Dòng tiền mạnh bắt nguồn từ chất lượng tăng trưởng

Không phải doanh nghiệp có lợi nhuận cao nào cũng tạo ra dòng tiền mạnh. Trên thực tế, nhiều doanh nghiệp vẫn phải liên tục đầu tư lớn vào nhà máy, tồn kho hoặc mở rộng hệ thống phân phối, khiến phần lớn lợi nhuận kế toán tiếp tục được giữ lại để phục vụ tăng trưởng.

Masan Consumer lại sở hữu một mô hình khác biệt.

Trong sáu tháng đầu năm 2026, doanh nghiệp tạo ra khoảng 2.000 tỷ đồng dòng tiền tự do, nhờ khả năng sinh lời cao của danh mục thương hiệu, nhu cầu đầu tư vốn ở mức thấp và quản trị vốn lưu động hiệu quả. Đây cũng là nền tảng giúp MCH duy trì chính sách cổ tức tiền mặt cao trong nhiều năm liên tiếp.

Giai đoạn 2023 - 2025, Masan Consumer đã chi trả khoảng 32.000 tỷ đồng cổ tức tiền mặt, tương đương khoảng 1,3 tỷ USD, thuộc nhóm doanh nghiệp có mức chi trả cao nhất trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Điều đáng chú ý là chính sách này không làm chậm lại tốc độ phát triển của doanh nghiệp.

Trong quý II/2026, doanh thu tiếp tục tăng 14,2%, lợi nhuận tăng 10,2%, trong khi biên lợi nhuận gộp được cải thiện lên 44,6%, phản ánh khả năng duy trì hiệu quả hoạt động ngay cả trong bối cảnh chi phí nguyên vật liệu và logistics còn nhiều biến động.

Đối với nhà đầu tư dài hạn, đây là tín hiệu đáng chú ý. Một doanh nghiệp có thể vừa tạo ra dòng tiền dồi dào, vừa duy trì tăng trưởng ổn định thường phản ánh chất lượng lợi nhuận cao hơn so với những doanh nghiệp phải liên tục sử dụng đòn bẩy hoặc tăng đầu tư vốn để duy trì quy mô.

Retail Supreme đang giúp mỗi điểm bán tạo ra nhiều giá trị hơn

Nếu dòng tiền là kết quả, thì Retail Supreme chính là một trong những động lực quan trọng tạo nên kết quả đó.

Sau giai đoạn tập trung mở rộng độ phủ, Masan Consumer đang chuyển trọng tâm sang nâng cao năng suất của từng điểm bán. Đến cuối quý II/2026, hệ thống đã đạt khoảng 550.000 điểm bán hoạt động, số lượng SKU trên mỗi điểm bán tăng lên khoảng 5,8, trong khi khoảng 43.000 điểm bán đã kinh doanh trên sáu ngành hàng. Mục tiêu của công ty không còn đơn thuần là đưa sản phẩm đến nhiều cửa hàng hơn, mà là giúp mỗi cửa hàng bán được nhiều nhóm sản phẩm hơn, từ đó gia tăng doanh thu trên từng điểm bán.

Hiệu quả của chiến lược này phản ánh rõ trong kết quả kinh doanh của nhiều ngành hàng. Chin-su tiếp tục dẫn dắt xu hướng cao cấp hóa với doanh thu tăng 27,0%. Hóa mỹ phẩm (HPC) tăng trưởng 32,5%, tiếp tục là ngành hàng tăng nhanh nhất trong danh mục. Kinh doanh quốc tế tăng 24,0%, trong khi kênh hiện đại (MT), Horeca và thương mại điện tử lần lượt tăng 28,9%, 29,7% và hơn 200% so với cùng kỳ.

Đằng sau những con số này là sự cộng hưởng giữa ba nền tảng mà Masan Consumer đang xây dựng: hệ thống phân phối ngày càng có chiều sâu, danh mục thương hiệu mạnh tiếp tục mở rộng thị phần và nền tảng số giúp tối ưu năng suất đội ngũ bán hàng cũng như triển khai đúng chương trình thương mại tới từng điểm bán. Thay vì chỉ mở rộng quy mô, MCH đang tập trung nâng cao hiệu quả trên mỗi đồng doanh thu và mỗi điểm bán, qua đó tạo nền tảng cho tăng trưởng lợi nhuận và dòng tiền trong dài hạn.

Khi tăng trưởng và cổ tức không còn là hai lựa chọn phải đánh đổi

Trong nhiều năm, thị trường thường nhìn nhận doanh nghiệp theo hai nhóm tương đối rõ ràng: một nhóm ưu tiên tăng trưởng bằng cách giữ lại phần lớn lợi nhuận để tái đầu tư, một nhóm ưu tiên cổ tức nhưng có tốc độ tăng trưởng chậm hơn.

Những gì Masan Consumer đang xây dựng cho thấy một hướng đi khác.

Khả năng tạo dòng tiền mạnh giúp đơn vị này không chỉ duy trì mức hoàn vốn hấp dẫn cho cổ đông mà còn tiếp tục đầu tư vào các động lực tăng trưởng mới như cao cấp hóa danh mục sản phẩm, mở rộng ngành hàng Hóa mỹ phẩm, tăng tốc kinh doanh quốc tế và thúc đẩy chiến lược Go Global. Đồng thời, việc được bổ sung vào rổ chỉ số VN30 từ tháng 8/2026 cũng phản ánh quy mô, thanh khoản và mức độ quan tâm ngày càng lớn của thị trường đối với cổ phiếu MCH.

Quan trọng hơn, mô hình này được xây dựng trên những nền tảng có khả năng duy trì trong dài hạn: thương hiệu mạnh, hệ thống phân phối sâu rộng, nhu cầu đầu tư vốn thấp và khả năng liên tục nâng cao hiệu quả vận hành thông qua Retail Supreme và chuyển đổi số. Khi những yếu tố này tiếp tục phát huy hiệu quả, dòng tiền có thể trở thành một lợi thế cạnh tranh bền vững của Masan Consumer, cho phép doanh nghiệp vừa duy trì tốc độ tăng trưởng ổn định, vừa từng bước mang lại giá trị ngày càng lớn hơn cho cổ đông.

(Nguồn: Masan Consumer)