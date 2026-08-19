Cánh cửa giảng đường đã mở ra, nhưng phía trước Mạnh là nỗi lo về chi phí để duy trì những năm học đại học, khi ông bà ngoại tuổi cao, gia đình không có nguồn thu nhập ổn định.

Nỗ lực của nam sinh mồ côi mẹ

Ngày biết tin trúng tuyển ngành Sư phạm Toán, Nguyễn Văn Mạnh (SN 2008, trú thôn Tân Hải, xã Thiên Cầm, Hà Tĩnh), cựu học sinh lớp 12A1, Trường THPT Nguyễn Đình Liễn, vừa vui mừng vừa thấp thỏm. Sau 12 năm học tập, ước mơ trở thành thầy giáo của em đã tiến gần hơn, nhưng những khoản chi phí khi học xa nhà lại trở thành nỗi lo lớn.

Nguyễn Văn Mạnh vượt lên hoàn cảnh, đạt 27 điểm khối A00, trúng tuyển ngành Sư phạm Toán, Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng.

Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT vừa qua, Mạnh đạt 27 điểm khối A00, với Toán 9,25; Vật lý 9 và Hóa học 8,75 điểm. Với kết quả này, em trúng tuyển ngành Sư phạm Toán, Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng.

Nhiều năm liền, Mạnh đạt danh hiệu học sinh giỏi toàn diện. Em từng giành giải Khuyến khích học sinh giỏi môn Hóa học lớp 10 và giải Ba kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh môn Hóa học lớp 11.

Không có điều kiện học thêm, Mạnh chủ yếu tự học, tự tìm tòi kiến thức. Và những thiếu thốn trong cuộc sống trở thành động lực để em nỗ lực vươn lên.

Ông Hoàng Quốc Quyết, Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Đình Liễn, đánh giá Mạnh là học sinh giàu nghị lực.

“Mạnh mồ côi mẹ, bố mất tích nhiều năm, được ông bà ngoại nuôi dưỡng từ bé. Dù hoàn cảnh còn nhiều khó khăn nhưng Mạnh luôn có ý thức vươn lên, chủ động trong học tập và có năng lực thực sự. Kết quả 27 điểm trong kỳ thi tốt nghiệp THPT là hoàn toàn xứng đáng với những gì em đã nỗ lực”, ông Quyết nói.

Ông bà tuổi cao lo cháu không thể học hết những năm đại học

Gia cảnh của Mạnh rất đặc biệt, mẹ qua đời khi em mới 2 tuổi, sau đó, bố cũng biệt tăm và đến nay không có thông tin gì.

Bà ngoại tảo tần, là chỗ dựa của Mạnh trên hành trình học tập.

Thương đứa cháu sớm chịu nhiều mất mát, ông bà ngoại Nguyễn Thị Hạnh (SN 1956) và Trương Minh Tiến (SN 1956) đón Mạnh về nuôi dưỡng từ nhỏ.

Dù tuổi đã cao, ông bà vẫn cố gắng làm những công việc thời vụ ở vùng biển để trang trải cuộc sống và lo cho cháu ăn học. Dù thu nhập ít ỏi, ông bà chưa từng để Mạnh phải nghỉ học vì khó khăn.

“Em rất biết ơn ông bà đã thay cha mẹ nuôi dưỡng, yêu thương và chăm lo cho em. Ông bà đã vất vả để em được ăn học đến hôm nay. Đậu đại học nhưng em rất lo lắng bởi phía trước còn nhiều khoản phải chi trả trong khi ông bà đã lớn tuổi. Em chỉ mong được tiếp tục học, sau này có công việc ổn định để tự lo cho mình và phụ giúp ông bà”, Mạnh chia sẻ.

Theo Mạnh, là sinh viên sư phạm, em được miễn học phí. Tuy nhiên, học xa nhà tại Đà Nẵng, các khoản tiền thuê trọ, ăn uống, đi lại, sách vở và sinh hoạt vẫn là gánh nặng không nhỏ đối với gia đình.

Những tấm giấy khen là thành quả nỗ lực của cậu học trò mồ côi mẹ.

Biết tin cháu đậu đại học, bà Nguyễn Thị Hạnh cũng vừa mừng vừa lo.

“Cháu đậu đại học, ông bà vui lắm. Từ nhỏ cháu đã chịu nhiều mất mát, ông bà chỉ mong cháu được học hành đến nơi đến chốn. Bao năm qua, ông bà cố gắng lo cho cháu ăn học, nhưng giờ tuổi đã cao, sức khỏe yếu, làm lụng cũng chẳng được bao nhiêu. Cháu đi học xa, những năm tới còn dài, ông bà chỉ lo không biết có lo cho cháu học hết những năm đại học được không”, bà Hạnh nói.

Hiện ông bà đã lớn tuổi nên được người cậu đón về sống cùng để tiện chăm sóc. Cậu mợ của Mạnh là lao động tự do, thu nhập bấp bênh và đang nuôi 3 con nên không có điều kiện hỗ trợ thêm nhiều cho em trong những năm đại học.

Bà Đặng Thị Thanh Huyền, Trưởng thôn Tân Hải, cho biết Mạnh là học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Em luôn ngoan ngoãn, chăm chỉ, học giỏi và được thầy cô, bà con địa phương quý mến.

“Ông bà ngoại của Mạnh nay đã lớn tuổi, trong khi em chuẩn bị vào đại học ở xa, chi phí sinh hoạt, đi lại và học tập sẽ là khoản không nhỏ. Trước hoàn cảnh của Mạnh, chúng tôi rất mong các nhà hảo tâm, mạnh thường quân quan tâm, hỗ trợ để em có thêm điều kiện, vững tin trên con đường học tập”, bà Huyền chia sẻ.