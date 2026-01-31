Ngày 31/1, Cục Hải quan thông tin, thực hiện các kế hoạch chống buôn lậu, Chi cục Điều tra chống buôn lậu đã chủ động tăng cường công tác thu thập, phân tích thông tin, xác định trọng điểm; đồng thời kịp thời tổ chức lực lượng trao đổi thông tin và phối hợp với một số đơn vị hải quan tại các địa bàn trọng điểm để kiểm tra thực tế các lô hàng nhập khẩu, quá cảnh có dấu hiệu nghi vấn vi phạm pháp luật hải quan.

Hải quan ngăn chặn lô hàng đồng hồ ‘nhái’ thương hiệu đắt tiền. Ảnh: Hải quan cung cấp.

Cụ thể, ngày 29/1, Tổ công tác thuộc Chi cục Điều tra chống buôn lậu đã phối hợp với Hải quan cửa khẩu quốc tế Trà Lĩnh, Đội Kiểm soát hải quan (Chi cục Hải quan khu vực XVI) kiểm tra thực tế một lô hàng quá cảnh từ Trung Quốc đi Lào có nghi vấn vi phạm về khai báo hải quan.

Theo khai báo của doanh nghiệp, lô hàng gồm 23 mục hàng là hàng may mặc, hàng tiêu dùng. Tuy nhiên, kết quả kiểm tra thực tế cho thấy, ngoài 20 mục hàng phù hợp với khai báo hải quan, còn có một số mặt hàng khai báo sai và một số mặt hàng không có trong khai báo.

Trong đó, đáng chú ý có 8 mục hàng hóa có dấu hiệu nghi vấn xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, gồm 874 chiếc đồng hồ mang các nhãn hiệu như Patek Philippe, Rolex, Hublot, Cartier…

Toàn bộ số hàng hóa trên đều là hàng mới 100%. Tại thời điểm kiểm tra, doanh nghiệp không xuất trình được các tài liệu liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ.

Hiện cơ quan hải quan đang tiếp tục xác minh, làm rõ các dấu hiệu vi phạm để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.