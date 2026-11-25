Đại diện chủ nhà Jennifer Barreto vượt qua 115 thí sinh để đăng quang Miss Universe 2026. Ngôi á hậu 1, 2, 3 lần lượt thuộc về Cộng hòa Dominicana, Venezuela và Philippines. Đây là vương miện thứ 6 của Puerto Rico, chiếc đầu tiên sau 20 năm.

Chung kết Miss Universe 2026 (Hoa hậu Hoàn vũ lần thứ 75) diễn ra tối 24/11 theo giờ địa phương, tức sáng 25/11 giờ Việt Nam, tại nhà thi đấu José Miguel Agrelot ở San Juan, Puerto Rico. Người đăng quang là Jennifer Barreto, 28 tuổi, đại diện nước chủ nhà. Cô nhận vương miện từ người tiền nhiệm Fátima Bosch (Mexico).

Puerto Rico khóc khi đăng quang.

Á hậu 1 Hoa hậu Hoàn vũ 2026 là Melissa Núñez (Cộng hòa Dominicana, 29 tuổi). Á hậu 2 là Clara Vegas (Venezuela, 24 tuổi), á hậu 3 là Bea Millan-Windorski (Philippines, 24 tuổi). Georgia Waddington (New Zealand, 25 tuổi) là thí sinh còn lại trong Top 5. Đêm chung kết do người dẫn chương trình truyền hình Mario Lopez và Hoa hậu Hoàn vũ 2022 R'Bonney Gabriel dẫn dắt.

Công bố hoa hậu và các á hậu:

Kết quả Miss Universe 2026: Puerto Rico chấm dứt 20 năm chờ đợi

Trước Jennifer Barreto, Puerto Rico đã 5 lần đăng quang Miss Universe, vào các năm 1970, 1985, 1993, 2001 và 2006. Người gần nhất là Zuleyka Rivera, đăng quang cách đây đúng 20 năm. Với vương miện thứ 6, Puerto Rico tiếp tục đứng thứ 3 về số lần chiến thắng, sau Mỹ (9 lần) và Venezuela (7 lần).

Hoa hậu Hoàn vũ 2026 Jennifer Barreto trong đêm chung kết.

Kết quả này cũng khớp với nhận định của giới chuyên môn trước đêm chung kết. Jennifer Barreto đứng đầu bảng dự đoán của trang chuyên về sắc đẹp Missosology. Cô cũng có tên trong Top 5 dự đoán của Osmel Sousa, người được mệnh danh là "ông hoàng sắc đẹp" Venezuela. Lợi thế sân nhà và sự cổ vũ của khán giả địa phương được xem là điểm cộng lớn của cô.

Jennifer Barreto tên khai sinh là Jennifer Abreu Mora, sinh ngày 17/12/1998. Cô là nhà tâm lý học, nhân viên công tác xã hội lâm sàng và có kinh nghiệm trong lĩnh vực phòng ngừa hành vi nguy cơ. Hoa hậu Hoàn vũ Puerto Rico hồi tháng 6 là cuộc thi sắc đẹp đầu tiên cô tham gia. Jennifer Barreto là người phụ nữ đã kết hôn đầu tiên đăng quang cuộc thi này. Bà mẹ một con từng dành 1 năm luyện tập để giảm hơn 30kg trước khi bước vào hành trình nhan sắc.

Ở chiều ngược lại, Venezuela, quốc gia giàu thành tích bậc nhất cuộc thi, tiếp tục lỡ hẹn vương miện thứ 8. Melissa Núñez cũng chưa thể mang về vương miện thứ 2 cho Cộng hòa Dominicana, sau Amelia Vega năm 2003. Bea Millan-Windorski, 1 trong những thí sinh được đánh giá cao nhất từ vòng bán kết, chưa thể giúp Philippines có vương miện thứ 5.

Top 12 Miss Universe 2026 vắng đại diện Mexico

Từ 116 thí sinh, ban giám khảo chọn Top 30, sau đó chọn Top 12 gồm đại diện Chile, Cộng hòa Dominicana, Mỹ, New Zealand, Cuba, Puerto Rico, Philippines, Colombia, Nicaragua, Venezuela, CHDC Congo và Pháp. Mexico, quốc gia của đương kim Hoa hậu Hoàn vũ, không có tên trong Top 12. Đại diện Mexico María Vargas vì vậy không thể nối tiếp chiến thắng của Fátima Bosch. Hoa hậu Mỹ Justus Kelley dừng chân ở Top 12.

Top 5 được công bố sau phần thi dạ hội. Mỗi thí sinh lần lượt trả lời 1 câu hỏi riêng, trước khi cả 5 cùng trả lời câu hỏi chung: "Thế giới đang cần gì nhất ở những người lãnh đạo lúc này?". Hội đồng giám khảo có 9 thành viên, trong đó có nhà kinh tế Signe Zeikate, cựu đệ nhất phu nhân Costa Rica.

Jennifer Barreto ghi điểm khi chọn sự đồng cảm làm trọng tâm: "Tôi tin rằng thế giới cần những nhà lãnh đạo biết đồng cảm". Ở vòng câu hỏi riêng, cô được hỏi về giá trị con người không được đánh mất khi trí tuệ nhân tạo ngày càng phát triển.

Vương miện của tân Hoa hậu Hoàn vũ mang tên Radiance of an Eternal Legacy (Ánh sáng của di sản vĩnh cửu), gắn 3.150 viên kim cương. Đây là chiếc vương miện thứ 13 trong lịch sử cuộc thi, do George Wittels thiết kế cùng xưởng kim hoàn Maison d'Or (Pháp).

Năm nay Việt Nam không có đại diện tại Miss Universe 2026.

Ảnh, video: MUO