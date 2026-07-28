Tăng trưởng nhưng cổ phiếu rơi về đáy hơn 1 năm

Phiên giao dịch ngày 27/7 ghi nhận diễn biến bất ngờ khi cổ phiếu MWG của CTCP Đầu tư Thế Giới Di Động, do ông Nguyễn Đức Tài làm Chủ tịch, từ mức tăng 1.000 đồng trong buổi sáng đã quay đầu giảm sàn xuống 63.300 đồng/cổ phiếu vào cuối phiên, còn gần 395.000 cổ phiếu dư bán giá sàn. Thị giá theo đó lùi về vùng thấp nhất trong gần 14 tháng, kể từ đầu tháng 6/2025.

Đây cũng là phiên giảm mạnh tiếp theo sau khi MWG mất 4,9% trong phiên 24/7 và giảm sàn vào ngày 22/7. Chỉ trong gần ba tháng, cổ phiếu của "ông lớn" bán lẻ đã giảm hơn 26%. So với đỉnh gần 94.000 đồng/cổ phiếu hồi đầu tháng 2, mức giảm lên tới gần 33%. Vốn hóa doanh nghiệp theo đó "bốc hơi" hơn 45.300 tỷ đồng, tương đương khoảng 1,7 tỷ USD.

Thế Giới Di Động vẫn đang có kết quả kinh doanh tích cực. Ảnh: L.B

Đáng chú ý, đợt giảm giá diễn ra dù doanh nghiệp chưa xuất hiện thông tin bất lợi đáng chú ý về hoạt động kinh doanh. Trái lại, MWG vẫn duy trì nền tảng tăng trưởng tích cực và chuẩn bị chi khoảng 1.500 tỷ đồng để trả cổ tức tiền mặt đợt 1/2025 với tỷ lệ 10%.

Nửa đầu năm 2026, doanh thu hợp nhất của doanh nghiệp đạt hơn 95.300 tỷ đồng, tăng gần 29% so với cùng kỳ và hoàn thành khoảng 52% kế hoạch năm. Động lực tăng trưởng chủ yếu đến từ Điện Máy Xanh, Thế Giới Di Động và đặc biệt là Bách Hóa Xanh.

Bách Hóa Xanh ghi nhận doanh thu 28.300 tỷ đồng, tăng 25%, đồng thời mở thêm 632 cửa hàng. Đáng chú ý, các cửa hàng mới đã đạt lợi nhuận dương ngay ở cấp độ vận hành sau khi phân bổ chi phí kho vận, cho thấy hiệu quả mở rộng đang được cải thiện rõ rệt. Trong khi đó, TopZone hưởng lợi từ sức mua sản phẩm Apple tăng mạnh, còn liên doanh EraBlue tại Indonesia tiếp tục mở rộng nhanh với doanh thu tăng 92%.

Với mục tiêu doanh thu 185.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 9.200 tỷ đồng trong năm 2026, nhiều tổ chức phân tích vẫn đánh giá triển vọng MWG tích cực. Chứng khoán MB (MBS) tiếp tục đưa MWG vào danh sách cổ phiếu khuyến nghị nhờ kỳ vọng Bách Hóa Xanh bước vào giai đoạn bứt phá lợi nhuận, cùng khả năng IPO mảng điện máy và liên doanh EraBlue trong trung và dài hạn.

Thế Giới Di Động có kết quả kinh doanh khá tích cực trong 6 tháng đầu năm 2026. Nguồn: MWG

Điều gì khiến cổ phiếu MWG lao dốc?

Đợt giảm mạnh của MWG diễn ra trong bối cảnh thị trường chung biến động mạnh và tâm lý nhà đầu tư thận trọng, dù chưa xuất hiện thông tin bất lợi đáng chú ý liên quan trực tiếp đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Gần đây, thanh khoản trên thị trường suy giảm đáng kể khi dòng tiền đầu tư chứng khoán co hẹp. Lãi suất huy động tại nhiều ngân hàng tăng lên mức trên 9%/năm đối với một số kỳ hạn đã hút một phần dòng vốn quay trở lại kênh tiền gửi. Bên cạnh đó, khối ngoại duy trì xu hướng bán ròng cũng tạo thêm áp lực lên các cổ phiếu vốn hóa lớn.

Theo giới phân tích, một nguyên nhân có thể là áp lực bán giải chấp tại các tài khoản sử dụng đòn bẩy. Khi giá một số cổ phiếu giảm sâu, công ty chứng khoán có thể bán các mã còn lại trong danh mục để thu hồi nợ, khiến những cổ phiếu thanh khoản cao như MWG cũng chịu áp lực bán.

MWG không phải trường hợp cá biệt. Thời gian qua, nhiều cổ phiếu đầu ngành như FPT, DGC, PC1... cũng giảm mạnh khi dòng tiền suy yếu, khối ngoại bán ròng và nhà đầu tư thận trọng hơn với cả yếu tố định giá lẫn quản trị doanh nghiệp.

Tâm lý thận trọng đang bao trùm thị trường khi ngay cả những cổ phiếu từng được xem là "hàng chất lượng", phù hợp để tích sản dài hạn như FPT, DGC hay PC1... cũng đồng loạt giảm sâu.

Tập đoàn FPT do ông Trương Gia Bình làm Chủ tịch vừa công bố doanh thu gần 26.300 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế hơn 5.700 tỷ đồng sau 6 tháng đầu năm nhưng cổ phiếu vẫn giảm hơn 50% so với đỉnh và về mức thấp nhất gần 3 năm, vốn hóa mất hơn 110.000 tỷ đồng, một phần do áp lực bán ròng của nhà đầu tư nước ngoài. Trong phiên giao dịch ngày 27/7, cổ phiếu FPT giảm 700 đồng xuống 62.200 đồng/cổ phiếu.

Cổ phiếu PC1 cũng trải qua một đợt giảm sâu, khó khăn nhất nhiều năm sau cú sốc liên quan đến dàn lãnh đạo cấp cao bị khởi tố. Từ đầu tháng 3 đến giữa tháng 5, cổ phiếu PC1 giảm khoảng 40%, có thời điểm từ vùng trên 31.000 đồng xuống quanh 18.000 đồng/cổ phiếu, khiến vốn hóa thị trường bốc hơi gần 5.700 tỷ đồng. Gần đây, cổ phiếu PC1 hồi phục và tới 27/7 lên 21.650 đồng/cp, nhưng vẫn còn thấp hơn nhiều so với đỉnh.

Cổ phiếu Hóa chất Đức Giang (DGC) ngày 27/7 giảm xuống 36.000 đồng/cổ phiếu, mức thấp nhất trong 5 năm, dù doanh nghiệp từng được đánh giá có nền tảng tài chính vững và lợi nhuận cao. DGC lao dốc sau khi cựu Chủ tịch Đào Hữu Huyền, con trai Đào Hữu Duy Anh cùng nhiều cá nhân bị khởi tố trong vụ án liên quan ô nhiễm môi trường, khai thác tài nguyên và kế toán. Từ cuối năm 2025 đến nay, thị giá của DGC đã giảm hơn 60% so với đỉnh.

Như vậy, ngoài yếu tố thị trường, một số cổ phiếu còn chịu áp lực từ các vấn đề riêng như thay đổi nhân sự, pháp lý hoặc rủi ro về quản trị doanh nghiệp.

Điều này cho thấy thị trường hiện không chỉ đánh giá doanh nghiệp dựa trên kết quả kinh doanh mà còn đặt yêu cầu cao hơn về tính minh bạch, chất lượng quản trị và mức độ ổn định trong hoạt động của ban lãnh đạo.