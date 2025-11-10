Động thái này của Ford trước mắt sẽ áp dụng cho thị trường châu Đại Dương (Úc và New Zealand), sau đó có thể mở rộng ra các thị trường khác trong khu vực có sự góp mặt của hai mẫu xe Ford Ranger và Everest, bao gồm Việt Nam.

Ford Ranger và Everest sẽ không còn động cơ diesel 2.0 Bi-Turbo từ năm 2026. Ảnh: Ford Việt Nam

Ford cho biết việc "khai tử" động cơ diesel tăng áp kép 2.0L Bi-Turbo sẽ giúp hãng "tối ưu hóa" các dòng xe bán tải và SUV hiện có. Tuy nhiên, nguyên nhân chủ yếu là do động cơ Bi-Turbo đang phải đối mặt với những thách thức đáng kể trong việc đáp ứng các yêu cầu khí thải Euro7 khắt khe hơn, trong khi chi phí tái thiết kế lại quá tốn kém đối với nhiều nhà sản xuất.

Trước đó, nhiều thị trường đã ghi nhận động cơ diesel 2.0L Bi-Turbo của Ford thường xuyên gặp các vấn đề kỹ thuật như lỗi bộ tăng áp, kim phun, chảy dầu, rò rỉ nước làm mát, hệ thống tuần hoàn khí thải EGR và bộ lọc hạt diesel DPF.

Thay thế cho động cơ này, động cơ diesel tăng áp đơn 2.0L vốn chỉ trang bị trên các phiên bản thấp hơn của Ranger và Everest sẽ được nâng cấp với hệ thống phun nhiên liệu mới, xích cam mới thay cho đai curoa cam dạng ướt để cải thiện độ bền và hiệu suất. Động cơ này cũng loại bỏ hộp số tự động 6 cấp đã lỗi thời để chuyển sang hộp số tự động 10 cấp vốn được sử dụng động cơ tăng áp kép.

Động cơ diesel 2.0L Bi-Turbo bị loại bỏ do không đáp ứng được các quy định nghiêm ngặt về khí thải tại Úc. Ảnh: Autocar NZ

Theo chia sẻ của Ford, động cơ diesel 2.0L tăng áp đơn nâng cấp mới sẽ có công suất khoảng 190 mã lực và mô-men xoắn 450 Nm, nhỉnh hơn so với mức hiện tại đang đạt là 170 mã lực/405 Nm nhưng sẽ không thể sánh được với con số 208 mã lực/500 Nm của động cơ diesel tăng áp kép.

Bên cạnh việc giới thiệu động cơ diesel 2.0L tăng áp đơn mới, Ford cũng cho biết động cơ diesel V6 3.0L tăng áp sẽ được trang bị trên “nhiều mẫu xe hơn”. Ford Ranger Raptor vẫn giữ nguyên động cơ xăng tăng áp V6 3.0L, còn phiên bản hybrid sạc điện Ranger PHEV vẫn sẽ là động cơ xăng EcoBoost 2.3L tăng áp và động cơ điện 75kW.

Theo Drive

