Theo thông tin từ một tư vấn bán hàng của đại lý Mitsubishi, lô xe này Destinator hiện đã cập cảng Phước Hiệp (TP.HCM). Dựa vào hình ảnh được lan truyền trên mạng xã hội, có thể thay mẫu xe SUV 7 chỗ hoàn toàn mới này sẽ có các màu chủ đạo như đỏ, trắng, đen, xanh dương và xám.

Lô xe Mitsubishi Destinator hiện đã cập cảng Việt Nam để chờ ngày ra mắt. Ảnh: Đình Long

Giống như Xpander và Xforce, Destinator cũng là dòng xe chiến lược của Mitsubishi tại thị trường Đông Nam Á, bao gồm cả Việt Nam. Với việc hãng đã ngừng phân phối dòng xe Outlander, mẫu xe này trở thành phương án thay thế hợp lý ở phân khúc SUV cỡ C nơi có các đối thủ sừng sỏ như Mazda CX-5, Hyundai Tucson và Ford Territory.

Nhiều đại lý cũng xác nhận rằng Mitsubishi Destinator sẽ có hai phiên bản gồm tiêu chuẩn và cao cấp. Dù hãng chưa công bố giá bán, nhưng Mitsubishi Outlander trước đó có giá bán 825-950 triệu đồng, nên mức giá được đồn đoán thấp hơn, nằm trong khoảng 750-850 triệu đồng, đủ sức cạnh tranh với các đối thủ trong phân khúc này.

Về thiết kế, Mitsubishi Destinator được ví như Xforce "kéo dài" nhưng cứng cáp và thể thao hơn và có thêm hàng ghế thứ 3. Với chiều dài 4.680mm, mẫu SUV này vẫn kém hơn một chút so với Honda CR-V nhưng nhỉnh hơn so với các đối thủ còn lại, giúp tối ưu không gian cho cấu hình 7 chỗ ngồi, tạo ra lợi thế rõ ràng trong phân khúc.

Nội thất của Mitsubishi Destinator với cặp màn hình kỹ thuật số. Ảnh: Mitsubishi

Tại Indonesia, bản tiêu chuẩn của Mitsubishi Destinator chỉ có màn hình 8 inch trung tâm, và màn hình 4,2 inch kèm đồng hồ cơ sau vô-lăng. Bảng đồng hồ kỹ thuật 8 inch và màn hình cảm ứng trung tâm 12,3 inch, hệ thống âm thanh Dynamic Sound Yamaha Premium với 8 loa được trang bị trên bản cao cấp. Nên nhiều khả năng khi được phân phối tại Việt Nam, các cấu hình này sẽ không có nhiều thay đổi.

Về vận hành, mẫu SUV 7 chỗ hoàn toàn mới của Mitsubishi sẽ dùng động cơ xăng 1.5L tăng áp, công suất 161 mã lực, mô-men xoắn 250 Nm, kết hợp số CVT và dẫn động cầu trước.

Ngoài ra, xe còn được cung cấp 5 chế độ lái và hệ thống hỗ trợ lái thông minh ADAS dành cho bản cao cấp, bao gồm kiểm soát hành trình thích ứng, cảnh báo va chạm phía trước, cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi, đèn pha tự động, cảnh báo xe phía trước khởi hành và camera 360 độ.

Sự xuất hiện của Mitsubishi Destinator được xem là bước đi chiến lược giúp hãng xe Nhật Bản củng cố vị thế tại thị trường Việt Nam, đồng thời mở rộng danh mục xe SUV trong bối cảnh phân khúc này ngày càng cạnh tranh khốc liệt. Mitsubishi hiện vẫn đang triển khai chương trình ưu đãi dành cho khách hàng đặt cọc trước thời điểm ra mắt, với gói quà tặng trị giá 33 triệu đồng.

