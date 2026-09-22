Tính đến chiều 21/9, nước suối chảy xiết khiến cho con đường độc đạo vào 7 bản vùng trong của xã Tam Thái bị cô lập 7 ngày. Ảnh: Thanh Hải

Cầu tạm chìm trong nước, hơn 3.000 người bị chia cắt

Chiều 21/9, tại khu vực bản Phồng, xã Tam Thái, tỉnh Nghệ An nước suối vẫn chảy xiết, nhấn chìm lối qua tạm. Lực lượng chức năng chăng dây, cắm biển cảnh báo, ngăn người và phương tiện cố tình vượt dòng nước.

Theo ông Lô Dương Khánh - Chủ tịch UBND xã Tam Thái, mưa lớn những ngày qua khiến nhiều cầu tạm, cầu tràn trên địa bàn bị nước lũ nhấn chìm.

“Hiện 7 bản vùng trong với 631 hộ, hơn 3.000 nhân khẩu và 2 trường học bị chia cắt giao thông, cô lập 7 ngày”, ông Khánh cho biết.

Riêng tại bản Phồng, việc đi lại gặp khó khăn do cầu tạm đang trong quá trình thi công. Nước suối dâng cao, chảy xiết khiến người dân và phương tiện không thể qua lại an toàn.

Tình trạng chia cắt kéo dài gây khó khăn cho việc đi lại, vận chuyển lương thực, nhu yếu phẩm và các mặt hàng thiết yếu phục vụ đời sống người dân.

Đáng chú ý, tuyến đường qua khu vực này là tuyến độc đạo kết nối vùng ngoài với các bản vùng trong và 7 xã giáp biên. Khi giao thông bị chia cắt, việc tiếp cận người dân và cung ứng hàng hóa thiết yếu gặp nhiều trở ngại.

Vị trí nước chảy xiết tại khu vực bản Phồng đang là nút thắt trên con đường độc đạo, ngăn cách 7 bản vùng giáp biên với vùng ngoài. Ảnh: Thanh Hải

Theo lãnh đạo UBND xã Tam Thái, người dân đã nhiều lần phản ánh tình trạng bị cô lập kéo dài. Địa phương đề nghị các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ thi công, sớm khôi phục đường đi lại.

Trong lúc chờ các tuyến đường được khắc phục, lực lượng chức năng địa phương tiếp tục tổ chức trực, cảnh báo người dân không tự ý vượt qua những điểm nước sâu, chảy xiết.

Xã yêu cầu khẩn trương mở đường công vụ

Ngày 21/9, UBND xã Tam Thái có văn bản gửi Ban Quản lý bảo trì đường bộ và các nhà thầu thi công cầu Chà Lạp 1, Chà Lạp 2, Chà Lạp 3 trên tuyến ĐT.541B, đề nghị khẩn trương làm đường công vụ, bảo đảm đi lại cho nhân dân.

Theo văn bản, 3 vị trí cầu Chà Lạp 1 tại Km6+470, cầu Chà Lạp 2 tại Km9+450 và cầu Chà Lạp 3 tại Km17+470 cần được khẩn trương khôi phục đường công vụ.

UBND xã đề nghị Ban Quản lý bảo trì đường bộ kiểm tra hiện trường, thống nhất phương án khôi phục; đồng thời chỉ đạo, đôn đốc các nhà thầu tập trung nhân lực, máy móc, thiết bị và vật liệu để tổ chức thi công ngay tại những vị trí đủ điều kiện.

Các nhà thầu được yêu cầu tăng ca, tăng kíp, tranh thủ thời tiết thuận lợi để khôi phục đường công vụ, đường dẫn; xử lý các điểm hư hỏng, sạt lở, xói lở tại khu vực 3 cầu.

