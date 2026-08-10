Thực tế cho thấy, sau khi đợt 1 kết thúc, nhiều trường đại học tiếp tục triển khai xét tuyển bổ sung. Đây là cơ hội để những thí sinh chưa trúng tuyển, chưa có được lựa chọn như mong muốn, hoặc vẫn đang quan tâm và mong muốn đăng ký vào một trường đại học phù hợp có thêm cơ hội cân nhắc, lựa chọn ngành học và tiếp tục hành trình vào đại học.

Theo các cán bộ tuyển sinh, điều quan trọng trong giai đoạn này không phải là lựa chọn bằng mọi giá một tấm vé vào đại học, mà là tìm được ngành học phù hợp với năng lực, sở thích và định hướng nghề nghiệp lâu dài. Việc cân nhắc kỹ giữa ngành học, chương trình đào tạo, cơ hội thực hành và triển vọng nghề nghiệp sẽ có ý nghĩa hơn rất nhiều so với việc chỉ cố chạy theo các trường top đầu dựa vào điểm chuẩn.

Theo đại diện Trường Đại học Công nghệ và Quản lý Hữu Nghị (UTM), sau khi công bố điểm trúng tuyển đại học chính quy đợt 1 năm 2026, Nhà trường tiếp tục thông báo xét tuyển bổ sung theo quy định, mở thêm cơ hội cho những thí sinh đang quan tâm và mong muốn lựa chọn UTM cho hành trình đại học của mình.

Năm 2026, UTM tuyển sinh 17 ngành đào tạo thuộc ba nhóm lĩnh vực gồm Kinh tế - Quản lý - Luật, Công nghệ - Kỹ thuật và Ngôn ngữ, đáp ứng nhu cầu nhân lực trong bối cảnh chuyển đổi số và hội nhập quốc tế. Đặc biệt, ở một số ngành công nghệ, Nhà trường đã bổ sung các tổ hợp xét tuyển có môn Tin học và Công nghệ, phù hợp với định hướng đổi mới trong giáo dục đại học và yêu cầu của thị trường lao động.

Trường UTM xét tuyển 17 ngành đào tạo

Bên cạnh đó, UTM triển khai nhiều chính sách hỗ trợ người học như học bổng lên đến 100% học phí, hỗ trợ kinh phí mua laptop trị giá 9 triệu đồng theo quy định của Nhà trường cùng nhiều chính sách khuyến khích, hỗ trợ học tập và rèn luyện trong suốt quá trình học.

Các chính sách và học bổng thiết thực, ý nghĩa dành cho tân sinh viên

Theo đại diện UTM, trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo (AI) và chuyển đổi số đang làm thay đổi nhanh chóng thị trường lao động, việc lựa chọn đại học không chỉ dừng lại ở cơ hội trúng tuyển mà còn cần hướng tới một môi trường giúp người học phát triển toàn diện về kiến thức, kỹ năng, tư duy đổi mới sáng tạo, khả năng thích ứng và trách nhiệm với cộng đồng.

Đại diện UTM khuyến nghị, giai đoạn xét tuyển bổ sung là thời điểm để thí sinh bình tĩnh nhìn lại lựa chọn của mình, chủ động tìm hiểu thông tin chính thống từ các cơ sở đào tạo và mạnh dạn nắm bắt những cơ hội phù hợp. Một quyết định đúng đắn hôm nay sẽ là nền tảng quan trọng cho hành trình học tập và nghề nghiệp trong tương lai.

Trường Đại học Công nghệ và Quản lý Hữu Nghị (UTM)

Mã trường: DCQ

Website: https://utm.edu.vn

Hotline: 024 36 320743 - 0888 434 289

Địa chỉ: Lô 1-4, số 431 Tam Trinh, Phường Hoàng Mai, TP Hà Nội.

Thời gian xét tuyển bổ sung từ ngày 10/08

(Nguồn: UTM)