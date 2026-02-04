Với nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực thu mua - trao đổi - ký gửi đồng hồ cao cấp, Đồng hồ Minh Triệu được giới sưu tầm và người yêu đồng hồ đánh giá cao nhờ sự chuyên nghiệp, minh bạch và tận tâm trong từng giao dịch.

Khách hàng được tư vấn và kiểm tra sản phẩm tại Đồng hồ Minh Triệu

Minh Triệu hiện là địa chỉ quen thuộc của những người sở hữu các dòng đồng hồ danh tiếng như Rolex, Omega, Patek Philippe, Hublot, Longines, Tag Heuer, Cartier, Chopard, Montblanc, Tudor, Breitling... Dù là đồng hồ cơ, đồng hồ pin hay phiên bản giới hạn, cửa hàng đều có chuyên gia thẩm định giá trị chính xác theo thị trường.

Đội ngũ thẩm định viên của Minh Triệu có chuyên môn cao, giúp khách hàng nhận được báo giá nhanh chóng. Tất cả quy trình đều được thực hiện công khai, rõ ràng và hoàn toàn miễn phí. Hiện Minh Triệu Watch cung cấp các dịch vụ sau:

- Thu mua đồng hồ cũ toàn quốc: đơn vị áp dụng quy trình minh bạch, nhanh chóng, giúp mọi người dễ dàng bán hoặc ký gửi đồng hồ hiệu, đảm bảo mức giá hợp lý và tương xứng giá trị thực tế.

- Thẩm định, định giá đồng hồ: đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm sẽ đưa ra đánh giá chính xác, công khai, bảo vệ quyền lợi người mua lẫn bán.

- Sửa chữa, bảo dưỡng: cửa hàng quy tụ đội ngũ kỹ thuật viên tay nghề cao cùng hệ thống máy móc chuyên dụng, áp dụng dịch vụ bảo dưỡng theo đúng tiêu chuẩn quốc tế, giữ trọn giá trị từng chiếc đồng hồ.

Phiếu cam kết và thẻ bảo hành sản phẩm tại Đồng hồ Minh Triệu

Kinh nghiệm lựa chọn, tư vấn đồng hồ cho khách là ưu thế của Minh Triệu Watch. Cửa hàng có lượng khách hàng cố định, đông đảo ở các tỉnh phía Bắc lẫn miền Nam. Đội ngũ nhân viên sẵn sàng hỗ trợ, đồng hành và trả lời khách vào mọi khung giờ.

Khách hàng kiểm tra sản phẩm và nhận giấy bảo hành - Ảnh Đồng hồ Minh Triệu

Kiểm tra và viết phiếu bảo hành cho khách hàng

Đại diện Đồng hồ Minh Triệu cho biết, một trong những điểm mạnh tạo nên vị thế của Đồng hồ Minh Triệu chính là sự an toàn và rõ ràng trong giao dịch. Mọi quá trình mua bán đều có biên nhận, kèm chứng từ đầy đủ, giúp khách hàng hoàn toàn yên tâm khi giao dịch những sản phẩm có giá trị cao.

Minh Triệu còn cung cấp dịch vụ thu mua tận nơi cho khách hàng tại Hà Nội và các tỉnh lân cận như Bắc Ninh, Hải Dương, Hưng Yên...

Chỉ cần gửi hình ảnh sản phẩm qua Zalo hoặc Hotline 096.77.00000, đội ngũ của Minh Triệu sẽ đến trực tiếp để thẩm định, thương lượng và hoàn tất giao dịch ngay trong ngày. Dịch vụ này giúp tiết kiệm thời gian và mang đến sự thuận tiện tối đa cho khách hàng bận rộn.

Showroom Shop đồng hồ Minh Triệu - Ảnh Minh Triệu

Không chỉ mua bán, Minh Triệu Watch mong tạo dựng cộng đồng, kết nối người chung đam mê đồng hồ, nhất là dòng cao cấp. Đại diện cửa hàng khẳng định, Minh Triệu Watch cam kết mọi cá nhân được trải nghiệm dịch vụ tận tâm, chu đáo từ khâu tư vấn đến thẩm định chất lượng các dòng đồng hồ hiện nay".

Đồng hồ Minh Triệu Địa chỉ: 217 Thịnh Liệt, phường Hoàng Mai, Hà Nội Điện thoại: 096.77.00000 Website: https://donghominhtrieu.vn/

(Nguồn: Minh Triệu Watch)