phát triển riêng, thể hiện quá trình cải tiến sản phẩm liên tục của doanh nghiệp trong hành trình kiến tạo những không gian sống tại Việt Nam.

Các dự án thuộc M Series được MIK Group phát triển dựa trên những giá trị cốt lõi: dấu ấn quốc tế, vị trí biểu tượng, cùng triết lý đề cao sự riêng tư và cộng đồng cư dân tinh hoa - những yếu tố góp phần định hình bản sắc riêng cho dòng sản phẩm hạng sang này.

Trong đó, dấu ấn quốc tế được thể hiện ngay từ định hướng phát triển dự án. Thay vì chỉ tập trung vào quy mô hay sự sang trọng bề nổi, MIK Group chú trọng xây dựng một hệ tiêu chuẩn phát triển đồng bộ cho toàn bộ quá trình hình thành dự án. Để hiện thực hóa định hướng này, doanh nghiệp chủ động hợp tác với các đơn vị tư vấn và quản lý xây dựng hàng đầu thế giới nhằm đảm bảo sự đồng nhất giữa tầm nhìn thiết kế và chất lượng thực thi.

Đơn cử như tại The Magnolia - dự án đại diện cho thế hệ tiếp theo của M Series chuẩn bị ra mắt trong thời gian tới, MIK Group đã bắt tay hợp tác với những đối tác hàng đầu như: Benoy - công ty tư vấn kiến trúc và quy hoạch tổng thể nằm trong Top 50 thế giới; Studio HBA - thương hiệu thiết kế nội thất khách sạn cao cấp hàng đầu toàn cầu; cùng Turner International - đơn vị quản lý xây dựng từng tham gia nhiều công trình biểu tượng toàn cầu. Sự tham gia của các đối tác này cho thấy định hướng phát triển dự án dựa trên sự kết hợp giữa kinh nghiệm quốc tế và tiêu chuẩn thực thi chặt chẽ.

MIK Group bắt tay với những đối tác quốc tế hàng đầu nhằm phát triển các dự án một cách bài bản

Song song với dấu ấn quốc tế, các dự án M Series còn được định hình bởi giá trị độc bản, bắt đầu từ việc lựa chọn những quỹ đất hiếm có với giá trị đô thị nổi bật và tiềm năng phát triển dài hạn. Trên các khu đất này, dự án được quy hoạch với mật độ hợp lý, đề cao sự riêng tư và tạo nên môi trường sống cân bằng - những tiêu chuẩn ngày càng trở thành đặc trưng của các khu nhà ở hạng sang trên thế giới.

Tổ hợp dự án The Matrix One, do MIK Group phát triển và hoàn thành vào năm 2022 là minh chứng rõ nét cho định hướng này. Tọa lạc tại vị trí hiếm có ngay trung tâm Mỹ Đình - lõi phát triển năng động của phía Tây Hà Nội, dự án nhanh chóng trở thành biểu tượng mới của khu vực, đồng thời góp phần hình thành cộng đồng cư dân văn minh, tinh hoa.

Bên cạnh yếu tố vị trí và thiết kế, các dự án thuộc M Series còn hướng tới việc kiến tạo một phong cách sống tinh hoa, nơi sự riêng tư, yên tĩnh và cảm giác cân bằng trong cuộc sống được đặt lên hàng đầu. Không gian sống được tổ chức theo hướng tinh giản và tinh tế, với hệ tiện nghi được chọn lọc nhằm phục vụ một phong cách sống chuẩn thương gia. Tại đây, cư dân có thể tận hưởng sự riêng tư trọn vẹn nhưng vẫn duy trì những kết nối có chọn lọc với cộng đồng cùng phong cách sống. Đó cũng là cách MIK Group từng bước định hình chuẩn mực riêng cho bất động sản hạng sang tại Việt Nam.

(Nguồn: MIK Group)