‘Ông vua mới’ của ngành dầu khí

Ẩn mình giữa vùng biển nông Bột Hải, một mỏ dầu đang âm thầm phá kỷ lục về sản lượng và trữ lượng.

Nằm cách bờ các tỉnh phía Bắc chỉ vài chục km, mỏ Bột Hải đã vượt lên thành mỏ dầu ngoài khơi có sản lượng dầu thô hàng năm lớn nhất Trung Quốc, với sản lượng 4 triệu tấn dầu khí quy đổi mỗi năm và tổng trữ lượng khai thác ước tính gần 40 triệu tấn, thiết lập mức cao nhất từ trước đến nay.

Năm 2024, sản lượng dầu thô của mỏ Bột Hải đạt 3,6 triệu tấn, chiếm khoảng 16,9% tổng sản lượng dầu thô cả Trung Quốc và đóng góp gần 40% mức tăng sản lượng dầu khí trong năm.

Toàn cảnh mỏ dầu Bột Hải với các giàn khoan nổi trên biển, trung tâm khai thác dầu khí lớn của khu vực ven biển phía Bắc Trung Quốc. Ảnh: Baidu

Năm 2025, tổng sản lượng dầu khí quy đổi của Bột Hải lần đầu vượt 4 triệu tấn, lập mức kỷ lục hàng năm mới và chính thức đưa mỏ này trở thành mỏ dầu ngoài khơi có sản lượng lớn nhất Trung Quốc.

Không chỉ đạt sản lượng kỷ lục, Bột Hải còn sở hữu mạng lưới khai thác hiện đại gồm hơn 60 giếng và hơn 200 thiết bị sản xuất, phủ khắp vùng biển nông.

Hệ thống này kết hợp với các công nghệ tiên tiến như bơm nhiệt, hệ thống sản xuất dưới nước và số hóa quá trình khai thác đã giúp mỏ vận hành hiệu quả, khai thác cả dầu nặng, đồng thời giảm đáng kể chi phí và rủi ro.

Với vị trí gần các cảng và khu công nghiệp lớn ở Hà Bắc, Thiên Tân và Sơn Đông, Bột Hải trở thành trung tâm năng lượng chiến lược, đảm bảo nguồn cung dầu khí cho khu vực phía Bắc và góp phần nâng cao an ninh năng lượng quốc gia.

Bí quyết từ thiên nhiên, địa chất và công nghệ

Điều gì giúp mỏ Bột Hải hình thành trữ lượng dầu khí khổng lồ như vậy? Câu trả lời nằm ở sự kết hợp giữa địa chất đặc biệt và điều kiện khai thác thuận lợi.

Mỏ này nằm trong vùng biển nông với độ sâu trung bình 10-30m, sâu nhất chưa đến 70m. Điều kiện này giúp giảm đáng kể chi phí khai thác, với giá thành chỉ khoảng 25-30 USD/thùng, thấp hơn nhiều so với các mỏ ngoài khơi khác.

Bên cạnh đó, khoảng 1/3 dầu tại đây là loại dầu nặng, từng gây khó khăn cho việc khai thác. Nhưng nhờ công nghệ “hấp dầu bằng hơi nước” (steam injection), dầu nặng được làm nóng, hóa lỏng và dễ bơm lên, đưa sản lượng từ hàng chục ngàn tấn lên hàng trăm nghìn tấn/năm kể từ đầu những năm 2000.

Từ năm 2010, mỏ Bột Hải liên tục hoàn thiện toàn bộ dây chuyền sản xuất trên biển, từ thiết bị chịu nhiệt cao đến hệ thống khai thác dưới nước, tất cả đều do Trung Quốc tự sản xuất.

Việc nội địa hóa giúp giảm chi phí, tối ưu hóa năng suất, đồng thời tạo nền tảng cho khai thác quy mô lớn, ổn định sản lượng ở mức cao.

Hoạt động khai thác dầu nặng bằng công nghệ hơi nước tại mỏ Bột Hải, giúp nâng sản lượng lên kỷ lục. Ảnh: Baidu

Mới đây, khu khai thác Trung 26-6 của mỏ Bột Hải đã bổ sung thêm 150 triệu tấn trữ lượng. Với 33 giếng khai thác đạt sản lượng đỉnh tổng cộng trên 3.500 m3/ngày, khu này đóng vai trò quan trọng giúp mỏ Bột Hải tiến gần mục tiêu sản xuất 4 triệu tấn/năm.

Trụ cột năng lượng ven biển

Kể từ khi đi vào khai thác, mỏ Bột Hải đã cung cấp gần 600 triệu tấn dầu khí, trở thành trụ cột năng lượng cho các tỉnh ven biển.

Trong năm 2024, nhờ nguồn cung từ mỏ Bột Hải, Trung Quốc chỉ phải nhập khẩu khoảng 553 triệu tấn dầu thô, phần còn lại gần như được đáp ứng hoàn toàn bởi sản lượng trong nước.

Đáng chú ý, mỏ này còn tạo ra gần 300 nghìn việc làm, kéo theo các ngành công nghiệp phụ trợ như thép, đóng tàu, cơ khí, lọc hóa dầu phát triển mạnh.

Nói cách khác, Bột Hải không chỉ là trung tâm dầu khí, mà còn là “xương sống năng lượng và công nghiệp” của khu vực, đóng góp trực tiếp vào ổn định kinh tế - xã hội.

Không chỉ dẫn đầu Trung Quốc, mỏ Bột Hải còn nằm trong top 3 mỏ dầu biển lớn nhất thế giới, khẳng định vị thế ngành dầu khí biển của quốc gia này trên bản đồ năng lượng toàn cầu.

Nhờ vị trí địa lý thuận lợi, trữ lượng dầu nặng dễ khai thác, chi phí khai thác thấp cùng việc ứng dụng công nghệ nội địa, Bột Hải trở thành mỏ dầu ngoài khơi quan trọng, đóng vai trò then chốt trong ngành năng lượng Trung Quốc.

Theo Baidu