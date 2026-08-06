Trao đổi với VietNamNet, đại diện bộ phận tuyển sinh của Trường ĐH Công Thương TPHCM cho hay, theo dự báo của nhà trường sau lần lọc ảo đầu tiên, điểm chuẩn xét bằng kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 sẽ dao động từ 18 đến 23 điểm.

Trong đó, nhóm ngành kinh tế, quản trị, tài chính, kế toán, luật và ngôn ngữ dự kiến có điểm chuẩn 21-22,5 điểm. Dù vậy đây vẫn là nhóm ngành thu hút đông thí sinh đăng ký, có mức độ cạnh tranh cao và tương đối ổn định qua các năm.

Một số ngành có sức hút lớn, gắn với nhu cầu nhân lực trong lĩnh vực kinh doanh, thương mại, marketing, tài chính và ngôn ngữ có thể tiệm cận ngưỡng 22,5 điểm. Tuy nhiên, điểm chuẩn cuối cùng còn phụ thuộc vào số lượng thí sinh đăng ký, thứ tự nguyện vọng, chỉ tiêu tuyển sinh cũng như kết quả của các đợt lọc ảo tiếp theo.

Ở nhóm ngành STEM, kỹ thuật và công nghệ, nhà trường dự báo điểm chuẩn dao động trong khoảng 18-23 điểm. Các ngành như công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo, khoa học dữ liệu, kỹ thuật điện, cơ điện tử, công nghệ thực phẩm, công nghệ sinh học và công nghệ môi trường được đánh giá vẫn giữ sức hút.

Thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT 2026.

Theo đại diện bộ phận tuyển sinh của nhà trường, một số ngành thuộc lĩnh vực kỹ thuật, công nghệ có thể tăng nhẹ khoảng 0,5 điểm so với dự kiến ban đầu nhờ nhu cầu nhân lực trong các lĩnh vực công nghệ số, tự động hóa, AI và dữ liệu tiếp tục gia tăng. Dù vậy, xét trên mặt bằng chung, điểm chuẩn của nhiều ngành vẫn được dự báo thấp hơn năm ngoái từ 0,5 đến 3,5 điểm.

Lý giải nguyên nhân điểm chuẩn có xu hướng giảm, ông cho rằng năm nay việc quy đổi điểm giữa các phương thức xét tuyển được thực hiện theo phương pháp bách phân vị thay vì quy đổi tuyến tính như trước.

Theo cách làm này, điểm học bạ, điểm kỳ thi đánh giá năng lực hoặc điểm xét tuyển kết hợp sẽ được quy đổi dựa trên vị trí tương đối của thí sinh trong phổ điểm của từng phương thức. Vì vậy, sau quy đổi, mức điểm tương đương với điểm thi tốt nghiệp THPT ở nhiều trường hợp thấp hơn kỳ vọng của thí sinh.

Nhà trường đã công bố bảng phân vị và công thức quy đổi áp dụng cho các phương thức gồm xét học bạ THPT, xét kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TPHCM, xét kết hợp điểm đánh giá năng lực với học bạ và xét điểm thi tốt nghiệp THPT. Việc quy đổi nhằm bảo đảm tính tương đương giữa các phương thức tuyển sinh theo quy định chung của Bộ GD-ĐT.

Một nguyên nhân khác được nhà trường chỉ ra là đề thi tốt nghiệp THPT năm 2026 có độ khó và khả năng phân hóa cao hơn ở nhiều tổ hợp xét tuyển phổ biến như A00, A01, B00 và D01. Phổ điểm của các tổ hợp này thấp hơn năm trước, kéo theo mặt bằng điểm xét tuyển cũng giảm.

Ngoài ra, chênh lệch điểm giữa các tổ hợp xét tuyển cũng tác động đến điểm chuẩn. Tùy từng ngành, một số tổ hợp được cộng hoặc trừ từ 0,25 đến 1 điểm so với tổ hợp gốc. Vì vậy, mức điểm dự báo từ 18 đến 23 điểm là điểm chuẩn tính trên thang điểm 30 của kỳ thi tốt nghiệp THPT sau khi đã áp dụng hệ số chênh lệch giữa các tổ hợp theo quy định của từng ngành.

Dù vậy, đại diện nhà trường lưu ý kết quả sau lần lọc ảo đầu tiên mới chỉ phản ánh xu hướng tuyển sinh. Điểm chuẩn chính thức vẫn có thể thay đổi sau các vòng lọc ảo toàn quốc và quá trình đối sánh dữ liệu của Bộ GD-ĐT.

Theo kế hoạch tuyển sinh, các trường sẽ tiếp tục tham gia nhiều vòng lọc ảo trước khi công bố điểm chuẩn chính thức. Vì vậy, thí sinh được khuyến nghị theo dõi sát thông báo của nhà trường, không nên quá lo lắng nếu điểm dự báo có biến động trong các vòng lọc tiếp theo. Điều quan trọng là giữ nguyên thứ tự nguyện vọng theo đúng mong muốn, bởi hệ thống xét tuyển sẽ tự động xác định nguyện vọng cao nhất mà thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển.

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