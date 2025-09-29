Bestune là thương hiệu trực thuộc Tập đoàn FAW (First Automotive Works) - một trong những nhà sản xuất ô tô hàng đầu Trung Quốc, được thành lập từ năm 1953. FAW hiện sở hữu năng lực nghiên cứu - phát triển tiên tiến, hệ sinh thái sản xuất toàn diện cùng danh mục sản phẩm đa dạng từ xe con, xe thương mại, xe năng lượng mới cho đến ô tô thuần điện. Trong đó, Bestune được định vị là thương hiệu hướng đến khách hàng trẻ, yêu thích công nghệ và trải nghiệm người dùng.

Bestune Xiaoma - lựa chọn tối ưu cho phân khúc Mini EV đô thị

Có mặt tại thị trường Việt Nam từ tháng 4/2025, Bestune Xiaoma nhanh chóng tạo sức hút với nhóm khách hàng sống tại đô thị nhờ thiết kế nhỏ gọn, dễ vận hành trong phố và chi phí sử dụng tiết kiệm.

Một số điểm nổi bật của Bestune Xiaoma:

Kích thước nhỏ gọn: 3.000 x 1.510 x 1.630 mm, trục cơ sở 1.953 mm, trọng lượng 715 kg - giúp di chuyển linh hoạt trong ngõ hẹp, dễ dàng quay đầu và đỗ xe.

Động cơ điện và pin: Thời gian sạc đầy 6 giờ, phạm vi hoạt động khoảng 170 km/lần sạc - phù hợp cho nhu cầu đi lại hàng ngày.

An toàn tiêu chuẩn: Thân xe unibody, hệ thống chống bó cứng phanh ABS, phân phối lực phanh điện tử EBD, camera lùi và cảm biến lùi sau.

Tiện nghi và nội thất: Bố trí 4 chỗ ngồi, ghế sau gập 50/50 tối ưu khoang chứa đồ, màn hình LCD 7 inch sau vô-lăng hiển thị dung lượng pin và chế độ lái.

Thiết kế và màu sắc: Ngoại thất bo tròn trẻ trung, đa dạng màu sắc từ nhã nhặn (beige, xanh navy) đến nổi bật (xanh ngọc, hồng phấn, xanh trà).

Doanh số ấn tượng tại Trung Quốc và Việt Nam

Trong 8 tháng đầu năm 2025, Bestune Xiaoma đạt doanh số 76.200 xe tại Trung Quốc, trở thành một trong những mẫu Mini EV bán chạy nhất phân khúc.

Tại Việt Nam, chỉ sau 2 tháng ra mắt, Công ty Carfe đã bàn giao 250 xe Bestune Xiaoma tới tay khách hàng - minh chứng cho sự quan tâm lớn đối với mẫu xe điện đô thị này.

Hệ thống đại lý phát triển nhanh chóng

Hiện thương hiệu Bestune đã có mặt tại 16 tỉnh thành trên toàn quốc, ở cả ba miền Bắc, Trung, Nam. Theo Carfe mục tiêu đến hết năm 2025, con số này sẽ nâng lên 30 showroom/đại lý, đảm bảo dịch vụ bán hàng và hậu mãi thuận tiện cho khách hàng Việt Nam.

Công ty Carfe - nhà phân phối Bestune tại Việt Nam thuộc Thai Hung Corp định hướng tiến tới lắp ráp xe Bestune tại Việt Nam tại nhà máy ở Thái Bình trong tương lai gần. Đây là bước đi chiến lược nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của người tiêu dùng và khẳng định cam kết phát triển bền vững tại thị trường Việt Nam.

(Nguồn: Công ty TNHH Carfe)