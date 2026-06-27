Rapper Pháo tại Miss Grand Việt Nam 2026. Ảnh: FBNV

Northside Entertainment - công ty do Pháo thành lập - xác nhận nữ rapper không tiếp tục tham gia chương trình Miss Grand Việt Nam 2026.

Thời gian vừa qua, Northside Entertainment, rapper Pháo và BTC Miss Grand Việt Nam 2026 đã có nhiều buổi làm việc, trao đổi về kế hoạch tham gia chương trình.

"Sau quá trình trao đổi và cân nhắc trên tinh thần tôn trọng lẫn nhau, các bên đã thống nhất rằng rapper Pháo sẽ không tiếp tục đồng hành cùng chương trình Miss Grand Việt Nam 2026. Sự thống nhất này được đưa ra trên cơ sở cân nhắc tổng thể về kế hoạch tham gia chương trình của các bên tại thời điểm hiện tại.

Các bên đều tôn trọng quyết định của nhau và thống nhất khép lại quá trình trao đổi trên tinh thần thiện chí, chuyên nghiệp và tôn trọng lẫn nhau.

Quyết định này được đưa ra trên cơ sở các bên chưa đạt được sự thống nhất đối với một số điều kiện hợp tác trong quá trình làm việc và không phản ánh bất kỳ mâu thuẫn, tranh chấp hay xung đột cá nhân nào giữa nghệ sĩ, đơn vị quản lý và BTC", trích thông báo.

Northside Entertainment mong thông báo này sẽ "hạn chế những suy diễn hoặc thông tin chưa được kiểm chứng có thể phát sinh trong quá trình lan truyền trên truyền thông và các nền tảng mạng xã hội".

Công ty sẽ không đưa ra thêm bất kỳ bình luận nào liên quan đến quá trình trao đổi nội bộ giữa các bên ngoài nội dung của thông báo này.

Sắp tới, rapper Pháo sẽ tiếp tục triển khai các kế hoạch nghệ thuật theo lộ trình đã được xây dựng.

Nổi tiếng với vai trò rapper nhưng dịp Tết vừa qua Pháo gây chú ý khi đóng vai chính trong phim Thỏ ơi! của đạo diễn Trấn Thành với doanh thu 450 tỷ đồng.