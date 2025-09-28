Một chiếc xe ô tô cán mốc 100.000 dặm (hơn 160.000 km) là dấu mốc đáng nhớ, nhưng không đồng nghĩa với việc hết được chăm sóc.

Thực tế, đây lại là thời điểm cần bảo dưỡng kỹ lưỡng hơn để xe bền bỉ và an toàn. Mới đây, thợ máy Andy’s Auto Service đã chia sẻ trên TikTok 5 hạng mục quan trọng mà chủ xe nên làm khi xe đạt mốc này:

1. Dây curoa và các loại dây dẫn động

Dây curoa vận hành bơm nước, máy phát điện, trợ lực lái... Sau 100.000 dặm, dây cao su dễ nứt, khô, nên thay mới để tránh hỏng đột ngột.

2. Bugi

Bugi là bộ phận đánh lửa, giúp xe khởi động và vận hành ổn định. Nếu chưa thay trước đó, đây là thời điểm cần thay. Chi phí không cao nhưng ảnh hưởng lớn đến động cơ.

3. Xả nước làm mát (coolant flush)

Ít được nhắc đến nhưng rất cần thiết. Việc xả và làm sạch hệ thống làm mát giúp loại bỏ cặn bẩn, chống quá nhiệt động cơ. Thợ máy thường dùng thiết bị hút chân không và dung dịch phụ gia để vệ sinh hiệu quả hơn.

4. Dầu phanh

Không phải “dầu trọn đời” như nhiều người nghĩ. Sau thời gian dài, dầu phanh nhiễm ẩm, làm giảm hiệu quả phanh, tăng quãng đường dừng xe – nguy hiểm cho an toàn.

5. Dầu cầu sau (differential fluid)

Hệ thống vi sai giúp xe ôm cua mượt mà. Nếu không thay dầu, hỏng hóc sẽ rất tốn kém, trong khi việc xả dầu chỉ mất 100-200 USD.