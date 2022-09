Minh Chuyên bốc lửa trên sân khấu

Trong đêm diễn, Lê Anh Dũng tâm sự đã quen biết Minh Chuyên từ hơn 10 năm - thời cả hai anh em còn ở trọ chung 1 ngõ, từng í ới gọi nhau đi ăn cơm.

“Kỷ niệm đi diễn cùng nhau thì nhiều lắm nhưng Tình vừa chạm thu là lần đầu tiên tôi và Minh Chuyên hát chung. Trước đó, hai anh em khi đi diễn chung từng hát ngẫu hứng, Chuyên có thỏ thẻ là khi nào em làm show thì anh phải hát cùng đấy nhé. Thực sự lần đầu mà hát với nhau mà ăn ý như thế”, Lê Anh Dũng tâm sự.

Sau những lời chia sẻ, để ủng hộ đàn em, giọng ca Sao Mai 2003 Lê Anh Dũng với những ca khúc nổi tiếng: Giọt nắng bên thềm, Hoa sữa, Mối tình đầu.

Nối tiếp đêm nhạc, Minh Chuyên trở lại sân khấu với ca khúc Trăng dưới chân mình và Anh. Minh Chuyên bồi hồi nhớ lại dấu ấn kỷ niệm Anh là ca khúc rất lâu rồi cô chưa hát lại. Đây là ca khúc Minh Chuyên đã hát trong đêm đầu tiên tại Sao mai điểm hẹn 2010 và khi đó đã được hội đồng nghệ thuật thốt lên rằng Em là ngôi sao của tuần này”.

Phiêu theo cảm xúc, một lần nữa Minh Chuyên lại “phá kịch bản” khi biểu diễn ca khúc Thu cạn. Sau đó, giọng ca gốc Hà Nam mới nhường sân khấu cho đàn anh, Lê Anh Dũng trở lại với 2 ca khúc mùa thu sâu lắng: Mùa thu cho em và Dương cầm thu không em”.

Sau đó, lần đầu tiên Khúc mùa thu (nhạc Phú Quang, thơ Hồng Thanh Quang) được hát song ca bởi Minh Chuyên và Lê Anh Dũng.

Chuyển sang phần 2 của đêm nhạc Tình vừa chạm thu, Minh Chuyên “độc chiếm” sân khấu với những ca khúc mới giới thiệu đến khán giả Người tình ơi (nhạc: Lê Minh Sơn, thơ: Phong Huyền).

Bàn về ca khúc này, mời lên sân khấu, tác giả Phong Huyền. Anh chia sẻ: “Lần đầu khi Minh Chuyên hát xong Người tình ơi thì Lê Minh Sơn ốm 1 tuần bởi ám ảnh.

Trong cuộc đời ai cũng có mối tình của mình, tình thoảng qua hay yêu thương mà không đến được với nhau là day dứt, không mang cho nhau nước mắt, đừng mang cho nhau niềm đau, nhớ nhau trong tim là ước mong của tôi khi sáng tác ca khúc này”.

Người dẫn chuyện – nhà báo Hạnh An An cũng tiết lộ tâm sự của Lê Minh Sơn dành cho Minh Chuyên. “Khi chấm Sao Mai điểm hẹn, Lê Minh Sơn cho Minh Chuyên điểm cao nhất, kịch khung vì ấn tượng giọng hát. Khi gửi gắm Người tình ơi cho Minh Chuyên, anh Lê Minh Sơn có nói với tôi nguyên văn thế này: “Mười mấy năm kể từ lần đầu nghe giọng hát Minh Chuyên, tôi vẫn nhớ cái khào khào đó. Đọc thơ Phong Huyền tôi đã biết khai thác cái khào trầm như thế nào. Phải là cái trầm khào, trễ nải chứ không phải hét lên thì không ổn. Nghe bản thu của Minh Chuyên tôi đã bảo: Cô này yêu ai thì người đó hạnh phúc lắm! Qua tiếng hát có thể cảm nhận, cô ấy cứ ngân lên, nâng lên mãi rồi nhẹ nhàng đặt tiếng hát xuống cuối câu, chứ không giống như người khác là ngân lên rồi để toang ra. Sự nồng nàn tinh tế có thể xuống được nốt trầm, đó là giọng hát của Minh Chuyên. Và hiện giờ tôi rất thích giọng hát Minh Chuyên!”, nhà báo Hạnh An An kể lại lời Lê Minh Sơn.

Tiếp theo đêm nhạc, Lê Anh Dũng và Minh Chuyên lần lượt biểu diễn ca khúc của Lê Minh Sơn – Phong Huyền: Ướt mi xưa và Vô bờ.

Đêm nhạc giàu cung bậc cảm xúc, đi từ nhạc trữ tình kinh điển đến những ca khúc nhạc trẻ. Ở phần 3 của chương trình, Minh Chuyên độc chiếm sân khấu với 2 ca khúc nhạc trẻ Gặp nhưng không ở lại và Khi người lớn cô đơn. Theo Minh Chuyên, cô hát theo cảm nhận riêng, theo “chất già” của riêng mình và không giống các bạn trẻ.

Và kết thúc đêm nhạc, Minh Chuyên và Lê Anh Dũng thể hiện liên khúc Như đã dấu yêu, Riêng một góc trời. Đặc biệt, phần âm nhạc kết thúc cực kỳ sôi động với ca khúc Niệm khúc cuối, Và con tim đã vui trở lại với sự tham gia của những người bạn Minh Chuyên.

Đêm nhạc khép lại khi đã sang ngày mới, tuy nhiên khán giả vẫn nán lại rất lâu. Mọi người bày tỏ niềm xúc động vì Tình vừa chạm thu qua giọng hát tràn ngập cảm xúc của Minh Chuyên và Lê Anh Dũng đã thực sự chạm khiến ký ức ùa về đầy nhung nhớ!

Mai Linh