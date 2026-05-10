Ông Lê Anh Dũng (50 tuổi, trú phường Tây Mỗ, Hà Nội) phản ánh, trong khi các hộ dân trong xóm đều thiết kế cổng mở vào phía trong thì một gia đình đối diện lại làm cổng kích thước lớn, mở tràn ra lối đi chung, gây nhiều bất tiện cho việc đi lại. Dù đã nhiều lần góp ý, gia đình này vẫn không chấp thuận.

Theo ông Dũng, gia đình ông sống trong một con ngõ rộng khoảng 3m, không có vỉa hè, hai bên là tường nhà sát mép đường. Các hộ dân trong ngõ đều xây cổng mở vào phía trong sân.

Tuy nhiên, căn nhà đối diện vừa lắp một cổng sắt hai cánh mới, được cho là lớn nhất xóm. Đáng nói, hai cánh cổng lại mở xòe ra ngoài lối đi chung. Mỗi khi mở, cổng gần như chiếm hết bề rộng con ngõ, gây cản trở đáng kể cho việc đi lại.

Ông Dũng cho biết, có lần mẹ ông chở cháu đi học bằng xe đạp thì bất ngờ cánh cổng bật mở, suýt xảy ra va chạm. Nhiều hộ dân đã góp ý nhưng chủ nhà cho rằng cổng chỉ “vươn ra ngoài trong chốc lát”, khi đóng lại vẫn nằm hoàn toàn trong phần đất của gia đình nên không vi phạm.

Trong khi đó, các hộ dân khác cho rằng việc mở cổng lấn ra lối đi chung đã xâm phạm không gian công cộng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn trong ngõ và ảnh hưởng đến sinh hoạt, đi lại của mọi người.

“Có quy chuẩn nào về việc xây dựng cổng nhà hay không? Việc lắp cổng mở ra phía ngoài đường có vi phạm quy định không? Nếu có, người dân có thể khiếu nại như thế nào?” - ông Dũng đặt câu hỏi.

Luật sư Vũ Anh Tuấn – Văn phòng Luật sư Trung Hòa trả lời, nhiều chủ hộ cho rằng việc thiết kế cổng mở ra ngoài giúp tiết kiệm diện tích sân trong. Tuy nhiên, theo quy chuẩn xây dựng hiện hành, đây là hành vi vi phạm quy định kỹ thuật xây dựng.

Cụ thể, Điều 178 Bộ luật Dân sự 2015 quy định cửa ra vào không được vượt quá ranh giới đất, không được lấn chiếm không gian công cộng.

“Điều 178. Trổ cửa nhìn sang bất động sản liền kề: Chủ sở hữu nhà chỉ được trổ cửa ra vào, cửa sổ quay sang nhà bên cạnh, nhà đối diện và đường đi chung theo quy định của pháp luật về xây dựng.

Mặt dưới mái che trên cửa ra vào, mặt dưới mái che cửa sổ quay ra đường đi chung phải cách mặt đất từ 2,5m trở lên”.

Ngoài ra, Mục 2.6.4 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy hoạch xây dựng (QCVN 01:2021/BXD) cũng quy định rõ về quan hệ giữa các bộ phận công trình với chỉ giới đường đỏ:

“2.6.4.1. Các bộ phận của công trình như bậc thềm, cánh cửa mở ra, cánh cổng, các thiết bị kỹ thuật... không được vượt quá chỉ giới đường đỏ (trừ các trường hợp quy định tại mục 2.6.4.2 và 2.6.4.3)”.

Theo luật sư Tuấn, hành vi này đồng thời vi phạm Khoản 11, Điều 12 Luật Xây dựng 2014 (sửa đổi, bổ sung năm 2020) về các hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động xây dựng:

“Điều 12. Các hành vi bị nghiêm cấm: Sử dụng công trình không đúng mục đích, công năng sử dụng; xây dựng cơi nới, lấn chiếm diện tích, lấn chiếm không gian đang được quản lý, sử dụng hợp pháp của tổ chức, cá nhân khác và của khu vực công cộng, khu vực sử dụng chung”.

Do đó, việc hộ dân đối diện nhà ông Dũng lắp cổng mở xòe ra ngoài ngõ là hành vi vi phạm quy định pháp luật. Không chỉ vậy, kiểu thiết kế này còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, gây cản trở việc đi lại của người dân trong ngõ.

“Nếu việc mở cổng gây phiền hà, bất tiện hoặc ảnh hưởng đến an toàn giao thông trong khu dân cư, người dân có thể gửi kiến nghị đến UBND xã, phường để được xem xét, xử lý theo quy định”, luật sư Tuấn cho hay.