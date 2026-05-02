Việc vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp không chỉ là thay đổi về tổ chức bộ máy mà đã tạo ra nhiều chuyển động rõ nét trong phương thức phục vụ người dân ở cơ sở.

Tại xã Bình Minh (Đồng Nai), những chuyển biến này không ồn ào nhưng hiện diện cụ thể qua từng hồ sơ được xử lý nhanh hơn, minh bạch hơn và giảm đáng kể thời gian chờ đợi.

Trung tâm phục vụ hành chính công xã Bình Minh. Ảnh: Hoàng Anh

Tại Trung tâm phục vụ hành chính công xã, trong quý 1/2026, toàn bộ thủ tục hành chính được tiếp nhận và giải quyết theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông; 100% hồ sơ được nộp trực tuyến, cho thấy bước tiến rõ rệt trong chuyển đổi số cấp cơ sở.

Trong kỳ, Trung tâm tiếp nhận 3.725 hồ sơ, đã giải quyết 3.434 hồ sơ, trong đó 100% đúng và trước hạn; còn 291 hồ sơ đang xử lý theo quy định.

Những con số này không chỉ phản ánh hiệu quả vận hành của bộ máy mới, mà còn cho thấy sự chuyển biến từ bị động sang chủ động trong giải quyết thủ tục hành chính.

Theo Bộ chỉ số đánh giá cải cách hành chính, xã Bình Minh hiện xếp hạng 7/95 xã, phường trên địa bàn Đồng Nai.

Người dân đến làm thủ tục tại Trung tâm phục vụ hành chính công xã. Ảnh: Hoàng Anh

“Ngày thứ 6 không hẹn”

Một điểm nhấn đáng chú ý tại xã Bình Minh là việc triển khai mô hình “Ngày thứ 6 không hẹn”. Theo đó, vào mỗi thứ 6 hàng tuần, xã tổ chức tiếp nhận và giải quyết ngay trong ngày đối với 4 nhóm thủ tục thiết yếu gồm: cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân; đăng ký kết hôn; cấp bản sao trích lục hộ tịch, bản sao giấy khai sinh; đăng ký khai tử.

Cán bộ tại Trung tâm phục vụ hành chính công hướng dẫn người dân các thủ tục vào "Ngày thứ 6 không hẹn". Ảnh: Hoàng Anh

Với các hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, công chức chuyên môn sẽ trực tiếp tiếp nhận, xử lý, trình lãnh đạo ký và trả kết quả ngay trong ngày. Mô hình này giúp người dân tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại, đồng thời tăng tính minh bạch, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ.

Anh Nguyễn Văn Hùng (ngụ ấp An Chu, xã Bình Minh) không giấu được sự bất ngờ khi vừa hoàn tất thủ tục đăng ký trích lục bản sao giấy khai sinh. Theo anh, trước đây các thủ tục hộ tịch thường phải chờ vài ngày mới có kết quả, thậm chí phải đi lại nhiều lần để bổ sung giấy tờ.

“Cán bộ kiểm tra hồ sơ, hướng dẫn bổ sung nếu thiếu rồi xử lý ngay, không phải đi lại nhiều lần, rất thuận tiện”, anh Hùng chia sẻ.

Việc rút ngắn quy trình và tăng quyền chủ động cho cấp xã đã giúp người dân tiếp cận dịch vụ công một cách nhanh chóng, thuận tiện hơn. Ở phía cán bộ trực tiếp xử lý, sự thay đổi cũng diễn ra rõ nét, không chỉ ở quy trình mà cả áp lực công việc.

Chị Nguyễn Thị Thùy Dương, cán bộ tư pháp - hộ tịch xã Bình Minh cho biết, từ khi chính quyền 2 cấp đi vào hoạt động, khối lượng công việc tăng lên đáng kể, đặc biệt sau khi triển khai mô hình “Ngày thứ 6 không hẹn”.

“Khối lượng công việc tăng khoảng 40% so với trước, nhưng quy trình vẫn đảm bảo nhanh gọn nhờ hệ thống được tối ưu và số hóa. Hồ sơ tiếp nhận trên hệ thống, phân luồng xử lý ngay”, chị Dương nói.

Thực hiện mô hình "Ngày thứ 6 không hẹn", khối lượng công việc trong lĩnh vực hộ tịch, xác nhận tình trạng hôn nhân tăng lên khá nhiều. Ảnh: Hoàng Anh

Bà Phạm Thị Lệ Thủy, Phó Chủ tịch UBND xã Bình Minh cho biết, mô hình “Ngày thứ 6 không hẹn” được triển khai từ nhu cầu thực tế khi nhiều người dân muốn hoàn tất thủ tục ngay trong tuần.

“Qua 6 tháng triển khai, mô hình cho thấy hiệu quả rõ rệt, thời gian giải quyết thủ tục được rút ngắn, người dân không phải chờ đợi, tỷ lệ hài lòng tăng lên”, bà Thủy chia sẻ.

Theo lãnh đạo UBND xã, đây không chỉ là giải pháp cải thiện chất lượng phục vụ mà còn tạo áp lực tích cực để cán bộ nâng cao trách nhiệm, chủ động hơn trong xử lý công việc, hướng tới xây dựng chính quyền phục vụ, lấy người dân làm trung tâm.

