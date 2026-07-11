Mùa sầu riêng năm nay, nhiều nhà vườn ở Đồng bằng sông Cửu Long lao đao vì sầu riêng liên tục rớt giá, chỉ còn khoảng 30.000-40.000 đồng/kg tại chợ. Tuy nhiên, chị Nguyễn Ngọc Giàu - chủ khu vườn sầu riêng rộng 15.000m2 tại ấp Quang Mẫn, xã Giồng Riềng (tỉnh An Giang), đã chọn được hướng đi mới là kết hợp bán nông sản với phát triển du lịch sinh thái.

Bởi vậy, dù đúng dịp sầu riêng miền Tây chín rộ, chị Giàu vẫn bán được với giá cao ngay tại vườn. Cụ thể, sầu riêng Ri6 có giá 80.000 đồng/kg, sầu riêng Thái 120.000 đồng/kg và sầu Musang King 160.000 đồng/kg, cao gấp 2-3 lần giá bán trên thị trường.

Dự kiến, sản lượng sầu riêng năm nay của vườn đạt khoảng 7-8 tấn, tuy nhiên dù mùa vụ mới bắt đầu, gia đình chị Giàu đã tiêu thụ được hơn 5 tấn.

Khách tham quan chụp ảnh tại vườn sầu riêng của gia đình chị Giàu. Ảnh: TĐ

Theo chị Giàu, những ngày giữa tháng 6, khi chính thức mở cửa đón khách, mỗi ngày vườn đón từ 50 đến 60 lượt người. Riêng những ngày cuối tuần, lượng khách tăng lên vài trăm người, các chòi lá trong vườn hầu như luôn kín chỗ.

Để có được thành quả này, gia đình chị Giàu từng trải qua nhiều năm loay hoay với bài toán kinh tế trên đồng ruộng.

Chị Giàu chia sẻ, ba mẹ chồng chị có 30 công đất (gần 3ha) trồng lúa. Dù nhiều năm gắn bó với cây lúa nhưng gia đình vẫn quanh quẩn với điệp khúc "được mùa mất giá", thu nhập chỉ đủ trang trải cuộc sống.

Không chấp nhận mãi phụ thuộc vào cây lúa, hai vợ chồng bàn bạc với cha mẹ rồi quyết định chuyển đổi 15 công đất lúa kém hiệu quả sang trồng sầu riêng. Đó là quyết định không hề dễ dàng bởi chi phí đầu tư lớn, thời gian chờ đợi kéo dài nhiều năm và rủi ro luôn hiện hữu.

Vợ chồng chị lặn lội đến nhiều nhà vườn lớn, có tiếng ở Cần Thơ học hỏi kỹ thuật canh tác. Sau khi tích lũy đủ kinh nghiệm, gia đình đã mạnh dạn đầu tư 200 cây giống chất lượng cao gồm ba giống Ri6, Monthong (sầu riêng Thái) và Musang King.

Suốt 5 năm, khu vườn được chăm sóc theo hướng hữu cơ với kỳ vọng sẽ tạo ra sản phẩm sạch, khác biệt. Đến năm 2025, 90 gốc sầu riêng đầu tiên bắt đầu cho thu hoạch khoảng 4 tấn trái.

Niềm vui chưa kịp trọn vẹn thì thị trường miền Tây rơi vào cảnh cung vượt cầu. Giá sầu riêng giảm mạnh khiến nhiều nhà vườn buộc phải bán tháo. Thay vì chấp nhận bán rẻ cho thương lái, gia đình chị Giàu quyết định tự tìm đầu ra bằng việc mở cửa đón khách tham quan.

Theo đó, chị Giàu ghi lại toàn bộ quá trình chăm sóc vườn cây, từ lúc thụ phấn hoa, dưỡng trái cho đến khi trái chín tự nhiên trên cây. Những hình ảnh và video ngắn được chị đăng tải thường xuyên trên Facebook cá nhân đã giúp nhiều người biết đến.

Du khách đến đây không chỉ mua sầu riêng mà còn được dạo vườn, tự tay chọn những trái chín, trực tiếp cắt xuống và thưởng thức ngay tại chỗ. Hiệu quả đến nhanh hơn mong đợi. Ngay trong vụ thu hoạch đầu tiên, toàn bộ hơn 4 tấn sầu riêng được khách đến tận vườn mua hết chỉ trong hơn một tháng.

Đáng chú ý là mức giá bán tại vườn được khách hàng chấp nhận bởi họ được tận mắt chứng kiến, lựa chọn mua trái ngay trên cây và yên tâm về chất lượng sản phẩm.

Nhờ đảm bảo được chất lượng, gia đình chị Giàu bán được sầu riêng với giá cao hơn giá thị trường. Ảnh: TĐ

Ngoài việc bán trái cây, gia đình chị Giàu còn phục vụ nhiều món ăn đồng quê, giúp du khách có thêm trải nghiệm trong thời gian lưu lại.

Mô hình kinh doanh mới không chỉ tạo nguồn thu cho gia đình mà còn giải quyết việc làm cho 7-10 lao động địa phương vào những ngày cao điểm, với mức thu nhập từ 200.000 đến 300.000 đồng/ngày.

Chị Giàu tâm sự, để theo đuổi mô hình này, người làm vườn phải chấp nhận đầu tư, đặc biệt phải chú ý nâng cao chất lượng trái sầu riêng. Sau mỗi vụ thu hoạch, nhà vườn phải thực hiện quy trình phục hồi dinh dưỡng rất nghiêm ngặt, tốn nhiều công sức và chi phí.

Trên diện tích 15 công đất còn lại, gia đình chị Giàu đã xuống giống thêm sầu riêng mới, đồng thời trồng xen các loại cây ăn trái và rau màu ngắn ngày như ổi Ruby, chôm chôm, hạnh, khổ qua, dưa leo, đậu đũa... nhằm tận dụng quỹ đất và có thêm nguồn thu trong thời gian chờ cây lớn.

Thời gian tới, chị ấp ủ kế hoạch xây dựng các căn homestay sinh thái ngay trong khu vườn để phục vụ nhu cầu nghỉ dưỡng của du khách từ nơi xa tìm về không gian xanh.

Đi cùng đoàn hơn 10 người đến trực tiếp trải nghiệm, chị Phương Nga, du khách đến từ Minh Lương (xã Châu Thành, tỉnh An Giang), cho hay điều khiến chị ấn tượng là được tự tay lựa chọn những trái sầu riêng chín cây rồi thưởng thức ngay tại vườn.

"Thú vị nhất khi đến đây là được tự tay lựa chọn, hái những quả sầu riêng chín rồi thưởng thức ngay tại chỗ. Mình được tận mắt chứng kiến không gian vườn sạch, không sợ việc ngâm tẩm hóa chất độc hại. Giá cao hơn chợ một chút nhưng đổi lại là sự an tâm tuyệt đối cho sức khỏe của cả nhà", chị Nga nói.

Đánh giá về mô hình này, ông Nguyễn Hùng Kiệt, Chủ tịch Hội Nông dân xã Giồng Riềng, cho rằng đây là điểm sáng phù hợp với chủ trương và nghị quyết phát triển du lịch sinh thái nông nghiệp của địa phương. Mô hình này không chỉ giúp nâng giá trị trái sầu, mà còn mở ra tư duy làm nông nghiệp mới, tạo thêm giá trị gia tăng trên chính mảnh vườn của mình.