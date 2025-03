Theo Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Thị Quý, Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM - cơ sở 3, mô mỡ tích tụ dạng mỡ dưới da và xung quanh các cơ quan nội tạng.

So với mỡ tích dưới da, mỡ nội tạng nguy hiểm hơn vì nằm ở khoang bụng như ruột, gan, dẫn lưu các axit béo tự do và adipokine vào tuần hoàn, từ đó ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình trao đổi chất.

Theo bác sĩ Quý, những người tích tụ mỡ ở nội tạng dễ mắc các bệnh động mạch vành, hội chứng chuyển hóa, tăng stress oxy hóa toàn thân dẫn tới các biến cố sức khỏe thậm chí tử vong.

Các mô mỡ nội tạng ở bụng làm mất cân bằng glucose gây gan nhiễm mỡ, tăng huyết áp, tiểu đường type 2 và tăng nguy cơ mắc hội chứng chuyển hóa. Đây cũng là nguyên nhân làm tăng nguy cơ mắc các bệnh lý tim mạch, Alzheimer, ung thư, tiểu đường type 2, đột quỵ và cholesterol cao. Nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng nam giới có mỡ nội tạng cao hơn nữ.

Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Quang Bảy - Trưởng khoa Nội tiết và đái tháo đường, Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) cho rằng mỡ nội tạng nguy hiểm hơn chúng ta tưởng đặc biệt là gan nhiễm mỡ. Tuy nhiên, hiện nay người dân còn thờ ơ với tình trạng này.

Hình ảnh một lá gan nhiễm mỡ của nam thanh niên 18 tuổi ở Hà Nội. Ảnh: BSCC.

Gan nhiễm mỡ không do rượu hay còn gọi bệnh gan nhiễm mỡ do rối loạn chuyển hóa gặp ở khoảng 30% dân số thế giới, 65% các bệnh nhân đái tháo đường type 2 và 75% người bị béo phì. Dự báo của giới chuyên gia trong thời gian tới, xơ gan và ung thư gan do chuyển hóa sẽ là chỉ định chính của ghép gan.

Bác sĩ Bảy chỉ ra nguyên nhân do “đại dịch béo phì” ở nhiều quốc gia trong đó có Việt Nam. Gan nhiễm mỡ làm tăng nguy cơ bị đái tháo đường và các biến chứng tim mạch và dẫn đến xơ gan, suy gan và ung thư gan.

Gan nhiễm mỡ không có triệu chứng, nhiều người được phát hiện ở giai đoạn muộn, đã có xơ gan.

Tình trạng nhiễm mỡ dẫn đến xơ hóa và ung thư gan diễn qua 5 giai đoạn:

- Giai đoạn xơ hóa độ 0: Tích tụ mỡ trong gan nhưng gan chưa bị tổn thương và chưa có xơ.

- Giai đoạn xơ hóa độ 1: Không có hoặc chỉ có rất ít sẹo xơ. Lối sống lành mạnh có thể giúp phục hồi tổn thương và đảo ngược tình trạng này.

- Giai đoạn xơ hóa độ 2: Viêm và tổn thương đã gây ra một số sẹo xơ. Gan có thể vẫn hoạt động tốt và phần lớn tổn thương có thể phục hồi.

- Giai đoạn xơ hóa độ 3: Có nhiều sẹo xơ trong gan. Ở giai đoạn này, cần ngăn chặn tổn thương và sẹo tiến triển thêm, vẫn có thể phục hồi một phần tổn thương.

- Giai đoạn xơ hóa độ 4 hay còn gọi xơ gan: Có quá nhiều sẹo xơ gây thay đổi hình dạng của gan. Gan vẫn có thể hoạt động và thậm chí phục hồi một phần tổn thương ở giai đoạn này. Nhưng nếu quá nhiều mô gan bị xơ hóa, gan có thể không còn thực hiện được chức năng bình thường.

- Giai đoạn xơ gan mất bù, gây suy gan, ung thư gan.

Các biện pháp chính ngăn ngừa tích mỡ là quản lý lối sống, uống thuốc giảm lipid, phẫu thuật giảm cân, giảm lượng thức ăn nạp vào.

Bác sĩ Quý khuyến cáo các biện pháp như hạn chế ăn thực phẩm giàu cholesterol, chất béo bão hòa; chọn nguồn protein như thịt gà, cá và các loại đậu.

Hằng ngày, người dân nên ăn nhiều loại thực phẩm giàu chất xơ, chẳng hạn như trái cây, rau, ngũ cốc nguyên hạt; chọn thực phẩm nướng, hấp và rang thay vì thực phẩm chiên; tránh đồ ăn vặt và thực phẩm giàu cholesterol, chất béo bão hòa. Hạn chế thịt đỏ, nên ăn cá và các loại thực phẩm khác có chứa axit béo omega-3 cũng có thể giúp giảm nồng độ mỡ. Ví dụ, cá hồi, cá thu và cá trích là nguồn omega-3 phong phú.