Trương Lê Bình Thuận (SN 2008), trú tại thôn Mai Đông, xã Cửa Việt, tỉnh Quảng Trị, là con út trong gia đình có 3 chị em. Khi Thuận mới 8 tháng tuổi, cha em qua đời trong một vụ tai nạn giao thông.

Từ đó, ba chị em lớn lên mà không có sự chăm sóc của cha. Gánh nặng gia đình dồn lên vai bà Lê Thị Hoài Phương (SN 1978). Hơn 20 năm qua, bà Phương rong ruổi bán hàng rong ở Đông Hà để nuôi các con. Công việc bấp bênh, thu nhập hiện chỉ khoảng 3 triệu đồng mỗi tháng. Gia đình thuộc diện cận nghèo.

Em Trương Lê Bình Thuận, học sinh chuyên Lý (Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn), 12 năm liền đạt danh hiệu học sinh giỏi

Trong hoàn cảnh thiếu thốn, Thuận luôn cố gắng học tập. Suốt 12 năm, em đều đạt danh hiệu học sinh giỏi. Yêu thích môn Vật lý, Thuận thi đỗ vào lớp chuyên Lý, Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn. Năm lớp 12, em đạt giải Ba kỳ thi học sinh giỏi môn Vật lý của tỉnh.

Năm nay, Thuận trúng tuyển ngành Kỹ thuật cơ khí, Trường Đại học Bách khoa (Đại học Quốc gia TPHCM) với số điểm 26,75.

“Em rất vui vì đã đỗ đại học. Em muốn cố gắng học thật tốt để sau này có việc làm, có thể đỡ đần mẹ”, Thuận chia sẻ. Tuy nhiên, niềm vui đỗ đại học của Thuận đi cùng nỗi lo về chặng đường phía trước.

Để con trai có thể nhập học, bà Phương phải xoay xở, vay mượn 17 triệu đồng để lo các khoản chi phí ban đầu. Số tiền này đã được chuẩn bị, nhưng việc trang trải cho 4 năm học tại TPHCM vẫn là bài toán lớn đối với gia đình.

Với thu nhập khoảng 3 triệu đồng mỗi tháng từ việc bán hàng rong, bà Phương khó có khả năng tự mình lo học phí, tiền trọ, ăn uống và các khoản sinh hoạt cho con.

Bà Phương tảo tần chăm sóc mẹ chồng bệnh tật, tuổi cao, sức yếu

“Hơn 20 năm bán hàng rong, thu nhập của mẹ chỉ đủ trang trải những khoản thiết yếu. Hai chị đã ra trường nhưng cuộc sống cũng còn khó khăn nên không thể hỗ trợ em được nhiều”, Thuận nói.

Ông Trương Quang Bưởi, Trưởng thôn Mai Đông, cho biết gia đình Thuận khó khăn nhiều năm nay.

“Thuận học giỏi, đỗ đại học là điều rất đáng mừng. Nhưng gia đình khó khăn như vậy, chúng tôi cũng lo không biết cháu sẽ xoay xở thế nào để học hết 4 năm”, ông Bưởi chia sẻ.

Người mẹ nghèo một mình gánh vác gia đình

Trong căn nhà của mẹ con Thuận, ngoài hai mẹ con còn có bà nội và cô ruột, đều là những người mất sức lao động.

Bà Lê Thị Thí (SN 1954), bà nội Thuận, sau nhiều lần bị tai biến khiến tay chân co quắp, đi lại khó khăn. Bà thường xuyên đau ốm, mọi sinh hoạt hằng ngày đều cần người khác hỗ trợ.

Bà nội và cô ruột của Thuận đều mất sức lao động, hiện sống dựa vào trợ cấp xã hội.

Cô ruột Thuận là bà Trương Thị Bé (SN 1976) cũng mất sức lao động từ nhỏ. Hiện bà Thí và bà Bé sống dựa vào các khoản trợ cấp xã hội, tổng cộng khoảng 1,5 triệu đồng mỗi tháng.

Nhiều năm qua, một mình bà Phương vừa bán hàng rong, vừa chăm sóc mẹ chồng, lo cho các con. Khi có thời gian, bà tranh thủ nhặt rau, nuôi đàn ngỗng để có thêm thu nhập. Cuộc sống gia đình vì thế được vun vén từ những khoản thu nhập nhỏ.

Nhìn con trai cầm giấy báo trúng tuyển đại học, bà Phương vừa mừng vừa lo. “Chỉ mong con được học hành đến nơi đến chốn. Mẹ vất vả thế nào cũng chịu được, miễn con có tương lai”, bà Phương tâm sự.

Từ một cậu bé mồ côi cha khi còn nhỏ, Thuận đã nỗ lực suốt 12 năm để bước tới cánh cửa đại học. Em mong muốn trở thành kỹ sư cơ khí, có công việc ổn định để sau này có thể đỡ đần người mẹ đã một mình nuôi mình khôn lớn.

Với gia đình sống nhờ gánh hàng rong, hành trình 4 năm đại học phía trước vẫn còn nhiều lo toan. Điều Thuận cần lúc này không chỉ là niềm vui của một tờ giấy báo trúng tuyển, mà còn là cơ hội để em có thể tiếp tục bước đi trên con đường học tập mà mình đã nỗ lực suốt 12 năm.

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