Dừng lại để bắt đầu

Ngô Khánh Hoa, sinh năm 2003, vừa tốt nghiệp thủ khoa đầu ra của khoa Vật lý, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội. Bốn năm trước, nam sinh cũng là thủ khoa đầu vào của khoa với 28,7 điểm. Đó là lần thứ hai chàng trai quê Bắc Ninh nhận giấy báo trúng tuyển đại học.

Vào năm 2021, Khánh Hoa từng thi đỗ ngành Công nghệ thông tin tại một ngôi trường đại học khác ở Hà Nội. Tuy nhiên, sau một năm học trực tuyến vì dịch Covid-19, nhận thấy định hướng chưa thực sự phù hợp, Hoa nhen nhóm quyết tâm ôn thi lại.

Sau không ít lần đấu tranh với những trăn trở và sự dằn vặt vì phụ lòng bố mẹ, Hoa quyết định xin nghỉ học để tập trung cho mục tiêu này. Cậu cũng chủ động liên lạc lại với các thầy cô dạy Toán, Lý, Hóa thời phổ thông để xin định hướng. Được các thầy cô giới thiệu, Hoa đăng ký các khóa học online và tự xây dựng kế hoạch ôn tập.

Với thời gian 3 tháng nước rút trước kỳ thi, Hoa không chọn cách ôn cấp tốc mà chia lộ trình thành 3 giai đoạn rất rõ ràng: Củng cố nền tảng; ôn luyện theo từng chuyên đề và dạng bài; luyện đề và chinh phục các câu hỏi ở mức độ vận dụng cao.

Với sự quyết tâm và chuẩn bị bài bản, Hoa đã đạt tổng điểm xét tuyển 28,7, trở thành thủ khoa đầu vào của khoa Vật lý, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên.

Lần này, Hoa chỉ đăng ký duy nhất một nguyện vọng vào ngành Kỹ thuật Điện tử và Tin học.

“Điện tử giống như 'thể xác', còn lập trình là 'tâm hồn' điều khiển hệ thống. Điều khiến em thích nhất là không chỉ viết những dòng code trên màn hình mà còn trực tiếp nhìn thấy chúng vận hành các mạch điện do chính tay mình thiết kế”, Hoa chia sẻ.

Khánh Hoa và gia đình trong lễ nhận bằng tốt nghiệp. Ảnh: NVCC

“Đi chậm” hơn một năm so với bạn bè không khiến Hoa cảm thấy tự ti. Ngược lại, nam sinh coi đó là động lực để bước vào giảng đường với sự tập trung và kỷ luật hơn.

Ngay từ năm nhất, Hoa đã đặt mục tiêu phải học thật tốt để giành học bổng, đồng thời tự chủ tài chính nhằm giảm bớt gánh nặng cho bố mẹ.

Sau bốn năm, nam sinh nhận được hơn 250 triệu đồng từ các học bổng và giải thưởng, duy trì GPA 3,76/4,0 trong cả 8 học kỳ và tốt nghiệp loại Xuất sắc.

Theo Hoa, những kết quả ấy không đến từ sự thông minh thiên bẩm mà từ tính kỷ luật trong học tập. Thay vì học tủ, học vẹt để đối phó với các kỳ thi, Khánh Hoa luôn tìm cách truy ngược mọi sơ đồ mạch điện hay thuật toán về lại những nguyên lý Vật lý và Toán học cốt lõi. Khi đã hiểu bản chất vấn đề, Hoa có thể ghi nhớ rất lâu và không bị lúng túng trước những dạng bài mới.

Bên cạnh đó, nam sinh luôn duy trì thói quen xử lý kiến thức ngay sau mỗi buổi học. Mỗi ngày, Hoa đều dành 30-45 phút xem lại ghi chú, chỗ nào chưa hiểu sẽ hỏi ngay thầy cô và bạn bè. Nhờ vậy, trước mỗi kỳ thi, Hoa đều đã nắm chắc phần lớn kiến thức cần thiết và bước vào phòng thi với tâm lý thoải mái.

Mong muốn phát triển trên con đường học thuật

Dưới sự định hướng và truyền cảm hứng từ các thầy cô trong khoa, cuối năm 2, Hoa nhận thấy bản thân có niềm đam mê với nghiên cứu khoa học. Quá trình làm việc tại phòng thí nghiệm không chỉ giúp Hoa kiểm chứng những kiến thức đã học trên giảng đường mà còn hình thành tư duy nghiên cứu.

“Em hiểu được rằng trong khoa học không có thử nghiệm thất bại, chỉ có những dữ liệu mới”, Hoa nói. Nhờ quá trình đó, nam sinh trở thành đồng tác giả của một bài báo quốc tế thuộc danh mục Q1.

Hoa là thủ khoa đầu vào và đầu ra khoa Vật lý, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Ảnh: NVCC

Chính những trải nghiệm trong phòng thí nghiệm cũng làm thay đổi định hướng nghề nghiệp của Hoa. Trước đây, nam sinh từng dự định tốt nghiệp rồi đi làm tại các khu công nghiệp để có thu nhập ổn định. Tuy nhiên, càng nghiên cứu, Hoa càng muốn phát triển bản thân trên con đường học thuật.

"Nếu làm việc trong doanh nghiệp, em sẽ vận hành những công nghệ sẵn có. Còn nghiên cứu khoa học cho em cơ hội tạo ra những công nghệ mới, mang lại giá trị thiết thực cho xã hội", Hoa nói.

Hiện tại, sau khi tốt nghiệp, Hoa chọn tiếp tục ở lại phòng thí nghiệm để hoàn thành các đề tài nghiên cứu, đồng thời duy trì công việc đi dạy thêm để tự chủ tài chính.

Mục tiêu tiếp theo của Hoa là tìm kiếm cơ hội học tiến sĩ ở nước ngoài trong lĩnh vực giao thoa giữa Điện tử, Tin học và Y sinh.

Hoa kỳ vọng sau khi tích lũy kiến thức, kinh nghiệm nghiên cứu và mạng lưới học thuật quốc tế sẽ trở về Việt Nam, góp phần phát triển các thiết bị y sinh có tính ứng dụng cao, phục vụ trực tiếp cho sức khỏe cộng đồng.