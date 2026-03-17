Sau sáp nhập, phường Thành Nam có diện tích tự nhiên 16,03km2, quy mô dân số 30.830 người, xếp gần cuối tỉnh Ninh Bình về diện tích.

Sau thời gian triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, bộ máy chính quyền phường Thành Nam đã vận hành ổn định, từng bước nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp; tạo điều kiện thuận lợi trong thực hiện các thủ tục hành chính cũng như tiếp cận dịch vụ công.

Từ ngày 1/7/2025 đến hết tháng 1/2026, Trung tâm Phục vụ Hành chính công (PVHCC) phường đã tiếp nhận và giải quyết 6.173 hồ sơ trên các lĩnh vực: chứng thực, hộ tịch, hộ kinh doanh, bảo trợ xã hội, người có công, đất đai, xây dựng…

Trong đó, 6.172 hồ sơ được trả đúng và trước hạn (đạt 99,98%); 100% thành phần và kết quả hồ sơ được số hóa; 90% hồ sơ được lưu kho điện tử; 100% thực hiện thanh toán trực tuyến, trong năm không phát sinh phản ánh kiến nghị về cải cách thủ tục hành chính.

Nhờ những kết quả này, năm 2025, chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công của UBND phường Thành Nam đứng thứ nhất trong tổng số 129 xã, phường của tỉnh.

Cùng với đó, công tác quản lý đất đai trên địa bàn cũng được triển khai chặt chẽ. Phường đã rà soát, phân loại các trường hợp chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCN) lần đầu và trường hợp sử dụng đất chưa hợp pháp.

Qua đó, phường hoàn thiện hồ sơ, ký cấp GCN lần đầu cho 16 trường hợp; ký quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với 7 trường hợp, với tổng diện tích hơn 1.717m2, thu nộp ngân sách nhà nước hơn 4,4 tỷ đồng.

Những chuyển biến trong công tác quản lý, điều hành cũng góp phần thúc đẩy nguồn thu ngân sách. Tính đến tháng 11/2025, tổng thu ngân sách trên địa bàn ước đạt 153,4 tỷ đồng, bằng 213% kế hoạch phường và đạt 142,4% kế hoạch tỉnh giao.

Chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công của UBND phường Thành Nam đứng đầu tỉnh Ninh Bình năm 2025.

Cải cách hành chính và chuyển đổi số phải đi trước một bước

Ông Nguyễn Hồng Đức, Phó Chủ tịch UBND phường Thành Nam cho biết, thời gian đầu khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, phường gặp không ít khó khăn, đặc biệt là về cơ sở vật chất.

Bên cạnh đó, khối lượng công việc cũng tăng lên đáng kể, trong khi hạ tầng công nghệ, không gian làm việc và nguồn nhân lực chưa thực sự đồng bộ. Các cán bộ, công chức vừa làm vừa thích ứng với quy trình và phần mềm mới.

“Chúng tôi xác định cải cách hành chính và chuyển đổi số phải đi trước một bước. Vì vậy, dù còn nhiều khó khăn, phường đã ưu tiên dành nguồn lực đầu tư, nâng cấp Trung tâm PVHCC theo hướng khang trang, hiện đại hơn; bổ sung trang thiết bị, đường truyền, phần mềm phục vụ giải quyết thủ tục hành chính”, ông Đức thông tin.

Phường rút ngắn thời gian xử lý thủ tục hành chính và công khai tiến độ giải quyết để người dân dễ dàng theo dõi, giám sát.

Phường cũng tập trung chuẩn hóa quy trình nội bộ, phân công rõ trách nhiệm tới từng cán bộ; tăng cường tập huấn kỹ năng số cho đội ngũ công chức.

Đặc biệt, phường bố trí cán bộ hỗ trợ trực tiếp người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến ngay tại bộ phận một cửa; khuyến khích người dân nộp hồ sơ và thanh toán trực tuyến, giúp tiết kiệm thời gian đi lại.

Phường đẩy mạnh số hóa hồ sơ, thực hiện số hóa 100% hồ sơ đầu vào và kết quả đầu ra; đồng thời rút ngắn thời gian xử lý và công khai tiến độ giải quyết để người dân dễ dàng theo dõi, giám sát.

“Làm hết việc chứ không làm hết giờ”

Ngoài đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, phường đặc biệt chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ với tinh thần “thân thiện – tận tình – trách nhiệm”; quán triệt phương châm “làm hết việc chứ không làm hết giờ”.

Cán bộ Trung tâm PVHCC phường luôn sẵn sàng hỗ trợ người dân ngoài giờ hành chính và bố trí cán bộ trực vào sáng thứ Bảy để người dân có thêm lựa chọn thời gian thực hiện thủ tục hành chính.

Sự tận tình của đội ngũ cán bộ cũng được người dân ghi nhận. Anh Đặng Trung Tiến (34 tuổi, trú phường Thành Nam) chia sẻ: ”Đến làm thủ tục đăng ký khai sinh cho con, tôi thấy nhanh và thuận tiện hơn so với trước đây rất nhiều. Dù lượng người khá đông nhưng cán bộ vẫn hướng dẫn tận tình, xử lý hồ sơ nhanh chóng".

Theo ông Nguyễn Hồng Đức, những phản hồi tích cực từ người dân là động lực để phường tiếp tục nâng cao chất lượng phục vụ.

“Mục tiêu của chúng tôi không chỉ dừng lại ở việc nâng cao điểm số xếp hạng, mà quan trọng hơn là xây dựng một nền hành chính thực sự phục vụ - nơi người dân đến làm thủ tục được hướng dẫn tận tình, giải quyết nhanh chóng và ra về với sự hài lòng”, ông Đức cho hay.