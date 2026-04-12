Anh Nguyễn Thái Bình (36 tuổi, ở phường Cầu Giấy, Hà Nội) hỏi: Hôm trước, do đưa vợ đi cấp cứu, cô ấy lại có bệnh lý nền nên tôi hơi cuống, lái ô tô vượt đèn đỏ, lái hơi ẩu và giờ sợ bị camera phạt nguội ghi lại.

Ảnh minh họa

Tôi xin hỏi, trong các trường hợp cấp bách như đưa người đi cấp cứu thì vi phạm luật giao thông có bị phạt không? Pháp luật quy định thế nào là trường hợp cấp bách và cấp bách đến mức nào thì được vi phạm luật giao thông để giải quyết công việc mà không bị phạt?

Trong trường hợp đó, người dân cần làm gì, cần xin những giấy tờ, thủ tục hay bằng chứng gì để không bị phạt nguội?

Luật sư Vũ Anh Tuấn – VPLS Trung Hòa (TP Hà Nội) trả lời: Theo khoản 1, Điều 11 Luật Xử lý vi phạm hành chính 2012 (sửa đổi, bổ sung năm 2020), những trường hợp không bị xử phạt vi phạm hành chính bao gồm việc thực hiện hành vi vi phạm trong tình thế cấp thiết.

Tuy nhiên, pháp luật Việt Nam không định nghĩa cụ thể từng trường hợp “cấp bách”, nhưng công nhận nguyên tắc tình thế cấp thiết (nhằm cứu người, tài sản, bảo đảm an ninh) cho phép vi phạm luật giao thông mà không bị xử phạt.

“Tình thế cấp thiết” được hiểu là tình huống nguy hiểm đến tính mạng hoặc tài sản đang xảy ra hoặc có nguy cơ xảy ra ngay lập tức, đòi hỏi phải có hành động khẩn cấp. Vì vậy, trong trường hợp này, anh Bình có thể không bị xử phạt vi phạm.

Để tránh bị phạt nguội, người dân cần làm đơn khiếu nại gửi đến Phòng CSGT Công an thành phố hoặc đội CSGT nơi phát hiện vi phạm, kèm theo các giấy tờ chứng minh như: xác nhận của bệnh viện về thời điểm tiếp nhận bệnh nhân cấp cứu; bệnh án hoặc giấy tờ chứng minh bệnh lý; hình ảnh/video từ camera hành trình (nếu có).