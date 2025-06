Không chỉ giới hạn ở các mẫu xe cao cấp hay các phiên bản đặc biệt, màn hình giải trí cỡ lớn đang trở thành xu hướng phổ cập rộng rãi trong giới chơi xe phổ thông.

Với chi phí hợp lý và công nghệ ngày càng đa dạng, việc “độ” màn hình giải trí giờ đây không còn quá xa xỉ, mà là lựa chọn quen thuộc của hàng loạt chủ xe bình dân.

Chỉ vài triệu đồng đã sở hữu màn hình to "tổ chảng"

Chị Phạm Thu Hà (38 tuổi, Hà Nội) – chủ một chiếc Toyota Yaris đời cũ cho biết, màn hình theo xe khá nhỏ, chủ yếu để nghe nhạc và nhìn camera lùi.

Màn hình này lại không có bản đồ, không kết nối được với điện thoại nên khá bất tiện khi di chuyển. Do đó, chị đã quyết định đầu tư hơn 10 triệu đồng để lắp một màn hình Android có sim 5G.

"Mình 'cắn răng' đi lắp một màn hình 10 inch có phần mềm dẫn đường hỗ trợ cảnh báo tốc độ, màn hình tích hợp luôn camera 360 độ, ra lệnh bằng giọng nói, vừa tiện vừa an toàn hơn. Chiếc xe cũ của mình tự nhiên 'sang chảnh' hẳn. Do cấu tạo xe nhỏ, nếu không có thể mình sẽ lắp hẳn loại to hơn cho đã", chị Hà chia sẻ.

Rất nhiều người có nhu cầu nâng cấp lên màn hình cỡ lớn tích hợp nhiều chức năng cho 'xế cưng' của mình. Ảnh minh hoạ: Auto 365

Tương tự, anh Dương Đình Dũng (33 tuổi, trú tại quận Hà Đông, Hà Nội) đang là tài xế xe công nghệ cũng vừa lắp một màn hình Android 9 inch lên chiếc Hyundai Grand i10 của mình. Dù chỉ có giá hơn 4 triệu đồng, tuy nhiên anh Dũng tỏ ra rất hài lòng với số tiền bỏ ra.

"Màn hình này có cấu hình khá mạnh và được tích hợp rất nhiều tính năng thông minh như dẫn đường, điều khiển camera hành trình, cá nhân hóa giao diện, kiểm tra thông tin phạt nguội, định vị quản lý xe từ xa, thậm chí có app tính tiền cho hành khách ngay trên màn hình rất tiện đối với dân chạy dịch vụ như chúng tôi", anh Dũng nói.

Theo khảo sát của PV VietNamNet tại một số địa chỉ chuyên cung cấp, lắp đặt các loại màn hình giải trí ô tô, loại phụ kiện này đang khá đa dạng với mức giá khác nhau, có thể từ 2-3 triệu đồng đến vài chục triệu. Đi kèm với đó là các tính năng tích hợp cũng rất đa dạng.

Một số thương hiệu màn hình nổi bật trên thị trường hiện nay được nhiều người lựa chọn là Zestech, Gotech, Kovar, OLED, Icar, Teyes, Pioneer, Webvision... hay các loại màn hình cao cấp chú trọng đến chất lượng âm thanh như Sony, Kenwood...

Các hãng này liên tục tung ra sản phẩm mới với thiết kế đảm bảo vừa khít với bảng táp-lô và có thể giữ nguyên các tính năng của hệ thống điều khiển nguyên bản của xe.

Thị trường màn hình giải trí ô tô đang trở nên sôi động hơn bao giờ hết, với sự góp mặt của nhiều thương hiệu với công nghệ ngày một hiện đại. Ảnh minh hoạ: Zestech.

Mảnh đất màu mỡ nhưng thay đổi nhanh

Có thể thấy, xu hướng “độ màn hình” lớn với nhiều chức năng không chỉ đến từ giới mê xe hay đam mê công nghệ, mà còn xuất phát từ nhu cầu sử dụng thực tế của người dùng đại chúng - những người cần thật nhiều tiện ích trên xe, hoặc đơn giản là món trang trí cho nội thất thêm "xịn xò".

Theo anh Nguyễn Văn Long - chủ một địa chỉ chuyên độ màn hình ô tô tại quận Thanh Xuân (Hà Nội), khách hàng hiện nay không chỉ quan tâm đến màn hình to mà còn đòi hỏi tốc độ xử lý nhanh, giao diện đẹp, hỗ trợ ra lệnh giọng nói bằng tiếng Việt, tích hợp camera hành trình và hệ thống an toàn như cảnh báo tốc độ, camera phạt nguội, thậm chí cảnh báo lệch làn và va chạm.

“Trước đây khách chủ yếu gắn để xem phim, mở nhạc, xem camera lùi... Bây giờ, họ hỏi luôn có chạy được Apple CarPlay không, có cài được các app theo dõi xe từ xa không. Xe bình dân cũng muốn ‘xịn sò’ như xe sang, mà chi phí lắp một bộ màn hình full tính năng chỉ khoảng 7-10 triệu đồng, quá hợp lý. Công nghệ màn hình giải trí ô tô gần đây phát triển chóng mặt, thậm chí cập nhật theo tháng, đo đó chúng tôi cũng liên tục phải cập nhật để tư vấn đúng và trúng cho khách hàng,” anh Long chia sẻ.

Xu hướng "độ" màn hình giải trí cỡ lớn sẽ kéo dài ít nhất trong 3-5 năm nữa. Ảnh minh hoạ: Dubai Care

Theo ước tính của một số doanh nghiệp trong ngành, với hàng trăm ngàn xe mới và cũ lưu thông cần nâng cấp, thị trường phụ kiện màn hình giải trí cho ô tô ở Việt Nam có thể đạt giá trị hàng nghìn tỷ đồng mỗi năm.

Số lượng xe ô tô cá nhân ngày càng tăng cũng là động lực để phân khúc này tiếp tục phát triển mạnh.

Tuy nhiên, đi kèm với sự nở rộ là nguy cơ mất kiểm soát về chất lượng sản phẩm và dịch vụ lắp đặt. Không ít trường hợp người dùng bị lỗi màn hình do phần cứng kém, điều khiển kém tương thích với xe, hoặc nặng hơn là bị chập điện gay nguy cơ cháy xe khi đấu nối không đúng kỹ thuật.

Một số hãng lớn đã bắt đầu chuyên nghiệp hóa dịch vụ, mở trung tâm chăm sóc riêng, bảo hành điện tử, nâng cấp phần mềm định kỳ… nhằm xây dựng niềm tin lâu dài với khách hàng.

Sự cạnh tranh giữa các thương hiệu ngày càng gay gắt, buộc các công ty không ngừng cải tiến công nghệ, thiết kế giao diện bắt mắt, chạy "mượt" và tích hợp "all-in-one".

Các chuyên gia đánh giá, ngành phụ kiện màn hình ô tô sẽ phát triển nở rộ trong ít nhất 3-5 năm nữa. Sau đó, xu hướng là các hãng xe sẽ cho ra đời những loại màn hình cỡ lớn, tích hợp nhiều tiện ích ngay trên những phiên bản thấp nhằm hút khách.

Lúc này, các sản phẩm màn hình ô tô sẽ thu hẹp lại, có thể chỉ cần box chuyển đổi ngay trên màn hình 'zin'. Các tính năng có thể tập trung vào chức năng mà xe nguyên bản không có như tích hợp AI, điều khiển giọng nói thông minh, và cả cá nhân hóa giao diện theo người dùng.

