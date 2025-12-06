Mục tiêu của kế hoạch là kiên quyết phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi, tiến tới chấm dứt, quét sạch tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Chính phủ nhấn mạnh tinh thần quyết tâm, quyết liệt, “tuyên chiến không khoan nhượng” đối với hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, kinh doanh, buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng không rõ nguồn gốc, xuất xứ...

Kế hoạch đặt mục tiêu 100% đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có đạo đức nghề nghiệp, trách nhiệm cao trong quá trình thực thi công vụ đảm bảo đủ năng lực, liêm chính, không bị chi phối, thao túng. Chính phủ cũng nêu rõ sẽ xử lý nghiêm minh các trường hợp cán bộ bao che, tiếp tay sai phạm với tinh thần “không nhân nhượng, không có vùng cấm và không có ngoại lệ”.

Đồng thời, Chính phủ lưu ý tuyệt đối không được lợi dụng hoạt động kiểm tra làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh bình thường của tổ chức, cá nhân.

100% cơ quan, đơn vị thực thi nhiệm vụ chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ được trang bị, ứng dụng khoa học, công nghệ, trang thiết bị hiện đại trong quản lý, giám sát, kiểm soát hàng hóa.

100% các sàn giao dịch thương mại điện tử, mạng xã hội lớn, cơ quan báo chí, truyền hình ký cam kết và đảm bảo tuân thủ không kinh doanh, quảng cáo hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

100% các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh các mặt hàng liên quan đến sức khỏe người tiêu dùng được tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật về hàng giả, sở hữu trí tuệ, pháp luật chuyên ngành.

100% người tiêu dùng được tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về bảo vệ quyền lợi của mình.

Để đạt được các mục tiêu trên, Chính phủ đề ra các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm. Trong đó, Chính phủ yêu cầu xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có đạo đức nghề nghiệp, trách nhiệm cao trong quá trình thực thi công vụ đảm bảo đủ năng lực, liêm chính, không bị chi phối, thao túng.

Kế hoạch của Chính phủ cũng đề ra giải pháp xử lý nghiêm minh các trường hợp cán bộ bao che, tiếp tay sai phạm với tinh thần "không nhân nhượng, không có vùng cấm và không có ngoại lệ".

Nhiệm vụ được đề ra là tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát các cơ quan, tổ chức cấp giấy phép, tổ chức đánh giá sự phù hợp đưa ra các kết luận, kết quả kiểm tra nhà nước về tiêu chuẩn, quy chuẩn, chất lượng hàng hóa và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

Các bộ, ngành, địa phương, chính quyền địa phương hai cấp nâng cao hiệu quả phối hợp để triển khai đồng bộ, hiệu quả công tác phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép qua biên giới từ khu vực biên giới, cửa khẩu vào trong nội địa.

Chính phủ cũng cho rằng cần nâng cao nhận thức của người dân, doanh nghiệp về những nguy hại của buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ để người dân không tiếp tay, không bao che.