Người dân và phương tiện mắc kẹt chiều 21/9 do nước suối vẫn còn cao do mưa lớn mấy ngày trước. Ảnh: Thanh Hải

Trong quá trình thi công, các đơn vị phải bảo đảm yêu cầu kỹ thuật, thoát nước, thoát lũ và an toàn lao động; bố trí biển báo, rào chắn và người hướng dẫn giao thông tại những vị trí cần thiết.

Trước đó, thực hiện Công văn số 11808/UBND-CN ngày 15/9/2026 của UBND tỉnh Nghệ An về việc khẩn trương xử lý tình trạng giao thông bị chia cắt do mưa lũ tại xã Tam Thái, ngày 16/9, Sở Xây dựng đã chủ trì kiểm tra thực tế khu vực thi công các cầu trên tuyến đường vào các bản Xốp Nặm, Phồng, Văng Môn, Huồi Sơn và Phá Lỏm.

Qua kiểm tra, khi nước lũ dâng cao, đơn vị quản lý tuyến và các nhà thầu đã phối hợp với UBND xã Tam Thái, Công an xã, Ban Chỉ huy Quân sự xã và các lực lượng tại địa phương bố trí biển báo, rào chắn và trực 24/24 giờ để cảnh báo, hướng dẫn người dân, không để người và phương tiện đi qua những vị trí không bảo đảm an toàn.

Ba cầu Chà Lạp 1, 2 và 3 thuộc dự án đầu tư xây dựng thay thế các tràn trên các tuyến đường tỉnh, thời gian thực hiện hợp đồng từ tháng 12/2025 đến tháng 12/2027.

Tuy nhiên, theo ông Lô Dương Khánh, đây là tuyến đường độc đạo vào các bản vùng trong, công trình thuộc danh mục phục vụ vùng đặc biệt khó khăn và có ý nghĩa quan trọng trong phòng, chống thiên tai nên cần được đẩy nhanh tiến độ hơn nữa.

Ba cầu đang thi công, dự kiến hoàn thành trước ngày 30/10

Theo Sở Xây dựng, do tuyến ĐT.541B là đường độc đạo vào các bản vùng trong, các đơn vị thi công được chỉ đạo tập trung nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ.

Vợ chồng người dân ở bản Phà Lõm chật vật vượt điểm ngập nước di chuyển ra vùng ngoài chiều 21/9.

Ảnh: Thanh Hải

Đến nay, cầu Chà Lạp 2 và Chà Lạp 3 đã hoàn thành lắp dầm, đang thi công đường hai đầu cầu. Đối với cầu Chà Lạp 1, các điều kiện cơ bản đã được chuẩn bị để thực hiện lắp dầm.

Khi thời tiết thuận lợi, các đơn vị sẽ tiến hành lắp dầm cầu Chà Lạp 1, thi công bản mặt cầu và đường hai đầu cầu. Nếu điều kiện thời tiết thuận lợi, Sở Xây dựng dự kiến các hạng mục còn lại của 3 cầu sẽ hoàn thành trước ngày 30/10/2026.

Theo thông tin từ Sở Xây dựng, khó khăn chủ yếu hiện nay là mưa lũ, nước khe Chà Lạp dâng cao, ảnh hưởng đến đường công vụ, khả năng huy động máy móc và tổ chức thi công liên tục. Nguồn đất đắp phục vụ thi công hiện cơ bản được bảo đảm, không phải nguyên nhân chính ảnh hưởng đến tiến độ.

Để bảo đảm tiến độ, Sở Xây dựng yêu cầu các nhà thầu tập trung nhân lực, máy móc, thiết bị, vật liệu; tranh thủ tối đa thời gian thời tiết thuận lợi để hoàn thiện các hạng mục còn lại.

Trong khi chờ 3 cầu chính hoàn thành, việc khôi phục đường công vụ được xem là giải pháp trước mắt để duy trì kết nối với 7 bản vùng trong, bảo đảm nhu yếu phẩm và nhu cầu đi lại thiết yếu của hơn 3.000 người dân.