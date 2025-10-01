Màn hình ô tô ngày nay không đơn thuần phục vụ dẫn đường hay giải trí, mà đang dần trở thành trung tâm kết nối giữa con người và công nghệ sau vô lăng. Nắm bắt xu hướng này, Vietmap - đại diện phân phối màn hình Teyes tại Việt Nam giới thiệu hai dòng sản phẩm CC3L 360 và CC3L Lite phù hợp với nhiều nhu cầu khác nhau, giúp người dùng cá nhân hóa trải nghiệm lái với mức chi phí hợp lý.

Teyes CC3L 360 - Giải pháp toàn diện với hệ thống quan sát toàn cảnh

Trong nhịp sống nhiều chuyển động, việc kiểm soát mọi góc nhìn luôn là một thử thách với tài xế khi điều khiển ô tô, từ những con hẻm nhỏ, bãi đỗ chật kín đến các tình huống va quẹt không rõ nguyên nhân. Teyes CC3L 360 trang bị hệ thống camera 360 độ toàn cảnh tái hiện chi tiết và rõ nét xung quanh - một điểm chạm đắt giá hỗ trợ người lái giữ thế chủ động trong mọi tình huống ngay trên màn hình 9 hoặc 10 inch.

Được trang bị vi xử lý 8 nhân UIS 8581A, RAM 4GB và bộ nhớ trong 64GB, kết hợp cùng hệ điều hành Android tối ưu, CC3L 360 mang đến khả năng xử lý mượt mà các tác vụ, hỗ trợ mở đa ứng dụng cùng lúc mà không bị gián đoạn. Bên cạnh đó, công nghệ âm thanh DSP AKM AK7604VQ tích hợp 36 kênh EQ tinh chỉnh giúp nâng tầm trải nghiệm giải trí với chất âm sống động và được cá nhân hóa theo sở thích - biến khoang lái thành không gian công nghệ đậm chất riêng.

Trên thực tế, nhiều tài xế đánh giá đây là dòng màn hình có thể thay thế dàn giải trí trung tâm của xe. Với mức giá 9.690.000đ, đây là lựa chọn hấp dẫn cho người dùng đang tìm kiếm một thiết bị “tất cả trong một”, đề cao sự tiện nghi và an toàn khi cầm lái.

Teyes CC3L Lite - Phiên bản tinh gọn, tối ưu hiệu năng và giá trị sử dụng

Là phiên bản tinh gọn của dòng CC3L, CC3L Lite vẫn duy trì cấu hình ổn định với chip 8 nhân UIS 8581A (SC9863), RAM 4GB và hỗ trợ kết nối hệ sinh thái phụ kiện đa dạng như: camera hành trình Teyes X5, cảm biến áp suất lốp TPMS hay cảm biến va chạm R1/R2,… nhằm đem đến giải pháp lái xe an toàn cùng trải nghiệm mượt mà trong tầm giá.

Thiết bị gây ấn tượng bởi khả năng xử lý nhanh, kết nối 4G, Bluetooth 5.1 và hệ thống âm thanh DSP với 15 kênh EQ - đủ sức đáp ứng nhu cầu vừa dẫn đường vừa giải trí, đặc biệt khi kết hợp cùng ứng dụng Vietmap Live. Ngoài ra, tính năng chia đôi giao diện cũng được trang bị, cho phép người dùng sử dụng song song các ứng dụng một cách linh hoạt, không gián đoạn.

Với mức giá dễ tiếp cận hơn 6.490.000đ, TEYES CC3L Lite là lựa chọn hợp lý dành cho những ai muốn nâng cấp hệ thống giải trí, trải nghiệm lái xe mà không cần đầu tư quá nhiều ngân sách.

Ổn định, linh hoạt, thông minh

Dù lựa chọn CC3L 360 hay CC3L Lite, điểm chung của cả hai sản phẩm vẫn là cam kết về hiệu năng ổn định, dễ sử dụng, tối ưu trải nghiệm người lái. Mỗi dòng đều có định vị rõ ràng khi CC3L 360 là giải pháp tối ưu dành cho người dùng đề cao tầm nhìn và tích hợp hệ thống camera 360 toàn cảnh, còn CC3L Lite lại phù hợp với khách hàng tìm kiếm sự gọn nhẹ, chi phí hợp lý mà vẫn bảo toàn sức mạnh phần cứng.

Không chỉ là sản phẩm công nghệ, Teyes Việt Nam - Vietmap còn sở hữu hệ sinh thái phong phú, hướng đến sự kết nối toàn diện với nhiều giải pháp hỗ trợ lái xe an toàn cho mọi người lái.

Teyes là thương hiệu toàn cầu với nhiều năm kinh nghiệm, hiện diện tại hơn 50 quốc gia và vùng lãnh thổ, được đông đảo người dùng tin chọn nhờ sự ổn định, độ tin cậy và khả năng đổi mới công nghệ vượt trội. Với định vị là thương hiệu dẫn đầu thị trường màn hình ô tô thông minh, Teyes không ngừng mở rộng hệ sinh thái và nâng tầm trải nghiệm người dùng trên toàn thế giới. Tại Việt Nam, Teyes được phân phối độc quyền bởi Vietmap từ tháng 4/2023. Không chỉ đóng vai trò nhà phân phối, Vietmap còn sở hữu đội ngũ nghiên cứu và phát triển riêng, tham gia vào quá trình sản xuất để đem đến thị trường những sản phẩm đáp ứng tối đa nhu cầu thực tế và điều kiện giao thông Việt Nam. Bên cạnh hiệu năng vượt trội, Teyes Việt Nam - Vietmap còn cam kết chất lượng sản phẩm, chính sách bảo hành rõ ràng và dịch vụ hậu mãi đồng hành lâu dài, mang đến sự an tâm trọn vẹn cho người dùng trong suốt quá trình sử dụng. Thông tin thêm về Teyes Việt Nam - Vietmap:

Website: https://vietmap.vn/man-hinh-giai-tri-oto

Fanpage: https://www.facebook.com/vietmapgis Liên hệ hotline: 089.616.4567 để được tư vấn và hỗ trợ chi tiết thông tin sản phẩm.

Ngọc Minh