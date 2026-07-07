Ghi nhận ngày 6/7, vụ mùa sầu riêng ở Đắk Lắk năm 2026 cho năng suất không cao. Nhiều nhà vườn cho hay, do thời tiết không thuận, hình dáng quả xấu, không đạt chuẩn cũng là nguyên nhân khiến giá sụt giảm.

Ông Trần Xuân Trường (SN 1960) - chủ vườn tại xã Quảng Phú, cho biết, vụ mùa năm 2026, gia đình ông có hơn 30 cây sầu riêng Dona cho thu hoạch. Tuy nhiên, năm nay quả có mẫu mã không đẹp, 10 trái chỉ có khoảng 5 trái đạt chuẩn; ngoài ra một số trái còn bị nấm nên khó tiêu thụ.

Đến nay, vườn sầu riêng của gia đình ông đã gần đến ngày thu hoạch nhưng vẫn chưa có thương lái đến đặt cọc.

Ông Trần Xuân Trường bên vườn sầu riêng gia đình. Ảnh: Hải Dương

Theo ông Trường, qua tham khảo thị trường, giá sầu riêng thời điểm này thấp hơn rất nhiều so với cùng kỳ năm trước.

Giá sầu riêng Ri6 chỉ dao động từ 20.000 đến 30.000 đồng/kg, thấp hơn mức 30.000 đến 35.000 đồng/kg cùng kỳ năm ngoái. Sầu riêng Thái Dona cũng chỉ đạt trên dưới 40.000 đồng/kg, trong khi cùng kỳ năm ngoái trên dưới 60.000 đồng/kg.

"Năm ngoái thời tiết thuận lợi, vườn nhà tôi thu được hơn 1 tấn sầu riêng. Năm nay, do mưa lớn đúng dịp cây ra bông nên giữ được quả trên cây đã là thành công. Tôi cũng hy vọng từ nay đến khi thu hoạch, giá cả tăng lên để bà con nông dân đỡ vất vả", ông Trường chia sẻ.

Nhiều nông dân ở Đắk Lắk lo lắng vì sầu riêng quả xấu, khó tiêu thụ. Ảnh: Hải Dương

Cùng cảnh ngộ, anh Nguyễn Xuân Hiệu, chủ vườn ở xã Quảng Hiệp, kể rằng gia đình anh trồng hơn 1ha sầu riêng Dona. Năm trước, vườn thu hoạch được hơn 5 tấn nhưng năm nay dự kiến chỉ đạt khoảng 3 tấn.

Anh Hiệu lý giải, việc sầu riêng ra hoa đúng dịp mưa khiến tỷ lệ đậu quả rất thấp. Hơn nữa, quả lại xấu mã, gần như không đáp ứng được tiêu chuẩn xuất khẩu. Thời điểm này năm ngoái, thương lái đã vào vườn của gia đình để chốt giá, nhưng năm nay ít người đến hỏi, thậm chí còn trả giá rất thấp.

"Giá cả xuống, sản lượng không đạt so với năm ngoái nên vụ này chẳng lời lãi bao nhiêu. Tôi chỉ hy vọng thời gian tới, khi vào chính vụ, giá sẽ khởi sắc hơn để bù vào vốn đầu tư bỏ ra", anh Hiệu cho hay.

Thương lái chốt giá trước khi cắt 3 ngày

Do vụ sầu riêng năm 2025 nhiều thương lái chốt giá sớm và bị lỗ nặng, năm nay họ chỉ chốt giá trước khi cắt khoảng 3 ngày.

Chị H. (một thương lái xin giấu tên), nói rằng thời điểm này vựa của chị chỉ thu mua sầu riêng Ri6 với giá 30.000 đồng/kg, còn sầu Dona dao động từ 35.000 đến 38.000 đồng/kg.

Nấm xuất hiện ở vườn sầu riêng của gia đình ông Trần Xuân Trường, làm quả hư hại. Ảnh: Hải Dương

Theo chị H., mức giá trên chỉ áp dụng với những nhà vườn có mã số vùng trồng; những vườn không có mã số vùng trồng, giá đơn vị thu mua sẽ thấp hơn nhiều, có trường hợp chỉ bằng khoảng 10-20% giá.

"Nhằm tránh thiệt hại cho doanh nghiệp và bà con nông dân, chúng tôi sẽ chốt giá trước khi cắt 3 ngày. Nếu giá sầu riêng thời điểm chốt tăng lên, chúng tôi sẵn sàng thu mua theo thời giá. Ngoài ra, để đảm bảo quyền lợi cho nhà vườn, đơn vị cũng sẵn sàng đồng hành, hỗ trợ bà con làm mã số vùng trồng để bán được giá cao", chị H. nói.

Còn anh P.T.P., một thương lái ở khu vực xã Quảng Phú (Đắk Lắk) cho hay anh đang đi thu mua sầu riêng Dona tại vườn với giá từ 40.000 đồng/kg trở xuống, còn sầu riêng Ri6 giá 20.000-25.000 đồng/kg.

"Tôi cũng đã đặt cọc ở các nhà vườn khoảng 200 tấn và đang chờ tới ngày cắt. Trong số này có một số vườn tại khu vực Đắk Lắk chưa đến kỳ thu hoạch. Do đó, tôi chủ yếu thu mua ở khu vực giáp ranh giữa hai tỉnh Lâm Đồng và Đồng Nai", anh P. kể.

Quy định xuất khẩu sầu riêng rất nghiêm ngặt. Ảnh: Hải Dương

Trao đổi với PV VietNamNet, ông Nguyễn Cảnh Tùng - Chủ tịch UBND xã Ea Kiết, thông tin, toàn xã có khoảng 400ha sầu riêng, trong đó chỉ có 4 mã vùng trồng với diện tích khoảng 40ha. Niên vụ 2026, do thời tiết xấu nên bà con trồng sầu riêng đang gặp một số bất lợi.

Theo ông Tùng, khoảng 1 tháng nữa sầu riêng của bà con mới thu hoạch. Tuy nhiên, thời điểm này giá cả xuống thấp, hơn nữa do trái sầu riêng không đạt chuẩn xuất khẩu nên bà con rất lo lắng vì sợ thương lái chê. Địa phương đang động viên, chia sẻ với bà con, đồng thời kêu gọi những doanh nghiệp có uy tín đến thu mua cho người dân.

"Tới đây, chúng tôi sẽ quyết liệt trong việc xây dựng mã vùng trồng không chỉ cho sầu riêng mà cả cà phê, hồ tiêu... nhằm đảm bảo đầu ra cho bà con nông dân", ông Tùng cho hay.