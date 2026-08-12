Theo danh sách cập nhật đến ngày 11/8/2026 của lớp 12B1 - Trường THCS - THPT Nguyễn Khuyến (TPHCM) trong tổng số 46 học sinh đã báo trúng tuyển, có 27 em trúng tuyển vào Trường ĐH Y Dược TPHCM, 13 em vào Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch và 6 em vào Trường ĐH Khoa học Sức khỏe - ĐHQG TPHCM.

Đáng chú ý, trong 27 học sinh trúng tuyển Trường ĐH Y Dược TPHCM, có 22 em vào ngành Y khoa, 4 em vào Răng - Hàm - Mặt và 1 em vào Hóa dược. Trong khi đó, toàn bộ 13 học sinh trúng tuyển Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch đều vào ngành Y khoa. Với Trường ĐH Khoa học Sức khỏe, 3 em trúng tuyển Y khoa và 3 em trúng tuyển Răng - Hàm - Mặt.

Như vậy, nếu tính theo danh sách hiện có, 38/46 học sinh của lớp 12B1 trúng tuyển ngành Y khoa, chiếm hơn 82% số trường hợp đã được cập nhật. Ngoài ra, có 7 học sinh trúng tuyển ngành Răng - Hàm - Mặt và 1 học sinh trúng tuyển Hóa dược.

Danh sách trúng tuyển lớp 12B1. Ảnh: GVCC

Danh sách cũng cho thấy nhiều học sinh đạt mức điểm xét tuyển rất cao. Hai học sinh đạt 30 điểm cùng trúng tuyển ngành Y khoa tại Trường ĐH Y Dược TPHCM. Một số trường hợp khác đạt 29,90; 29,75; 29,70; 29,10; 29,03 điểm…

Trong số các trường hợp có điểm cao, học sinh trúng tuyển Y khoa tại Trường ĐH Y Dược TPHCM có mức điểm phổ biến từ khoảng 28 điểm trở lên. Nhiều em đạt trên 29 điểm, cho thấy mức độ cạnh tranh rất cao của nhóm ngành sức khỏe trong mùa tuyển sinh năm nay.

Bên cạnh Y Dược TPHCM, danh sách của lớp cũng ghi nhận nhiều học sinh đạt điểm trên 27 trúng tuyển Y khoa tại Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch. Mức điểm của nhóm này dao động khoảng 26-28 điểm.

Đáng chú ý, không chỉ tập trung vào một ngành, một số học sinh lựa chọn Răng - Hàm - Mặt và Hóa dược tại Trường ĐH Y Dược TPHCM. Các ngành này cũng có mức điểm trúng tuyển cao, nhiều trường hợp đạt từ 27-28 điểm trở lên.

Lớp 12B1 - Trường THCS-THPT Nguyễn Khuyến (TPHCM). Thầy Trần Thanh Hưng chủ nhiệm (ngoài cùng bên trái). Ảnh: GVCC

Trong đó, riêng Trường ĐH Y Dược TPHCM đã tiếp nhận 27 học sinh của lớp, chiếm gần 59% tổng số trường hợp trúng tuyển được cập nhật. Nếu chỉ tính riêng ngành Y khoa tại ba trường, lớp có 38 học sinh cùng trúng tuyển.

Lớp 12B1 do thầy Trần Thanh Hưng làm chủ nhiệm. Chia sẻ với VietNamNet, thầy Hưng cho biết lớp có 47 học sinh, trong đó 46 em đã có kết quả xét tuyển đại học năm 2026, còn 1 học sinh chưa có kết quả.

Học sinh lớp 12B1 đến từ nhiều địa phương trên cả nước, trong đó chủ yếu là TPHCM và các tỉnh phía Nam.



