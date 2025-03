Theo quyết định của TAND cấp cao tại Hà Nội, ngày 25/3 tới sẽ đưa bị cáo Trịnh Văn Quyết cùng các em gái và các bị cáo liên quan ra xét xử theo trình tự phúc thẩm. Thẩm phán Võ Hồng Sơn sẽ ngồi ghế chủ tọa phiên tòa.

Trước đó, hồi cuối tháng 12/2024, TAND cấp cao tại Hà Nội đưa vụ án “Thao túng thị trường chứng khoán” và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn FLC ra xét xử theo trình tự phúc thẩm, nhưng phiên tòa đã phải tạm hoãn.

Là người có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, nhưng phiên tòa hôm đó, ông Trịnh Văn Quyết (cựu Chủ tịch Tập đoàn FLC) không có mặt tại tòa vì đang điều trị nội trú tại Khoa Lao với chẩn đoán bệnh hen phế quản, lao phổi, dị ứng thuốc lao, ho ra máu do lao, viêm gan, suy thận do thuốc lao, viêm dạ dày, rối loạn tiêu hoá do thuốc lao.

Thời điểm đó, đại diện trại tạm giam T16 cho hay, bị cáo trong tình trạng khó thở, được truyền dẫn khí rung, thở oxy. Tình trạng suy thận, viêm gan, dị ứng thuốc lao cần theo dõi sát, điều trị và theo dõi tích cực tại bệnh viện.

Bị cáo Trịnh Văn Quyết. Ảnh: CTV

Trong đơn xin hoãn tòa tại thời điểm đó, ông Trịnh Văn Quyết trình bày rằng: Đối với khoản tiền còn chưa khắc phục hết, bị cáo sẽ dùng nguồn tiền/tài sản hỗ trợ giúp đỡ từ anh em, họ hàng, bạn bè, cộng thêm giá trị các tài sản của bị cáo hiện đang bị kê biên, phong tỏa trong vụ án này là đủ để khắc phục toàn bộ hậu quả của vụ án.

Nhưng do trong số các tài sản cần xử lý để khắc phục hậu quả vụ án có một số tài sản thuộc sở hữu của bị cáo đang bị kê biên, phong tỏa, hạn chế giao dịch.

Theo trình bày của ông Quyết, vợ của bị cáo cũng đã có đơn xin Tòa xem xét căn cứ Nghị quyết số 164/2024/QH15 ngày 28/11/2024 của Quốc hội về Thí điểm xử lý vật chứng, tài sản bảo trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử một số vụ việc, vụ án hình sự để ra quyết định cho áp dụng biện pháp mua bán, chuyển nhượng toàn bộ các tài sản đã bị thu giữ, tạm giam, kê biên, phong tỏa trong quá trình giải quyết vụ án để bị cáo có tiền khắc phục hậu quả.

Bị cáo Trịnh Văn Quyết cũng cam kết trong đơn sẽ tự nguyện dùng toàn bộ khoản tiền thu được từ việc xử lý tài sản trên để khắc phục hậu quả vụ án. “Ngoài những tài sản đang bị kê biên trên, tôi còn có các tài sản hợp pháp khác của gia đình, người thân đang trong quá trình bán và chuyển nhượng cũng sẽ được sử dụng để khắc phục cho tôi”, bị cáo Quyết trình bày trong đơn.

Trước đó, hồi đầu tháng 8/2024, TAND TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Trịnh Văn Quyết mức án 18 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", 3 năm tù về tội "Thao túng thị trường chứng khoán", tổng hợp hình phạt là 21 năm tù. Đến nay, bị cáo Trịnh Văn Quyết đã bồi thường được hơn 600 tỷ đồng.

Có hơn 20 bị cáo có đơn kháng cáo. Trong đó, hai em gái của bị cáo Trịnh Văn Quyết là Trịnh Thị Minh Huế và Trịnh Thị Thúy Nga cũng kháng cáo xin giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, đồng thời đề nghị Tòa án cấp phúc thẩm không buộc bị cáo phải bồi thường, khắc phục hậu quả.

Ngoài ra, có tổng số 135 người bị hại và 384 người liên quan cũng có đơn kháng cáo.