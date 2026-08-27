Ban tổ chức Miss Charm Vietnam 2026 chính thức khởi động mùa giải mới tại TPHCM với chủ đề Beauty born from culture (Vẻ đẹp được nuôi dưỡng từ văn hóa).

Rashmita Rasindran - Miss Charm 2024 là thành viên Ban Giám khảo của cuộc thi.

Tại sự kiện, Miss Charm 2024 - Rashmita Rasindran xuất hiện với vai trò thành viên Ban Giám khảo cuộc thi. Một số người đẹp như đại diện Miss Charm Philippines 2026, Miss Charm Malaysia 2026, Miss Charm Indonesia 2026 và Ngô Thị Quỳnh Mai (Mai Ngô) - đại diện Việt Nam tại Miss Charm 2025... cũng có mặt.

Nhà thiết kế Lê Hữu Nhân giữ vị trí Giám đốc Quốc gia Miss Charm Vietnam 2026. Ông Nhân sẽ tham gia định hướng và tổ chức hoạt động của cuộc thi, trong đó có công tác tuyển chọn đại diện Việt Nam tham dự quốc tế.

Đại diện ban tổ chức cho biết vài năm gần đây, nhiều cuộc thi sắc đẹp trên thế giới có xu hướng công khai điểm số nhằm tăng tính minh bạch.

Tuy nhiên, theo ông Nhân, hình thức này có 2 mặt. Việc công bố điểm trực tiếp có thể tạo cảm giác công bằng, song cũng có nguy cơ gây tổn thương cho thí sinh khi phải nhận số điểm quá thấp trước công chúng. Thời gian qua, không ít tranh cãi đã xảy ra xoay quanh cách chấm điểm này.

“Đây là cuộc thi về sắc đẹp và văn hóa. Điều chúng tôi hướng tới là một sân chơi đơn thuần tôn vinh vẻ đẹp văn hóa và con người Việt Nam”, ông nói.

Người đẹp Mai Ngô dừng chân ở top 12 chung cuộc và đoạt giải phụ Miss Tourism (Người đẹp Du lịch) tại Miss Charm 2025.

Miss Charm Vietnam muốn tập trung nhiều hơn vào mục tiêu quảng bá văn hóa thay vì tạo ra những câu chuyện bên lề liên quan đến việc công khai điểm số.

Do đó ban tổ chức cuộc thi áp dụng hình thức chấm điểm kín, dựa trên quyết định chung của Ban giám khảo. Thành phần hội đồng dự kiến có các hoa hậu quốc tế và đại diện từ những đơn vị độc lập.

Ban Tổ chức cũng chính thức mở tuyển sinh Miss Charm Vietnam 2026. Sau khi tiếp nhận hồ sơ, cuộc thi sẽ bước vào giai đoạn casting, tuyển chọn và huấn luyện. Thí sinh dự kiến được đào tạo về kỹ năng trình diễn, giao tiếp, ứng xử, kiến thức văn hóa cùng những kỹ năng cần thiết trước khi lựa chọn đại diện Việt Nam dự Miss Charm.

Năm nay, ban tổ chức chỉ giữ lại top 30 bước vào vòng thi chính thức. Việc thu hẹp số lượng nhằm tập trung nguồn lực đào tạo, nâng cao chất lượng và tạo thêm cơ hội cho các người đẹp sau cuộc thi.

Bà Nguyễn Thị Thúy Nga - Chủ tịch Miss Charm cho biết cuộc thi không chỉ tìm kiếm một gương mặt nổi bật về hình thức mà còn hướng đến thí sinh có bản lĩnh, tri thức và chiều sâu văn hóa để đại diện Việt Nam trên sân khấu quốc tế.

Ban tổ chức mong muốn mỗi thí sinh có thể kể câu chuyện về Việt Nam thông qua trải nghiệm, kiến thức và bản sắc riêng, thay vì chỉ tập trung vào tiêu chí hình thể hay kỹ năng trình diễn.

Miss Charm là cuộc thi sắc đẹp quốc tế do Việt Nam khởi xướng. Trải qua 3 mùa tổ chức, cuộc thi lần lượt ghi nhận các người đẹp đăng quang đến từ Brazil, Malaysia và Venezuela.

Miss Charm 2024 Rashmita Rasindran gợi cảm trên thảm đỏ

Ảnh, clip: BTC, tư liệu