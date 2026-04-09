Xã biên giới Ia R'vê vừa xuất sắc đứng thứ nhất trong tổng số 102 xã, phường tại tỉnh Đắk Lắk về giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) theo cơ chế một cửa liên thông trong tháng 3.

Theo ông Lê Đình Quý - Phó Chủ tịch UBND xã Ia R'vê, kết quả trên là sự ghi nhận cho những nỗ lực kiên trì, linh hoạt của tập thể lãnh đạo, cùng đội ngũ cán bộ, công chức trong quá trình vận hành mô hình chính quyền hai cấp tại địa phương này.

"Quá trình vận hành chính quyền hai cấp, địa phương đã phát huy tốt vai trò của Tổ công nghệ số cộng đồng tại các thôn để hỗ trợ người dân giải quyết TTHC thông qua môi trường điện tử" - ông Quý nói.

Ông Vũ Xuân Ninh làm thủ tục hành chính tại xã Ia R'vê. Ảnh: Hải Dương

Nhờ sự vận hành chính quyền hai cấp một cách khoa học, người dân và doanh nghiệp tại xã Ia R'vê được hỏi đều bày tỏ sự hài lòng và đánh giá cao tinh thần phục vụ của chính quyền địa phương.

Ông Vũ Xuân Ninh (SN 1982, trú thôn 8, xã Ia R'vê) chia sẻ, mô hình chính quyền hai cấp triển khai tại xã rất thuận lợi cho bà con. Nhiều thủ tục được hỗ trợ kịp thời không phải đi lại nhiều lần.

Theo quan sát của ông Ninh, khi bà con đến làm thủ tục, những nội dung chưa rõ đều được cán bộ hướng dẫn tận tình. Nhờ đó người dân trong xã ai cũng hài lòng vì quy trình nhanh gọn, tiết kiệm thời gian.

"Trước đây muốn làm căn cước hay thủ tục vay vốn, bà con phải di chuyển ra huyện xa hơn 40km trong điều kiện đường sá gồ ghề, thời gian chờ đợi có khi mất đến hai ngày", ông Ninh nói.

Ông Nguyễn Văn Khánh, một doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn xã Ia R'vê đánh giá, kể từ khi chính quyền hai cấp đi vào hoạt động, việc giải quyết các thủ tục hành chính (TTHC) đã nhanh gọn hơn rất nhiều.

Theo ông Khánh, do công ty hoạt động trong lĩnh vực xây dựng nên các hồ sơ, thủ tục liên quan đến chính quyền địa phương rất lớn. Hiện tại ông chỉ cần mang hồ sơ đến xã là được cán bộ, công chức các bộ phận hướng dẫn tận tình, giúp công việc được giải quyết nhanh chóng.

"Trước đây, việc thực hiện các thủ tục hành chính mất rất nhiều thời gian, gây ảnh hưởng lớn đến tiến độ công việc. Tuy nhiên từ khi mô hình chính quyền hai cấp đi vào hoạt động, các doanh nghiệp được rút ngắn thời gian làm thủ tục; công việc trở nên trôi chảy và hiệu quả hơn...", ông Khánh chia sẻ.

Phó Chủ tịch UBND xã Ia R'vê cam kết, thời gian tới, địa phương sẽ tiếp tục duy trì hiệu quả công tác, từng bước nâng cao tỷ lệ giải quyết thủ tục hành chính toàn trình nhằm phục vụ tốt hơn nữa nhu cầu của người dân và doanh nghiệp...