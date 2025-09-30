Tại bảng giá đất điều chỉnh Hà Nội ban hành cuối tháng 12/2024, thành phố có 5 khu đô thị giá đất ở trên 100 triệu đồng mỗi m2, gồm Tây Hồ Tây, Ngoại giao đoàn, Thành phố giao lưu, Nam Trung Yên và Mỹ Đình - Mễ Trì. Tuy nhiên, giá thực tế tại khu Tây Hồ Tây đang cao nhất Thủ đô, nhiều căn biệt thự, nhà liền kề được rao bán cao gấp 3-5 lần so với bảng giá được công bố.

Lý do Tây Hồ Tây là khu đô thị đắt đỏ nhất Hà Nội là nhờ tọa lạc tại khu vực có địa thế "hội tụ vượng khí" và có kết nối giao thông thuận tiện với các khu vực quan trọng của thành phố; được quy hoạch đồng bộ và có nhiều tiện ích, dịch vụ cao cấp. Khu vực này cũng thu hút nhiều dự án bất động sản lớn, bao gồm cả các tổ hợp thương mại, văn phòng cao cấp.

Tây Hồ Tây còn là khu đô thị nằm trong trung tâm hành chính mới của Thủ đô, nơi được lựa chọn để đặt trụ sở các bộ ban ngành, các công trình văn hóa quốc gia.

Ngoài ra, khu đô thị này còn có hệ thống giao thông đồng bộ, hiện đại, kết nối với các tuyến giao thông lớn như cầu Nhật Tân, trục Võ Chí Công - Võ Nguyên Giáp, đường vành đai 2,5, đường Phạm Văn Đồng - cầu Thăng Long (trục vành đai 3) và đường sắt đô thị số 2 và 4 trong tương lai.

Trong ảnh, chung cư 6th Element thuộc Khu đô thị Tây Hồ Tây với 2 tòa khánh thành từ năm 2019, một căn hộ loại nhỏ 2 phòng ngủ đang được rao giá bán từ 110 triệu đồng/m2. Người dân muốn mua căn diện tích 87 m2 ở đây phải bỏ ra gần 10 tỷ đồng và căn 109 m2 là gần 14 tỷ đồng.

Ngay kế bên 6th Element là khu K Villa - Starlake với các căn liền kề có giá rất "khủng". Một căn biệt thự đơn lập 286 m2 có giá trên 400 triệu đồng/m2, tương ứng tổng giá trị hơn 110 tỷ đồng.

Như vậy, để sở hữu một căn biệt thự tại đây, khách hàng cần chuẩn bị nguồn tài chính lên tới hàng chục, thậm chí gần trăm tỷ đồng.

Tại Tây Hồ Tây, các căn biệt thự view hồ điều hòa hoặc cạnh hồ thường có giá cao hơn. Biệt thự đơn lập có giá cao hơn biệt thự song lập. Diện tích đất lớn, số tầng, số phòng ngủ và tình trạng hoàn thiện ảnh hưởng trực tiếp đến giá bán.

Thời điểm đầu năm 2025, có những căn biệt thự được chủ rao bán lên tới 800 triệu đồng/m2.

Tòa chung cư 901A Starlake, giá một căn 3 phòng ngủ rẻ nhất tại đây cũng được rao bán trên 10 tỷ đồng.

Hiện tại, các tòa thương mại dịch vụ, khách sạn, văn phòng, chung cư cao cấp đang được xây dựng thêm. Trong ảnh, công trường xây dựng dự án H8HH1 Starlake, một phần của dự án Starlake giai đoạn 2, bao gồm các tòa tháp văn phòng và căn hộ cao tầng với các loại hình 1-4 phòng ngủ, penthouse. Tòa nhà gồm 4 khối trong đó có 1 khối văn phòng, 1 khối thương mại và 2 khối căn hộ cao 26 tầng.

Trên thực tế, nhiều người thừa nhận khi qua khu vực này thấy quy hoạch đồng bộ, bài bản và thích mắt.

Một dự án khác đang tấp nập thi công là Tổ hợp Trung tâm thương mại dịch vụ và mua sắm Tây Hồ Tây, với tổng diện tích xây dựng gần 24.000 m2, gồm 5 tầng nổi và 3 tầng hầm, diện tích sàn hơn 52.500 m2.

Nhiều doanh nghiệp Việt Nam, Nhật Bản, Hàn Quốc quan tâm đến khu đô thị này, trong đó phải kể đến Trung tâm nghiên cứu và phát triển R&D lớn nhất Đông Nam Á của Samsung đặt trên khu đất rộng gần 1,2 ha gần phía công viên Hòa Bình.

Dự án khu đô thị mới Tây Hồ Tây (có tên thương mại là Starlake Tây Hồ Tây) có quy mô hơn 168 ha, được phê duyệt quy hoạch lần đầu vào tháng 12/2007, chính thức khởi công từ năm 2014, quy mô vốn hơn 1,3 tỷ USD. Dự án do Công ty TNHH Phát triển THT làm chủ đầu tư (100% vốn Hàn Quốc).

Tiến độ thực hiện khu đô thị này được chia thành 2 giai đoạn. Giai đoạn một được chủ đầu tư triển khai từ năm 2010 đến năm 2019, tổng diện tích thực hiện gần 115 ha, gồm các hạng mục nhà liền kề, biệt thự và chung cư cao cấp, sân tennis, bể bơi, phòng tập, hồ điều hòa trung tâm... Trong đó, 364 căn liền kề, biệt thự, shophouse và 3 tòa chung cư cao cấp với 603 căn hộ.