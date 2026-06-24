Ngày 24/6, Thanh tra tỉnh Vĩnh Long ban hành kết luận về việc chấp hành các quy định của pháp luật trong công tác quản lý thu, chi tài chính và thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao tại Bệnh viện Sản - Nhi Trà Vinh.

Chưa hoàn trả dứt điểm số tiền tạm ứng của bệnh nhân

Theo kết luận, cơ quan chức năng phát hiện hàng loạt hạn chế, khuyết điểm, thiếu sót tại bệnh viện trên.

Cụ thể, đến ngày 24/12/2025, bệnh viện chưa thực hiện hoàn trả dứt điểm số tiền tạm ứng của các bệnh nhân (hơn 1,5 tỷ đồng) - không bảo đảm nguyên tắc kịp thời trong việc phản ánh và xử lý các khoản phải trả theo quy định.

Đến thời điểm trên, bệnh viện còn nợ 103 đơn vị, công ty cung cấp thuốc, vật tư y tế... hơn 19,5 tỷ đồng. Thanh tra tỉnh nhận định tình trạng công nợ lớn, kéo dài phản ánh khả năng cân đối dòng tiền của bệnh viện còn hạn chế.

Thanh tra cũng xác định bệnh viện xuất thuốc Covid-19 (nguồn điều chuyển từ Bệnh viện Lao và Bệnh phổi) để khám, chữa bệnh cho các bệnh lý thông thường, đã thu tiền của bệnh nhân nhưng chưa nộp ngân sách nhà nước hơn 45 triệu đồng.

Khu sản của Bệnh viện Sản - Nhi Trà Vinh. Ảnh: Báo Đại biểu Nhân dân

Thanh tra tỉnh Vĩnh Long phát hiện bệnh viện chi phụ cấp trách nhiệm công việc mức 2 hệ số 0,3 từ tháng 10/2023 đến tháng 12/2024 cho ông Thạch Chí Công - quyền Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp - Công nghệ thông tin, được phân công hỗ trợ chuyên môn trực hai đêm/tuần tại Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc là chưa đúng quy định, với số tiền hơn 7,6 triệu đồng

Trong cùng thời gian, bệnh viện chi phụ cấp ưu đãi nghề cho ông Công với tỷ lệ 60% trên mức lương ngạch, bậc hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo là chưa đúng quy định - theo quy định ông Công được chi 20%, bệnh viện đã chi 40%, tổng số tiền là hơn 37 triệu đồng.

Ngoài ra, bệnh viện còn chi phụ cấp chức vụ điều dưỡng trưởng cho bà Huỳnh Thị Tuyết Minh - viên chức Phòng Tổ chức cán bộ - Hành chính, được điều động từ Khoa Ngoại Sản - Phụ sản - Hiếm muộn từ ngày 24/11/2023 - chưa đúng quy định, với số tiền hơn 21 triệu đồng.

Thanh tra cũng chỉ rõ việc chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa bệnh viện và cơ quan bảo hiểm xã hội chưa có sự thống nhất.

Đối với công tác mua sắm hàng hóa, dịch vụ, vật tư y tế và thuốc khám, chữa bệnh, qua thanh tra 25 dự toán, gói thầu với tổng giá trị hợp đồng hơn 126 tỷ đồng, cơ quan chức năng phát hiện một số hạn chế, thiếu sót.

Đối với công tác bảo dưỡng, sửa chữa tài sản, qua thanh tra 11 dự toán với giá trị hợp đồng hơn 519 triệu đồng cho thấy bệnh viện còn các hạn chế, thiếu sót.

Thanh tra cũng chỉ ra việc quản lý, sử dụng một số tài sản công còn nhiều hạn chế. Một số máy xét nghiệm máu đã hư hỏng từ năm 2023, không còn hoạt động, bệnh viện phải mượn máy xét nghiệm máu của các doanh nghiệp trúng thầu hóa chất để phục vụ công tác xét nghiệm.

Thanh tra cũng cho rằng việc sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê của bệnh viện còn nhiều hạn chế, thiếu sót.

Sai sót trong công tác nhân sự

Đối với công tác nhân sự, Thanh tra xác định Giám đốc bệnh viện không trực tiếp thực hiện tuyển dụng mà tổ chức tuyển dụng chung với Hội đồng tuyển dụng viên chức của Sở Y tế là không đúng thẩm quyền.

Cơ quan thanh tra cũng phát hiện 7 trường hợp có trình độ cao đẳng nhưng được xếp lương viên chức loại B là chưa đúng quy định; 15 trường hợp được tuyển dụng mà trước đó đã có thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo trình độ đào tạo tương ứng nhưng khi xếp lương lại không bảo lưu thời gian để xét nâng lương lần sau. Có 25 trường hợp không có Phiếu lý lịch tư pháp. 6 trường hợp chưa có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp đã được bệnh viện bổ nhiệm chức danh; 3 trường hợp đã có chứng chỉ nhưng chưa được bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp là chưa đúng quy định.

Thanh tra còn phát hiện 27 trường hợp điều động, luân chuyển không có biên bản bàn giao hồ sơ, tài liệu và công việc; 24 trường hợp điều động, luân chuyển không có biên bản họp cấp ủy, biên bản họp lãnh đạo phòng, khoa nơi viên chức đi và đến.

Đối với lao động hợp đồng, có 46 trường hợp không lập sổ quản lý lao động; bệnh viện cũng không xây dựng và đăng ký nội quy lao động theo quy định.

Về công tác đánh giá, xếp loại viên chức, có 3 trưởng khoa, phòng được xếp loại "Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ" trong năm 2025, cao hơn mức xếp loại của tập thể là "Hoàn thành tốt nhiệm vụ".

Thanh tra cũng phát hiện một trường hợp đã đến thời hạn bổ nhiệm lại nhưng bệnh viện không thực hiện với lý do "đang trong thời gian đi học tập, công tác ở nước ngoài từ 3 tháng trở lên" chưa đúng quy định.

Từ những sai phạm trên, Chánh Thanh tra tỉnh Vĩnh Long kiến nghị Giám đốc Sở Y tế tổ chức kiểm điểm trách nhiệm đối với ông Lê Minh Dũng, Giám đốc Bệnh viện Sản - Nhi Trà Vinh. Đồng thời, yêu cầu kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối với ông Nguyễn Văn Cương và bà Kiên Thị Sarête, Phó Giám đốc Bệnh viện. Thanh tra tỉnh cũng yêu cầu giám đốc bệnh viện phải hoàn trả dứt điểm các khoản thu tạm ứng của người bệnh.